“Jobim o Villa -Lobos?”: Toquinho e la Gaillard in concerto a MITO

di Emanuele Rebuffini

MITO SettembreMusica si avvia alla chiusura proponendo un suggestivo concerto che metterà a confronto la musica neoclassica del compositore brasiliano Heitor Villa-Lobos con le canzoni di uno dei più importanti esponenti della bossa nova e della musica popolare brasiliana ovvero Tom Jobim, ma anche la Spagna dell’impressionista sonoro Manuel de Falla e l’Argentina di Astor Piazzolla. “Jobim o Villa-Lobos”, domani sera all’Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto di Torino, vedrà protagonisti di questo gioco di rimandi tra Brasile, Argentina ed Europa il cantante e chitarrista brasiliano Toquinho e la violoncellista e compositrice francese Ophélie Gaillard.

Toquinho è nato in Brasile da genitori italiani ed è cresciuto nel clima musicale di Rio de Janeiro degli anni Cinquanta, dove si afferma la bossa nova. Qui collabora con musicisti del calibro di Vinicius de Moraes e Chico Buarque, con il quale si trasferisce in Italia dopo il golpe militare. Nel 1969 il successo gli arriva con il disco “La vita, amico, è l’arte”. Numerose le collaborazioni con importanti artisti, tra i quali Sergio Endrigo, Ornella Vanoni ed Ennio Morricone e Nel 1990 si esibisce al Festival di Sanremo cantando in portoghese la canzone di Paola Turci Ringrazio Dio.

Ophélie Gaillard è una violoncellista francese che coltiva un ampio repertorio, dalla musica antica a quella contemporanea. Ha studiato al Conservatorio di Parigi, completando poi la sua formazione musicologica alla Sorbona. Nel 2003 viene eletta “Revelation soliste instrumentale” e da allora inizia ad esibirsi in recital nelle grandi sale concerto delle principali città europee. Si è specializzata in musica classica e barocca fondando l’ensemble Pulcinella, formato da musicisti che suonano su strumenti d’epoca.

Oltre alla chitarra di Toquinho e al violoncello della Gaillard, sul palco si esibiranno Gabriel Sivak al pianoforte e trascrizioni, l’argentino Juanjo Mosalini al bandoneon, Romain Lecuyer al contrabbasso e Rubens Celso e Florent Jodelet alle percussioni.

