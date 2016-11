di Emanuele Rebuffini

Fino al 6 novembre il Pala Alpitour di Torino ospita FLASHBACK | l’arte è tutta contemporanea, la fiera che unisce arte antica e moderna. Diretta da Ginevra Pucci e Stefania Poddighe, Flashback giunge quest’anno alla sua IV edizione, coinvolgendo 43 gallerie che rappresentano l’eccellenza dell’arte antica e moderna a livello internazionale. Una manifestazione che è cresciuta in maniera esponenziale dal punto di vista qualitativo e numerico, confermandosi come una fiera dalle presenze internazionalmente prestigiose ed un evento capace di legare cultura e mercato, proponendo antiquariato di altissima qualità, mostre, incontri, performance musicali.

Un viaggio nel tempo, tra stili ed epoche differenti. Se lo slogan è sempre “l’arte è tutta contemporanea” (frase di Gino De Dominicis che allude al fatto che l’arte è viva e ci investe indipendentemente dall’epoca in cui è stata realizzata), il tema scelto per l’edizione 2016 è il Nuovo Sincretismo, ovvero l’incontro fra culture ed epoche diverse, che genera mescolanze ed interazioni tra codici artistici, etnici e sociali, soprattutto in seguito alle grandi migrazioni di popoli. «Il sincretismo è la fusione di caratteristiche differenti – spiega Ginevra Pucci – e in questo momento storico fatto da grandi spostamenti di popoli dovremmo cominciare a pensare a come la nostra cultura si trasformerà. Attraverso incontri, mostre e momenti musicali a Flashback mettiamo insieme diverse esperienze artistiche per tentare di capire quale futuro ci aspetta».

Tra le chicche in mostra l’inedita pala d’altare del Guercino che raffigura Maria con il bambino in gloria e i santi Rocco e Sebastiano del 1630 circa (Galleria Aleandri), un crocifisso trecentesco di Giovanni da Rimini, allievo di Giotto, trafugato dai nazisti e recuperato dai Monuments Men (Moretti Fine Arts), un Astrolabio del prete astronomo Jean Fusoris del XV secolo, uno dei 22 esistenti al mondo e l’unico non conservato in un museo (galleria Zabert di Torino), il bozzetto preparatorio di Mattia Bortoloni per gli affreschi del soffitto del salone di Palazzo Barolo (Longari Arte Milano), una Madonna con Bambino di Joost Van Cleve (Caretto & Occhinegro), i gioielli commissionati da Gabriele D’Annunzio negli anni Venti a Mario Buccellati, i dipinti di Giorgio De Chirico e Gino Severini (Biasutti) alla Galleria Dello Scudo di Verona, una personale di Carol Rama dagli anni Quaranta fino alla morte alla Galleria del Ponte.

«Torino è una grande città laboratorio – commenta Ginevra Pucci – una città perfetta dove fare ricerca. Si è fatto un ottimo lavoro e non mi riferisco solo all’arte contemporanea, ma a tutta la cultura: ci sono le condizioni per valorizzare tante iniziative che possono rimanere a Torino e diventare internazionali, e la strada è quella di investire nella ricerca, che è un qualcosa che non riguarda solo la scienza ma anche la cultura».

www. flashback.to.it