“Forse non è la felicità”: i Fast Animals and Slow Kids all’Hiroshima Mon Amour

di Emanuele Rebuffini

“Forse non è la felicità / Ciò che voglio / Ma un percorso per raggiungerla”: dopo aver chiuso un 2016 da antologia con lo straordinario Alaska Tour che ha segnato un grande successo di pubblico, i Fast Animals and Slow Kids iniziano domani sera, venerdì 31 marzo, dal palco dell’Hiroshima Mon Amour il tour del loro nuovo disco, Forse non è la felicità.

Forse non è la felicità è il disco più complesso e audace dei Fast Animals And Slow Kids, perché nato in assoluta libertà espressiva. Energico e penetrante, acuto e talvolta feroce, sviluppa, con sorprendente continuità rispetto ai dischi precedenti, una risposta schietta alle rivoluzioni e ai disordini che la vita impone.

Dietro la composizione c’è l’obiettivo di individuare e assorbire quegli stimoli – musicali, sociali o culturali – che, pur facendo parte della quotidianità, rimangono inosservati e inascoltati. Si passa da canzoni che sembrano colonne sonore di film sulle proteste sociali in Inghilterra a pezzi basati su strutture particolari tipiche degli anni ‘70; dal morbido suono dei vecchi vinili alla svogliatezza e stanchezza delle band lo-fi di inizio anni ‘90.

Una contaminazione che si nota anche nei testi delle 11 canzoni dell’album. I Fast Animals And Slow Kids hanno tradotto in musica esperienze, appunti, ricordi e sensazioni: ci sono i viaggi in macchina di notte di ritorno da un concerto, le passeggiate nel parco sotto casa, il risveglio inaspettato davanti ad un lago, le lacrime regalate allo schermo inerte di un computer, lo stupore davanti ad una quercia stanca ma imponente che sovrasta lo spettacolo del Turnagain Arm in Alaska.

I Fast Animals and Slow Kids sono nati a Perugia alla fine del 2008, su iniziativa di quattro musicisti, Aimone Romizi, Alessandro Guercini, Alessio Mingoli e Jacopo Gigliotti, che frequentavano lo stesso liceo e suonavano in band locali. Nel 2011 usciva il loro primo album, Cavalli, seguito da Hybris e quindi, nel 2014, da Alaska. «Hiroshima Mon Amour è un palco incredibile, dove suonano quelle band che noi andremmo a sentire – racconta Aimone Romizi a Nuovasocietà – a Torino si suona bene e i concerti sono sempre tanto sentiti, si crea un’empatia importante.»

Parlaci del vostro ultimo album, Forse non è la felicità

«È il nostro primo disco fatto con calma, perché dopo alcuni anni in cui eravamo sempre in tour e scrivevamo canzoni mentre suonavamo, tra un concerto e l’altro, in camerino o in albergo, ci siamo presi una lunga pausa. I primi mesi successivi al tour di Alaska li abbiamo passati a chiederci se la nostra musica avesse un limite, ad interrogarci su ciò che la nostra band sarebbe potuta o dovuta diventare. Così ci siamo rivisti solo in sala prove, solo noi quattro, senza nessuna fretta o vincolo, fregandocene delle aspettative di chiunque e tenendo conto solo di ciò che ci aspettavamo da noi stessi. Questa libertà ci ha permesso di comporre come volevamo e nei tempi che volevamo. È il nostro disco più studiato, ogni singolo suono, ogni parte di canzone è stata molto ragionata. Un disco nostalgico che parla di età che sfuggono al controllo, incentrato su tematiche eterogenee legate alla natura, al mondo, al viaggio, alla scoperta. Se i dischi precedenti erano pensati come un’unica canzone lunghissima, Forse non è la felicità è la risultante delle mille influenze e mille stimoli che abbiamo captato negli anni e che speriamo di esser riusciti a fondere in qualcosa di riconoscibile e personale. Per la prima volta abbiamo composto in maniera slegata, ovvero alcune parti di una canzone sono state composte in un mese e altre a distanza nel tempo, quindi anche all’interno della stessa canzone c’è una scrittura più variegata e questo sempre grazie al fatto che ci siamo presi del tempo per realizzare l’album.»

Come è stato scelto il titolo?

«Decidiamo i titoli sempre in un ristorante cinese e solo pochi giorni prima della registrazione. Così è stato anche questa volta, e la scelta è caduta su questa canzone, che è quella che chiude il disco, in quanto estremamente significativa all’interno dell’album sia in termini sonori sia di testo. Abbiamo pensato che incarnasse al meglio lo spirito del disco. Noi non sappiamo a che punto della nostra felicità ci troviamo, stiamo vivendo questo momento musicale dove tutto sembra crescere e diventare più importante, ma non sappiamo se questa è la felicità, forse l’anno prossimo saremo più felici, forse siamo stati più felici nell’anno passato. La felicità è un percorso.»

Come vi piace definirvi?

«Siamo una band rock, e lo siamo nel senso vero della parola, chitarre, basso, batteria, volume alto e tante distorsioni. Dopodiché, provenendo tutti dallo stesso background correlato al punk, ci piacerebbe si riconoscesse anche un po’ dell’irruenza e dello slancio propri del punk.»

Fast Animals And Slow Kids: ma come vi è venuto questo nome?

«Andavamo a scuola e stavamo guardando un cartone animato, i Griffin, dove si parlava di un reality show con protagonisti animali veloci che inseguivano bimbi lenti. Una presa in giro dei reality e dei loro contenuti. Quel cinismo di fondo ci aveva molto divertito. Allora cantavamo in inglese e ci sembrò un nome azzeccato.»

Apriranno il concerto la band bergamasca Le Capre a Sonagli.



www.hiroshimamonamour.org

www.fask.it