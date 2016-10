Folk Club al via la XXIX stagione

di Emanuele Rebuffini

Prende il via questo giovedì la nuova stagione del Folk Club e sul palco si sarà una delle leggendarie voci del folk europeo, ovvero Jacqui McShee e i Take Three. Una stagione, la XXIX, che conferma il locale di via Perrone come uno dei posti migliori dove ascoltare musica di qualità. Merito di Davide Valfrè e Paolo Lucà, che curano la programmazione del Folk Club rimando fedeli alla tradizione, mescolando folk italiano ed internazionale, canzone d’autore, jazz e grandi chitarristi, ma proponendo ogni anno anche scelte innovative e coraggiose.

Spiega Davide Valfrè: «Siamo orgogliosi di aprire la stagione con Jacqui McShee, uno dei mostri sacri del folk revival inglese e mitica voce dei Pentangle, la formazione che fondò insieme a John Renbourn, recentemente scomparso e al quale sarà dedicato il concerto di giovedì sera. Lo scorso anno la McShee ha ricevuto il Premio Tenco alla carriera e dal Folk Club mancava da ben 17 anni».

Dopo la McShee il mese di ottobre prosegue con una serie di concerti di grande livello: sabato 7 ottobre Michele Gazich presenterà il suo ultimo lavoro, La Via del Sale; mentre venerdì 14 ottobre è previsto l’incontro tra due musicisti geniali, il folksinger canadese Bocephus King ed il cantautore livornese Bobo Rondelli, e sarà anche l’occasione per sentire in anteprima alcuni pezzi del lavoro che vede Bocephus King impegnato nella traduzione in inglese di classici del cantautorato italiano (da Autogrill di Francesco Guccini presentata al Tenco a Pigro di Ivan Graziani). Venerdì 28 ottobre toccherà alla jazzista Liane Carroll, per un’esibizione che si preannuncia di grande intensità, energia e bellezza.

Il programma ripropone anche quest’anno due rassegne che hanno ottenuto ampio gradimento di pubblico: Radio Londra, giunta all’ottavo anno, nata su sollecitazione di Enzo Zirilli, il batterista e percussionista torinese che risiede stabilmente a Londra da anni, che propone i grandi nomi del jazz britannico (il 14 gennaio il gallese Ian Shaw, che ha collaborato con David Bowie, e l’11 marzo Jason Rebello, per anni pianista di Sting); mentre la settima edizione di Buscadero Nights porterà i migliori songwriters della scena americana (il 24 febbraio James McMurtry, il 25 novembre Carrie Rodriguez, il 24 marzo Alejandro Escovedo).

E tornerà anche Alessio Lega con un nuovo progetto: «L’anno scorso abbiamo proposto una serie di concerti sui 100 anni della storia della canzone d’autore italiana – spiega Davide Valfrè – e visto che il pubblico ha risposto molto bene, abbiamo pensato di replicare questo “concerto a puntate”. Quest’anno il titolo è Vinili e nelle cinque serate, Alessio Lega presenterà 10 dischi storici, da De Andrè a Rino Gaetano, da Guccini a De Gregori e Bertoli».

Un momento particolare sarà la serata del 17 dicembre, con l’omaggio a Gianmaria Testa: «Gianmaria ha calcato il palco del Folkclub per 25 volte – ricorda Davide Valfrè – quando sei mesi fa se ne è andato abbiamo subito pensato di fare qualcosa in suo ricordo. Però la sua voce era così particolare che avevamo delle remore a sentire le sue canzone interpretate da altri. Confrontandoci con Paola Farinetti, è nata l’idea di affidare le canzoni di Gianmaria a quattro voci femminili, tra cui la brasiliana Bia, con la quale Gianmaria suonò l’ultima volto al Folkclub».

Senza dimenticare il ritorno di Cisco con i Dinosauri, ovvero gli ex MCR Giovanni Rubbiani e Alberto Cottica (il 18 febbraio), e del bravissimo cantautore di New Orleans Luke Winslow King, (il 4 novembre), ma anche qualche proposta che non mancherà di sorprendere, come il cantautore Flavio Giurato (27 gennaio) o il chitarrista fingerpicking Giovanni Baglioni (sì, il figlio di Claudio), in programma il 17 febbraio.

www.folkclub.it