Judith Owen al Cap 10100

di Emanuele Rebuffini

Per alcuni è l’erede di Joni Mitchell, altri la paragonano a Carole King o Tori Amos. La versatile cantautrice e pianista Judith Owen sarà in concerto martedì 25 ottobre a Cap 10100, per presentare il suo ultimo album Somebody’s child. Di origini gallesi, cresciuta a Londra, la Owen vive in California con il marito Harry Shearer (una delle voci storiche dei Simpson).

Dopo il successo dell’album Ebb & Flow, accolto dalla critica europea e americana come uno dei più riusciti del 2014, Judith Owen nel suo nuovo disco, l’undicesimo in carriera, propone canzoni dalla grande forza espressiva, tredici tracce tra arrangiamenti ricercati e sensuali tinte di blues, tra sonorità jazzistiche mescolate a un delicato groove R’n’B.

A Torino sarà accompagnata dai leggendari Leland Sklar al basso e Russell Kunkel alla batteria, Pedro Segundo alle percussioni e Gabriella Swallow al violoncello.

Una serata che si preannuncia raffinata ed intima. Organizza l’associazione culturale Radar.

www.cap10100.it

