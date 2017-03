In attesa, tra vuoto e pieno. Il Teatro Carignano secondo Paolo Mussat Sartor e Tiziano Rossano Mainieri

di Emanuele Rebuffini

“Il teatro vuoto, intenso, quasi spettrale. Mi aggiro in platea, nei corridoi dei palchi, sul proscenio, nella galleria; fotografo gli arredi e il silenzio, in attesa che il pubblico animi la sala”. Uno dei più importanti fotografi italiani, Paolo Mussat Sartor, e un giovane promettente fotografo, Tiziano Rossano Mainieri, hanno raccontato il Teatro Carignano (1710) attraverso una serie di scatti esposti fino al 2 aprile nel foyer. Un mostra che nasce dall’incontro tra il teatro e la fotografia, uno sguardo in profondità che consente di scoprire aspetti, particolari e dettagli sconosciuti agli stessi frequentatori. Un progetto realizzato dal Teatro Stabile di Torino in collaborazione con Agarttha Arte, associazione diretta da Adele Re Rebaudengo che dal 1997 lavora con i più grandi fotografi internazionali, cura la formazione e la promozione dei giovani artisti e della loro opera, ed organizza il Concorso Nazionale Giovani Artisti rivolto ai fotografi italiani con un’età non superiore ai 35 anni.

«Il progetto sul Teatro Carignano si inserisce in un percorso più ampio che Agarttha Arte porta avanti da quasi vent’anni – spiega Adele Re Rebaudengo – infatti, coinvolgiamo fotografi di fama internazionale (da William Klein a Gabriele Basilico a Mimmo Jodice), chiedendo loro fotografare aspetti culturali, architettonici e paesaggistici del Piemonte, ed esponendo le loro opere non solo nella nostra regione, ma a livello nazionale ed europeo. Diciassette anni fa realizzammo un libro fotografico sui teatri storici del Piemonte e tra questi c’era naturalmente il Teatro Carignano, un monumento doppiamente importante sotto il profilo architettonico e culturale. Successivamente ai lavori di restauro, chiedemmo a Gabriele Basilico di realizzare un lavoro di documentazione sul cambiamento del teatro, da cui scaturirono una mostra e una pubblicazione. A partire dallo scorso anno abbiamo pensato ad un progetto di fotografie d’autore che vedessero un Maestro affiancare il vincitore del Concorso Nazionale Giovani Artisti: così dopo Pino Musi e Daniele Marzorati, quest’anno il Teatro Carignano è raccontato da Paolo Mussat Sartor e Tiziano Rossano Mainieri».

Paolo Mussat Sartor (Torino, 1947), il fotografo dell’Arte Povera, si confronta con i ricchi velluti e gli stucchi dorati del Teatro Carignano realizzando due serie di fotografie, la prima composta da foto in bianco e nero, molto classiche, che si concentrano sugli elementi architettonici, la seconda serie, invece, è a colori e coglie il pubblico che entra ed esce prima dello spettacolo, perché “il teatro non esiste senza pubblico”. Il teatro vuoto e silenzioso ed il teatro vivo e pieno di gente.

Tiziano Rossano Mainieri (Bologna, 1982), si sofferma sulla sala e sui palchi, realizzando un raffinato studio sulla luce e regalando una visione inedita del teatro, colto in quel momento di transizione tra il vuoto ed il pieno, i palchi vuoti in attesa che il pubblico entri, la platea vuota in attesa che lo spettacolo vada in scena. «Nelle immagini prodotte lo spettacolo è in platea, nei palchi, nelle balconate e tra i suoi stucchi – scrive Tiziano Rossano Mainieri – sottolineando il momento in cui attende che il pubblico vi faccia ingresso. Perduta la sua funzione il teatro resta sospeso in un’atmosfera rarefatta creata grazie alle luci di scena riflesse in platea e all’esterno dei palchi. Contratta la distanza tra buio e luce, vuoto e pieno, le immagini danno corpo all’assenza e al vuoto lasciati dallo spettatore».

«Negli ultimi anni c’è sempre un giovane fotografo nella vita di Agarttha Arte – aggiunge Adele Re Rebaudengo – perché consideriamo molto importante la formazione, ma abbiamo pensato ad una formazione sul campo dando ad un giovane la possibilità di avere come referente un Maestro. Ma non un Maestro a cui portare l’apparecchiatura fotografica, infatti in questo caso è il Maestro che si mette a disposizione del giovane fotografo e così si forma un rapporto che dura alcuni mesi, un confronto sullo sguardo, un’interazione che arriva fino all’allestimento della mostra. Un rapporto che non è meramente didattico, come potrebbe essere tra un docente ed un allievo in un corso, ma molto personale e diretto e che apre possibilità importanti di lavoro. Tiziano Rossano Mainieri si è affermato tra più di cento fotografi che hanno partecipato al Concorso Nazionale Giovani Artisti, lavora molto sul paesaggio, ha una visione intima che ritroviamo anche in questa serie sul Teatro Carignano. Utilizza il banco ottico e la pellicola, e per noi è interessante che vi siano ancora giovani fotografi che non lavorano solo con il digitale».

«Il Concorso Nazionale promosso da Agarttha Arte è nato dalle esigenze dei giovani fotografi – conclude Adele Re Rebaudengo – abbiamo chiesto loro quale erano le carenze che avvertivano di più, ed è emersa, oltre alla la possibilità di produrre e di esporre, anche quella di entrare in una rete internazionale. Come Agarttha Arte lavoriamo esclusivamente con i musei e non con le gallerie, e questo offre una possibilità di instaurare collegamenti inediti, per esempio il rapporto molto stretto con la Maison Européenne de la Photographie di Parigi, uno dei musei europei più importanti, che ad aprile ospiterà una selezione delle fotografie di Tiziano Rossano Mainieri».

La mostra al Teatro Carignano sarà visitabile fino al 2 aprile a partire da 1h e 30’ prima dell’inizio degli spettacoli.

www.teatrostabiletorino.it