Il grande Jazz al FolkClub: Jason Rebello, David Friesen e Glen Moore

di Emanuele Rebuffini

Quando nel 1990 Wayne Shorter produsse il suo primo disco, A clearer view, Jazz FM definì l’allora ventunenne Jason Rebello come “il pianista più dotato e talentuso della scena Britannica”. Un giudizio azzeccato, visto che nei dieci anni successivi Jason Rebello si è aggiudicato tutti i principali premi dedicati al jazz (tra cui i British Jazz Award 2016 come Miglior Pianista e Miglior Album) e ha collaborato con gli artisti più disparati da Omar a Peter Gabriel a Phil Collins.

Sabato 11 marzo Jason Rebello sarà protagonista al FolkClub nell’ambito di Radio Londra, la rassegna ideata da Enzo Zirilli, batterista e percussionista torinese che risiede stabilmente a Londra da anni, che propone i grandi nomi del jazz britannico. Quest’anno è già toccato a Liane Carroll, poi a Ian Shaw, ora a Jason Rebello, il che fa del locale di via Perrone uno dei luoghi più importanti a Torino dove ascoltare jazz di assoluta qualità, accanto alla tradizionale programmazione folk, rock e cantautoriale.

«Da diversi anni suono con Jason Rebello con grande complicità e unione di intenti creativi – ci racconta Enzo Zirilli – la musica che ne scaturisce è complessa e al contempo leggera, un mix di cose diverse, ovviamente jazz, ma non mancano riferimenti alle canzoni pop, al periodo con cui Jason lavorò con Sting, infatti nel concerto ci sarà proprio un tributo a Sting con una ballata. Quello di sabato sarà un concerto eccitante sotto il profilo dell’energia e dell’emotività».

Nel 1998, infatti, in seguito alla morte di Kenny Kirkland, Sting invitò Jason Rebello a sostituirlo nella sua band, registrando l’album Brand New Day (1999) che ottenne il Grammy come miglior album pop vocale dell’anno, nonché Sacred Love (2003) ed il live All this time (2001). Quindi la collaborazione con Jeff Beck, l’album Emotion and commotion, nel 2010, ed il singolo Hammerhead che ottenne il Grammy come miglior esecuzione rock strumentale.

Al FolkClub Jason Rebello (pianoforte) sarà accompagnato da Marco Micheli (contrabbasso) e da Enzo Zirilli (batteria e percussioni).

Ma non basta. Venerdì 17 marzo il FolkClub propone, unica data italiana, i Maestri del contrabbasso David Friesen e Glen Moore che presenteranno il loro ultimo lavoro discografico: Bactrian. In un sondaggio del 2006, sia David Friesen sia Glen Moore sono stati indicati tra i 20 più influenti contrabbassisti della storia del jazz. Scorrere i nomi degli artisti con cui hanno lavorato vuol dire leggere letteralmente la storia del jazz e della musica mondiale.

Di David Friesen è stato detto che fa per l’arte di suonare il basso quello che Pitagora ha fatto per i triangoli, “un musicista la cui musicalità, il tono, il tempo e l’immaginazione sono impossibili da ridurre in categorie” (Nat Hentoff). Glen Moore è uno dei bassisti più virtuosi del mondo del jazz, “un grande musicista aperto a influenze provenienti da tutto il mondo” (Ken Dryden), e il suo nome è sinonimo di Oregon, da lui fondati nel 1970 e con i quali ha girato il mondo.

Rebello, Friesen, Moore: tutta la bellezza del jazz al FolkClub.

www.folkclub.it

www.enzozirilli.net