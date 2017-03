Il folk-rock di Alejandro Escovedo al FolkClub

di Emanuele Rebuffini

A sei anni di distanza dal memorabile concerto a Maison Musique, torna a suonare a Torino il folksinger preferito da Bruce Springsteen, ovvero Alejandro Escovedo. Il songwriter texano, sessantasei anni, voce poetica e sofferta, venerdì 24 marzo salirà sul palco del FolkClub per una “Buscadero Night” che si annuncia indimenticabile. Per l’occasione sarà accompagnato da una delle più vivide realtà della musica italiana, i Sacri Cuori, nel nuovo progetto, i Don Antonio, che Antonio Gramentieri sembra aver studiato apposta per onorare al meglio il rock autentico e feroce di Alejandro Escovedo ed il suo nuovo album.

Cresciuto in Texas in una famiglia di musicisti immigrati dal Messico, dopo aver fatto parte di numerose band, dai Nuns ai Rank and File ai True Believers, sceglie la carriera di solista e nel 1992 registra il primo disco, Gravity, prodotto da Stephen Bruton.

Alejandro Escovedo è refrattario a qualunque forma di barriera musicale, nel suo territorio la musica è una sola, che si tratti una soave ballad acustica o un punk rock elettrico e mozzafiato. Nel suo territorio, tra chitarre distorte, il tuono del rullante e i lampi del violino elettrico, si incontrano il rock’n’roll, il punk, il country e le folk ballad. La sua voce risoluta e la sua personalità unica risplendono al meglio dal vivo; è il palco, la dimensione live, quella in cui si esprime ai massimi livelli.

Dopo un periodo drammatico che lo ha visto lottare contro l’epatite C, nel 2006 Alejandro Escovedo ha fatto il suo trionfale rientro sulle scene con l’album The Boxing Mirror, prodotto da John Cale.

Il nuovo album, l’undicesimo in carriera, si intitola Burn something beautiful, ed è prodotto da uno dei suoi tanti fan, Peter Buck dei R.E.M., che ha dichiarato di aver realizzato il sogno di arrangiare e scrivere insieme a lui. Così in passato hanno fatto, tra gli altri, Bruce Springsteen e Ian Hunter, mentre è lunghissima la lista degli artisti che hanno interpretato le sue street songs d’amore e di lotta, quasi sempre autobiografiche.

Al FolkClub venerdì sera si ascolteranno capolavori come Falling in love again e Down in the bowery e si festeggerà il nuovo disco e i 25 anni dell’uscita di Gravity: Alejandro Escovedo (voce e chitarre) sarà accompagnato da Don Antonio (chitarre), Denis Valentini (basso), Matteo Monti (batteria) e Franz Valtieri (sax, electronics).

