La musica feroce del texano James McMurtry al Folk Club

Secondo Stephen King “potrebbe essere il più autentico e feroce cantautore della sua generazione”. Per questo ascoltare dal vivo il cantautore texano James McMurtry è un vero evento e bisogna ringraziare il Folk Club che lo ospiterà questa sere insieme alla sua band. Nato a Fort Worth nel 1962, James è figlio del famoso scrittore e sceneggiatore Larry McMurtry (premio Pulitzer per il romanzo Un volo di colombe ed Oscar I segreti di Brokeback Mountain, nonché autore di Voglia di tenerezza).

Occhiali da intellettuale e il Borsalino sempre calcato sopra i capelli lunghi, eccellente chitarrista e storyteller, dodici dischi in ventisei anni di carriera, James McMurtry cresce con la famiglia in Texas, studia a Tucson in Arizona, recita in diversi film, tra cui il celebre Daisy Miller di Peter Bogadnovic (1974), ma è grazie a John Mellencamp se esordisce come musicista pubblicando nel 1989 l’album d’esordio Too Long in the Wasteland.

Nel 1992 insieme a Mellencamp, John Prine, Joe Ely e Dwight Yoakam dà vita ad un supergruppo, i Buzzin’ Cousins, che come dice lo stesso James McMurtry di fatto non sono mai esistiti, a parte il brano Sweet Suzanne.

Nel 2005 esce il suo disco più importante, Childish Things vincitore del premio per la miglior canzone e per il miglior album dell’anno agli American Music Awards di Nashville. L’album, fortemente politicizzato, contiene il brano We Can’t Make It Here, feroce critica la politica di George W. Bush. Il critico musicale Robert Christgau lo inserisce al primo posto tra i brani usciti nel primo decennio del nuovo millennio. L’ultimo suo album è del 2015, Complicated Games, un disco intenso e profondo, un lavoro maturo che sintetizza la straordinaria capacità di scrittore di canzoni consacrandolo come una vera icona del country rock americano.

Il magazine italiano Buscadero gli ha dedicato una copertina ed invitato a suonare al festival estivo Buscadero Day, sua prima e finora unica data italiana.

Ecco perché questa sera al Folk Club sarà davvero una serata eccezionale: James McMurtry, voce e chitarra, Timothy Holt alla chitarra solista, Daren Hess alla batteria e Michael Traylor ‘Cornbread’ al basso.

