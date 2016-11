di Emanuele Rebuffini

Un uomo e una donna camminano tenendosi per mano tra le ceneri della loro casa appena distrutta dai bombardamenti in Sudan: lo foto di Camille Lepage, fotoreporter francese uccisa a 26 anni in un’imboscata nella Repubblica Centrafricana, è una delle 70 immagini scattate da 14 giovani donne fotoreporter, che lavorano per le maggiori testate internazionali e che provengono da diverse nazioni (Italia, Egitto, Usa, Croazia, Belgio, Francia, Gran Bretagna, Spagna), ora in mostra a Palazzo Madama (fino al 13 novembre).

Ideata da Andreja Restek e curata dalla giornalista Stefanella Campana e da Maria Paola Ruffino, conservatore di Palazzo Madama, la rassegna “In prima linea. Donne fotoreporter in luoghi di guerra”, raccoglie il lavoro, coraggioso e appassionato, di un gruppo di giovani fotoreporter che, ‘armate’ solo della loro macchina fotografica, hanno documentato, in prima linea, i conflitti e i drammi umani e sociali della nostra epoca: le bombe su Aleppo, la guerra civile siriana, i campi profughi del Medio Oriente, gli stupri di massa in Congo, la tragedia del Kurdistan, i profughi sbarcati nelle isole greche, il Sierra Leone devastato dall’epidemia di Ebola, la malaria in Sudan, la guerra civile nella Repubblica Centroafricana, il conflitto in Ucraina, e poi l’Afghanistan l’Egitto, la Turchia…

Questi i loro nomi: l’italiana Linda Dorigo, Virginie Nguyen Hoang, Jodi Hilton, Andreja Restek, Annabell Van den Berghe, Laurence Geai, Capucine Granier-Deferre, Diana Zeyneb Alhindawi (madre rumena, padre iracheno, tra i primi 50 talenti emergenti secondo Lens Culture nel 2014, vive a Brooklyn), l’italo-francese Matilde Gattoni, Shelly Kittleson, la fotogiornalista e documentarista ispano-palestinese Maysun, Alison Baskerville, Monique Jaques e Camille Lepage.

Nella mostra ciascuna delle fotografe presenta 5 foto emblematiche del proprio lavoro e della propria capacità di catturare non solo un’azione, ma anche un’emozione, testimoniando e denunciando con le immagini le violenze perpetrate sui popoli e le persone più deboli e indifese.

A colori e in bianco e nero, scattate con macchine digitali o ancora con la pellicola, quasi a testimoniare senza filtri ciò che accade davanti all’obiettivo, le 70 fotografie in mostra sono immagini reportage, “articoli” scritti con la fotocamera che non hanno bisogno di parole, se non una sintetica didascalia che precisa il dove e il quando, per raccontare “la” storia .

Andreja Restek, giornalista e fotoreporter di origine croata, ma torinese d’adozione, direttrice e fondatrice di APR news, quotidiano online che monitora il fenomeno del terrorismo nel mondo, è la curatrice e ideatrice della mostra: «l’attività del fotoreporter è ancora oggi, nell’immaginario di tutti, svolta prevalentemente da uomini. Di fatto non è così. Ci sono infatti numerose donne che affrontano lo stesso lavoro con grande forza e coraggio. Professioniste che seguono azioni di guerra ed emergenze in tutto il mondo è che raccontano attraverso i loro scatti le realtà difficili dei diversi continenti».

Quella in mostra a Palazzo Madama è una galleria di immagini di forte impatto, spesso atroci, disperate e dure, talvolta commoventi e intrise di tenerezza, che dimostrano che non solo le fotorepoter sanno produrre materiali di grande qualità, ma sanno cogliere la quotidianità, entrando in profondità nelle situazioni e nelle storie delle persone. Ma, soprattutto, sanno scattare fotografie oneste e rispettose.

La mostra è promossa congiuntamente dall’associazione Gi.U.Li.A – Giornaliste Unite Libere Autonome e da ADCF Onlus, l’Ambulanza dal Cuore Forte.

www.palazzomadamatorino.it