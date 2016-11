In Extremis. I corpi in caduta di Sandro Giordano

di Emanuele Rebuffini

«Le mie foto sono racconti di un mondo in caduta. Ogni scatto ‘racconta’ di personaggi stremati che, come in un blackout improvviso della mente e del corpo, si lasciano schiantare senza alcun tentativo di salvarsi, impossibilitati dalla stanchezza ‘della rappresentazione’ quotidiana del vivere, oppressi dall’apparire piuttosto che dall’esistere. Viviamo in un mondo di volti stravolti dalla chirurgia plastica, che propone immagini ‘fisse’, stereotipate, ‘immagini/oggetto’. Io credo che la perfezione stia nell’imperfezione, si esprime nei contrasti forti, nella fragilità»: __IN EXTREMIS (bodies with no regret) è la prima retrospettiva italiana dedicata al lavoro fotografico del poliedrico artista Sandro Giordano, in arte Remmidemmi (visitabile a Palazzo Saluzzo di Paesana fino al 20 novembre, a cura di Enrico Debandi)

Il progetto _IN EXTREMIS inizia un’estate di diversi anni fa, quando Sandro Giordano, romano poi trasferitosi a Barcellona, carriera di attore alle spalle, ha un incidente in bicicletta: nella caduta, l’istinto di salvare l’oggetto che teneva in mano ha prevalso su quello di parare il colpo. Qualche settimana più tardi, un suo amico si è rotto una gamba tra gli scogli per evitare che il cellulare cadesse in acqua. Da questi episodi – che segnalano che qualcosa non sta funzionando nella nostra società bulimia di cose materiali, dove gli oggetti sembrano essere diventati più importanti dell’incolumità delle persone – inizia a prendere forma l’idea di fotografare delle cadute.

I protagonisti delle 30 fotografie sono personaggi che toccano il fondo, figure che si schiantano sul terreno faccia a terra, salvando però, all’ultimo momento, un oggetto che tengono in mano (una penna, una borsa, un annaffiatoio…). Non fotografie ‘realistiche’ di veri malcapitati, non manichini o pupazzi, ma attori professionisti intorno ai quali Sandro Giordano costruisce una particolareggiata messa in scena, un vero e proprio set cinematografico stracolmo di colorati dettagli.

La chiave del progetto è dichiaratamente ironica e guarda al lato comico della “tragedia”, puntando sull’effetto liberatore e rivelatore della risata, e intonando, al contempo, un inno all’imperfezione e alle fragilità umane. «Questo è l’effetto che voglio ricreare attraverso le foto: raccontare le tragedie ma con ironia. Un’umanità rotta e scomposta che io guardo con affetto e partecipazione». Sperando che la risata strappata allo spettatore sia un auspicio a credere in un futuro migliore.

Dall’ottobre 2013, Sandro Giordano si è interamente dedicato al progetto fotografico _IN EXTREMIS. Le sue opere sono state esposte in varie mostre collettive e personali in Italia, Belgio, Olanda, Francia, Germania, Spagna, Stati Uniti e Canada.

www.sandrogiordanoinextremis.it

www.palazzosaluzzopaesana.it/_in-extremis-bodies-with-no-regret/