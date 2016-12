Gambe, panchine, finestre: il diario intimo di Simone Mussat Sartor

di Emanuele Rebuffini

Un atlante di scatti di gambe femminili, giovani donne in movimento, modelle inconsapevoli quasi sempre colte nell’atto di allungare il passo. Un album di fotografie delle panchine di piazza Bodoni, ragazze colte di schiena, durante la soste, stagioni diverse, medesimo luogo. Una raccolta di inquadrature di interni domestici, finestre riprese frontalmente, aperte o chiuse, affacciate su esterni diurni o notturni. Simone Mussat Sartor è figlio d’arte (suo padre Paolo è tra i più grandi fotografi italiani) eppure non si considera un artista né un fotografo, al massimo ‘un fotografo per scherzo’. Eppure una delle più importanti e raffinate gallerie torinesi, Alberto Peola, gli ha recentemente dedicato una personale, “Non ora, non qui” (giocoso capovolgimento dell’Hic e nunc di Walter Benjamin), proponendo tre serie di lavori fotografici che hanno come soggetto gambe, panchine e finestre. «Ho un grande rispetto verso l’arte, ci sono nato dentro e dentro ci vivo da sempre. Per questo non ho velleità. Scatto una foto in un secondo, la taglio e modifico i livelli in un minuto e poi la stampo impiegando un altro minuto. Faccio fatica a pensare che questo abbia a che fare con l’arte. Ho lavorato con Mario Merz per cinque anni e ho visto lo sforzo che comporta il produrre arte. Per questo non riesco a valutare le mie foto come arte, mi paiono sciocchezze prive di valore. Però la mostra ha avuto successo. Evidentemente non c’è un tempo per l’espressività, non c’è un modo di produrre arte, ma ci sono delle alchimie per cui le opere funzionano».

Studi filosofici e di storia del cinema alle spalle, Simone Mussat Sartor per anni ha realizzato video di performances di artisti, ha lavorato come designer di interni, infine, nel 2005 ha aperto a Torino Born in Berlin, azienda che produce abbigliamento artigianale. Nel frattempo ha scattato foto. Tante foto. Soprattutto di gambe femminili, realizzando un archivio di 3.500 immagini. «La serie ‘Gambe’ che ho presentato da Alberto Peola è nata in modo casuale. Non guido, vado in bicicletta e cammino molto e così non mi perdo una fetta meravigliosa di vita. Quando vedo gambe femminili interessanti prendo l’iPhone e le fotografo a una distanza più o meno ravvicinata, poi le taglio così da avere un formato 20×20. La prima foto risale al 2008, ma solo di recente ho avuto il coraggio di esporle e di espormi, avevo paura che venissero considerate oltraggiose».

Invece non c’è nulla di vouyeuristico, Simone Mussat Sartor fotografa la bellezza, in modo istintivo, creando un ‘diario intimo’ composto da stimolanti cronache visive e marchingegni narrativi, un’autobiografia per immagini scritta con colori trasognati che provocano una sensazione di sospensione. «Mi hanno aiutato i commenti delle donne su Instagram, che hanno fatto sempre apprezzamenti positivi, elogiando queste foto fatte da un uomo, ma senza essere ammiccanti. Sono un tributo alle femminilità, e poi le gambe sono la cosa più democratica che esista, perché anche una donna non particolarmente bella può avere gambe sensuali. Sentendo le donne che dicevano che sono foto interessanti, positive, che tirano fuori il bello e la magia, allora mi sono sentito protetto, e questo mi ha dato il coraggio di espormi».

Una scelta che risale a un paio di anni fa, in occasione della mostra “Gli occhi in più. Padri e figli”, che metteva a confronto i lavori Paolo Pellion di Persano e di suo figlio Sebastiano, e quelli di Paolo Mussat Sartor e di Simone: «Non potendo dire di no a mio padre ho vinto la mia timidezza, ho tirato fuori le mie cose e così tutto è iniziato. Per quarant’anni mio padre, come tutti i padri un po’ severi, autoritari e sabaudi mi ha detto di studiare e di dedicarmi a cose serie. Ora, invece, mi supporta, probabilmente perché trova un carattere nel mio lavoro e riconosce il suo punto di vista nel mio punto di vista». «Sono cresciuto vedendo ogni cosa nel mondo attraverso un taglio fotografico – si racconta Simone Mussat Sartor – ma non ho mai avuto una macchina fotografica, non l’ho mai voluta, non ho mai imparato ad usarla. Quando sono nati i telefoni cellulari con la fotocamera mi si è aperto il mondo. Il cellulare mi dà una grande libertà e grazie all’iPhone ho istintivamente messo in atto il modo di vedere il mondo che avevo dentro. Tutti con un cellulare fanno una fotografia, con una applicazione possono modificarla e costruire così un archivio fatto di migliaia di immagini. Ma un conto sono le decine di migliaia di fotografie che vengono postate sui social, tutte uguali e che servono solo a documentare un ricordo, altro è riuscire a vedere la realtà attraverso un taglio fotografico».

Uno sguardo sulla realtà che Simone ha appreso in qualche modo dal padre, e sorprende scoprire che negli anni Novanta Paolo Mussat Sartor aveva realizzato una serie di opere con protagoniste proprie delle gambe di donna. «Pensa che da dieci anni fotografo gambe senza aver mai pensato al fatto che per tanti anni mio padre, in studio, fotografava in posa le modelle, ritagliando poi le gambe. Ma in quei lavori c’è un aspetto pittorico classico. Sono nato dentro la fotografia, ho frequentato la sua camera oscura, per tanti anni l’ho accompagnato e sin da bambino ho visto i resoconti delle performances degli anni Settanta e Ottanta. Tutto questo in qualche modo mi ha formato. Però, lo ripeto: non sono un fotografo, ma semplicemente in questo periodo esprimo la mia sensibilità attraverso il mezzo fotografico. I fotografi sono mio padre, sono Paolo Pellion di Persano ed Ugo Mulas, persone che hanno dedicato la loro vita alla fotografia».

In occasione della personale torinese Simone Mussat Sartor ha esposto altre due serie di lavori. “Same place” sono fotografie scattate in piazza Bodoni, «uno dei posti più belli della città, con una vitalità bellissima – spiega Simone Mussat Sartor – questo è il mio primo lavoro installativo. Per tre anni ho fotografato donne di schiena, sedute in diverse posizioni sulle panchine disposte ad arco intorno al monumento, anche in questo caso usando il telefono, le ho virate con il verdino che è il colore delle panchine di Torino, poi ho montato le immagini a quadrato come se fossero un’unica grande panchina che attraversa le diverse stagioni e i vari stati d’animo».

Infine, “Seethru”, la serie delle finestre, il lavoro certamente più articolato. «Apparentemente si tratta di uno scatto dall’interno all’esterno, ma in realtà sono due scatti fatti in diverse ore della giornata poi mixati, senza usare cavalletti e senza artificialità. A mezzogiorno mi metto in una posizione e scatto la foto, poi a mezzanotte mi metto in una posizione simile e faccio un’altra foto, quindi i due scatti vengono miscelati e così scaturisce una sorta di vibrazione che l’occhio non è abituato a cogliere. Grazie a questa sovrapposizione ho nello stesso scatto l’interno e l’esterno, il dentro e il fuori che c’è intorno a quella finestra. E questo crea una sensazione di vertigine, una piccola perdita di equilibrio». Come ha scritto Marco Rainò nel testo critico in occasione della mostra da Alberto Peola queste immagini «sono tutte e indistintamente, preziose miniature di un unico istante: quello in cui ogni difesa è abbassata, ogni convenzione è sciolta, ogni tattica è sospesa; il momento profondamente personale in cui siamo teoricamente soli, isolati, disconnessi, in compagnia di noi stessi, non essendo – finalmente – presenti. Non ora, non qui».

http://albertopeola.com/it/exhibits/100-non-ora-non-qui

www.borninberlin.com