Il secondo figlio di Dio. Simone Cristicchi porta in scena il “Santo David”

di Emanuele Rebuffini

“Ogni sogno ha una voce precisa, e sta dentro ognuno di noi. Solo i matti, i poeti, i rivoluzionari, non smettono mai di sentirla, quella voce. E a forza di dargli retta, magari poi ci provano davvero a cambiarlo, il mondo”. In cima a una montagna, davanti a una folla di 4 mila persone, un uomo si proclama reincarnazione di Gesù Cristo. È il luglio del 1878. Quell’uomo era David Lazzaretti, nato in una povera famiglia contadina di Arcidosso, un passato da barrocciaio e militare nella cavalleria piemontese, divenne un noto predicatore nella Toscana di fine XIX secolo, dove fondò una comunità chiamata Chiesa Giurisdavidica, in cui si praticava una forma di socialismo utopistico. Il Cristo dell’Amiata, come veniva soprannominato David Lazzaretti, venne scomunicato come eretico nel 1878 dal Sant’Uffizio, e nell’agosto di quell’anno mentre guidava una processione cadde sotto i colpi di una pattuglia di carabinieri. Un visionario, un millenarista, un Santo per le genti del Monte Amiata e per gli appartenenti alla Società delle Famiglie Cristiane da lui fondata, forse un matto che nell’esaltazione delle prediche si autodefiniva Re dei re, Unto del Signore, Cristo Duce e Giudice. Una figura che ha incuriosito scrittori ed intellettuali, da Antonio Gramsci a Guy de Maupassant a padre Ernesto Balducci, e al quale sono state dedicate rappresentazioni teatrali, dischi e canzoni (come quella del jazzista Jimmy Villotti) e copertine di album (I mistici dell’Occidente dei Baustelle). Ora l’attore e cantante Simone Cristicchi (Roma, 1977) porta a teatro quell’incredibile vicenda con lo spettacolo “Il secondo figlio di Dio. Vita, morte e miracoli di David Lazzaretti”, oggi (venerdì 3 febbraio) in scena al Teatro Colosseo (regia di Antonio Calenda).

Simone Cristicchi ama quelle storie che “se non te le raccontano, non le sai”. Storie minimali, secondarie, dimenticate o poco frequentate, magari scomode. Come Magazzino 18 sull’esodo degli italiani dall’Istria (200 repliche e 200mila spettatori) o Marocchinate che racconta le violenze subite dalle donne ciociare da parte dei Goumiers, le truppe marocchine e algerine dell’esercito Alleato. «Da un po’ di tempo in teatro mi piace confrontarmi con storie dimenticate – spiega Simone Cristicchi – ho sentito parlare del Santo David per la prima volta cinque anni, frequentando il territorio che sta tra Grosseto e Siena dove c’è il Monte Amiata, e dove avevo già condotto una ricerca sui minatori di Santa Fiora e sui santi popolari. Ho ripreso questa storia grazie a Manfredi Rutelli che è co-autore del testo teatrale e con il quale ho approfondito la figura di questo santo anarchico, visionario, che nessuno al di là della Toscana conosce. La sua è una storia che si presta molto bene a un romanzo (infatti l’ho appena pubblicato da Mondadori), ed è perfetta per un teatro di narrazione come quello che amo fare, riportando così in vita una vicenda praticamente cancellata dalla storia ufficiale. A me piace molto quando si vuole cancellare una storia, perché allora cerco di restituirle la dignità che merita.»

Cosa distingue la figura di David Lazzaretti da altri santoni, mistici o visionari che periodicamente si affacciano sul palcoscenico della Storia?

«Mi ha colpito la sua visione del mondo che è molto attuale Nell’enciclica di papa Francesco Laudato Si’ si parla della cura della casa comune, e queste istanze si ritrovano molto nelle teorie di David Lazzaretti che le attuò 160 anni fa fondando il movimento delle Famiglie Cristiane, un mondo dove l’istruzione doveva essere gratuita per tutti, una società basata sulla solidarietà, sulla cooperazione e sul mettere in comune il frutto del proprio lavoro come fosse un socialismo ante-litteram. E non ultimo il suffragio universale e il voto alle donne, tanto che nella sua comunità le donne ricoprivano i più alti incarichi. Una comunità che ricercava un equilibrio ed un’armonia tra la spiritualità e la gestione della materia. Per David Lazzaretti l’evoluzione dell’umanità passava dall’equilibrio tra questi due opposti. Anche padre Ernesto Balducci, che ha voluto essere sepolto nel cimitero di Santa Fiora a pochi passi dalla tomba di David Lazzaretti, aveva visto in lui delle istanze universali sempre valide, ed è grazie a padre Balducci se ad Arcidosso oggi abbiamo il centro studi ed un piccolo museo. Il Santo David muore come un eroe, va consapevolmente contro la morte perché sapeva che gli avrebbero sparato, e questo ne fa una figura davvero romanzesca. Poi c’è l’aspetto da eretico: in un primo tempo fu protetto da Pio IX e dalle alte gerarchie vaticane per poi venire sconfessato e trattato come un falso profeta, quindi scomunicato dopo un processo lungo e travagliato durante il quale non rinnegò le sue visioni, il suo voler considerare ogni uomo come un Cristo potenziale. Cesare Lombroso, dopo aver esaminato i suoi resti, lo definì un mattoide affetto da mania religiosa, stessa patologia che affibbiò anche a San Francesco d’Assisi. C’è del mistero in quest’uomo su cui nessuno ha mai scoperto la verità.»

Un proto-socialista, un mistico anticipatore di istanze universali, ma nel tuo spettacolo si affronta anche l’aspetto della spiritualità?

«Chiaramente ci sono molti rimandi alla spiritualità, il voler guardare oltre il mondo materiale, ma non è certo uno spettacolo cattolico-clericale o religioso. È il racconto di un viaggio di un’esistenza, del mistero della vita di quest’uomo, che poi è il mistero delle nostre vite. Come se lo spettacolo fosse uno specchio per lo spettatore, e io non formulo una mia opinione su chi fosse David Lazzaretti, lascio che sia lo spettatore a farlo e a trarre le proprie conclusioni. Non dare giudizi sul personaggio, ma raccontare la forza di un sogno.»

Esattamente dieci anni fa vincevi il Festival di Sanremo con la canzone “Ti regalerò una rosa”. Come rileggi quell’esperienza?

«Per me è stata un’opportunità davvero importante. Nel 2007 avevo una canzone che riuscì ad arrivare a tutti, alla critica come al pubblico, cosa rara nella carriera di un artista. Ho utilizzato quella popolarità per dare vita ad un percorso che durasse nel tempo ed approdare così al mondo del teatro. Vincere il Festival mi ha permesso di costruirmi un pubblico che mi segue e poter fare le mie ricerche. Ma non posso escludere di ritornarci al Festival un giorno.»

La musica ha un ruolo importante anche in questo spettacolo “Il secondo figlio di Dio”

«Sì, il testo è inframmezzato da alcune canzoni inedite, le musiche sono di Valter Sivilotti, un artista friulano con cui lavoro da tempo, richiamano sonorità popolari grazie a strumenti come la fisarmonica, e abbiamo scelto di utilizzare il Coro Ensemble Magnificat di Caravaggio per dare un’atmosfera da melodramma ottocentesco, richiamare la musica religiosa e il canto gregoriano.»

