di Emanuele Rebuffini

Un concerto a sostegno del FolkClub, ma soprattutto per accendere i riflettori sulle difficoltà in cui si trova una delle eccellenze della cultura musicale non solo torinese. Giovedì 29 dicembre, a partire dalle 21.00, sul palco di Hiroshima Mon Amour suoneranno tra gli altri i Mau Mau, Mimmo Locasciulli, Bandakadabra, Carlo Pestelli, Blu L’azard, Federico Sirianni, Miguel Angel Acosta, L’Orage, Trouveur Valdotaine, Piero Sidoti.

«Questo ‘Hiroshima for FolkClub’ serve a diverse cose – spiegano gli organizzatori – la prima, immediata è raccogliere soldi; la seconda è accendere i riflettori sul FolkClub e i suoi problemi; la terza è mostrare una solidarietà concreta, una coscienza del sistema culturale. In fondo la sua esistenza».

Fondato nel 1988 da Franco Lucà, il FolkClub per la qualità degli artisti ospitati e la particolare atmosfera di intimità è considerato tra i migliori ‘club’ d’Europa per la musica dal vivo (nel corso degli anni hanno calcato il palco di via Perrone gente come Pete Seeger, Odetta, Moustaki, Gianmaria Testa, Uri Caine, Vinicio Capossela…), conta quasi 50.000 soci, 1.900 nuovi soci a stagione, e ogni anno organizza un cartellone di una cinquantina di concerti. Da un punto di vista artistico il locale va bene, l’offerta è di alto livello, il pubblico non manca, ma i ritardi nell’erogazione dei contributi da parte della Regione Piemonte hanno creato una situazione non più sostenibile, sfociata nell’addio del condirettore artistico Davide Valfrè dopo ben 16 anni di collaborazione. Da qui la serata benefit organizzata da Hiroshima Mon Amour che in un certo senso è una realtà ‘gemella’ rispetto al FolkClub, sia per il rapporto con le Acli (HMA nasce come circolo aclista, il FolkClub ha sede nel palazzo delle Acli ed è parte integrante di questa galassia associativa), sia per le importanti collaborazioni succedutesi nel corso degli anni, a partire dal Festival ‘Pellerossa’ negli anni Novanta.

«È come se Hiroshima Mon Amour ospitasse a casa sua un concerto del FolkClub – spiega il direttore artistico Paolo Lucà – il messaggio che con questa serata si vuole lanciare è che dobbiamo fare squadra, unirci, perché la nostra voce si faccia sentire. Chi opera nel mondo della cultura e dello spettacolo si trova nella stessa barca e tutti siamo costretti prima o poi a fare i conti con le stesse difficoltà. Chiariamo però una cosa: il FolkClub non è a rischio chiusura. Il locale è sano, siamo determinati ad andare avanti e stiamo lavorando per la stagione che festeggerà il trentennale. Sono i problemi di cassa a far sì che si riesca a pagare un solo stipendio, non due, da qui la decisione di Davide Valfrè di lasciare. Prima devi pagare gli artisti, gli alberghi, la Siae, le bollette, altrimenti non lavori, quindi sei l’ultimo che prende i soldi e rischi di fare del volontariato». I problemi, quindi, stanno ritardi nei pagamenti da parte della Regione Piemonte, che deve ancora versare il saldo 2014 e 2015, ovvero 30mila euro su un bilancio di 150mila euro. «Tutti i problemi nascono dai tempi delle comunicazioni e dai tempi delle erogazioni dei contributi (che rappresentano il 30% del nostro budget). Se preparo la stagione concertistica devo sapere quanti soldi ho a disposizione, e se non ho ancora certezza sul contributo dell’ente locale, allora mi baso su quello dell’anno precedente augurandomi che mi venga confermato in quell’entità. Se fai il tuo cartellone e spendi quei soldi e poi ti viene comunicato che il contributo erogato è più basso, ecco che si apre subito un buco in bilancio di diverse migliaia di euro. È come se tu avessi sbagliato a fare i conti sin dall’inizio e avessi costruito un business plan sballato. Una cosa aberrante e paradossale: si parla tanto di imprenditoria della cultura, ma nessun imprenditore può lavorare con simili modalità, solo noi che operiamo nella cultura facciamo questa follia di fare i bilanci al buio. Non solo, i soldi ti arrivano in ritardo e così non solo hai speso più di quello che è il contributo pubblico che ti viene erogato, ma hai speso dei soldi in più e magari ti sei indebitato. I piccoli operatori culturali sono così costretti a sobbarcarsi l’onere e il rischi dei ritardi della Regione».

A tutto ciò si aggiunge la situazione di Maison Musique, struttura di proprietà del Comune di Rivoli che il FolkClub gestiva in concessione fino al febbraio del 2015. Grazie all’intervento dell’assessore regionale alla Cultura Antonella Parigi è stato individuato un nuovo concessionario nel Circolo dei Lettori, che co-organizzerà insieme al FolkClub alcuni spettacoli durante l’anno. Però l’iter burocratico reso necessario dagli adeguamenti alle normative sulla sicurezza non si è ancora concluso, la commissione di vigilanza non ha ancora dato il nulla-osta e il bando per la gestione del ristorante-foresteria è andato deserto.

Chiudiamo con due buone notizie. La prima: l’archivio del Crel (il Centro Regionale Etnografico Linguistico), ovvero un preziosissimo patrimonio di 10mila dischi ed 8mila libri, che Maison Musique non poteva più conservare per i divieti delle normative antincendio, troverà casa nel Polo del ‘900. La seconda: il Comune di Torino durante la gestione Fassino-Braccialarghe ha ignorato il FolkClub, ora, invece, l’assessore alla Cultura Francesca Leon ha comunicato che il FolkClub potrà partecipare al bando per il 2017 al fine di poter ottenere un contributo erogato finalmente non in modo discrezionale ma sulla base di criteri oggettivi. Un cambio di passo rispetto a chi prendeva in considerazione solo i grandi eventi (leggi: Jazz Festival) e poi, invitato ad assistere un concerto al FolkClub, sbagliava pure indirizzo.

