I ritratti ‘sandwich’ di Nathaniel Mary Quinn

di Emanuele Rebuffini

I ritratti di Nathaniel Mary Quinn sono ‘brutti’. Grotteschi e surreali. Violenti e spiazzanti. Nato a Chicago nel 1977, un’adolescenza difficile vissuta nei sobborghi poveri, ora Nathaniel Mary Quinn vive e lavora a New York. Le sue opere sono presenti nelle collezioni del Whitney Museum di New York e dell’Art Institute di Chicago. Fino a fine gennaio la Luce Gallery ospita “St. Marks”, la mostra personale dell’artista americano che propone 12 nuovi ritratti di persone incontrate nella vita di ogni giorno a Brooklyn.

Dipinti figurativi su carta, che paiono collage, ma non lo sono. «Quinn lavora con una tecnica originale – spiega il gallerista Nikola Cernetic – appende il foglio bianco sul muro, trae ispirazione da diverse immagini, poi dipinge per sezioni, per singole parti separate da linee di demarcazione e questo produce l’effetto collage. Le pose sono di tipo rinascimentale, con il soggetto a mezzo busto che si volge leggermente verso chi lo ritrae. Anche se lui sostiene di non dipingere ritratti, ma quello che vede dentro la persona. Un lavoro certamente autobiografico, e questa ‘ricostruzione della personalità’ ha probabilmente origine nell’abbandono subito da ragazzo, perché perdere la famiglia è come perdere una parte dell’identità. Spesso dipinge facce animalesche, e questa ‘bruttezza’, che è la bruttezza dei sobborghi degradati in cui è cresciuto, diventa poi sulla carta bellezza grazie alla sua abilità tecnica».

Nasi suini, gambe di elefante, musi equini, arti scimmieschi: i suoi ritratti sono iper-realistici e grotteschi al tempo stesso, richiamano il Cubismo per la scomposizione delle immagini, ed il Surrealismo per la stranezza e l’assurdità dei contrasti con cui, partendo da occhi perfetti, ‘sfigura’ i volti. Volti densi di dettagli che vengono come ‘schiacciati’, infatti la rivista Modern Painters ha descritto i lavori di Quinn affermando che l’artista dipinge inserendo diverse facce come se fossero “schiacciate in un panino” (several faces sandwiched), a voler significare che in ognuno di noi coesistono diverse sfaccettature della nostra personalità. Dipingendo figure surreali, a volte grottesche se non mostruose, Nathaniel Mary Quinn in realtà narra la sua storia attraverso i volti delle persone incontrate nella sua Brooklyn e nel suo passato.

www.lucegallery.com

www.nathanielmaryquinn.com