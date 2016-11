La passione secondo Carol Rama. Alla GAM

di Emanuele Rebuffini

«Non ho avuto maestri pittori. II senso del peccato è il mio maestro. Il peccato è una trasgressione del pensiero»: così dichiarava Carol Rama (Torino, 1918-2015), anticonformista e provocatrice, trasgressiva ed irriverente, dissacrante e viscerale, ma soprattutto protagonista di un percorso artistico originale ed artefice di opere traboccanti energia e passione. La GAM le rende omaggio ospitando fino al 5 febbraio “La passione secondo Carol Rama”, una grande retrospettiva internazionale ideata dal Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), che dopo le tappe di Parigi, Helsinki e Dublino, conclude il suo percorso a Torino, la città dove l’artista ha sempre vissuto e lavorato, trascorrendo la maggior parte del suo tempo nella casa-studio di via Napione. Curata da Teresa Grandas e Paul B. Preciado, la mostra propone una selezione di duecento opere che abbracciano settant’anni di carriera e costituisce la più ampia retrospettiva dedicata all’artista torinese, che trova così la sua consacrazione internazionale dopo esser stata per troppo tempo ignorata. Emerge, come spiega la direttrice della GAM Carolyn Christov-Bakargiev, «l’incessante sperimentazione di tecniche e l’inquietudine vitale dell’artista attraverso momenti salienti: dai primi acquerelli apertamente erotici ed espressionisti della serie Appassionata negli anni trenta e quaranta, ai collage/bricolage tattili degli anni sessanta e settanta in cui composizioni di materiali allarmanti, come siringhe, piccoli occhi in vetro o camere d’aria in gomma, sembrano guardare lo spettatore da fondi pittorici informali e magmatici, fino ai lavori che l’artista realizza a partire dagli anni ottanta, dove appaiono corpi, dentiere, lingue, organi genitali, figure di animali e tacchi a spillo».

Nata nel 1918 in una famiglia di piccoli industriali torinesi, priva di una formazione artistica accademica, Carol Rama negli anni Trenta e Quaranta inizia da autodidatta a inventare una grammatica visiva tutta sua, prima attraverso acquerelli figurativi dalla sessualità esplicita, poi sperimentando l’utilizzo di tecniche e materiali diversi.

Le sue Appassionata e Dorina sono ‘disegni sguaiati’, dove corpi nudi, vestiti solo con scarpe e corone di fiori sulla testa, paiono appesi a cinghie di contenimento, costretti su sedie a rotelle o legati a letti. Corpi che si masturbano o defecano, protesi ortopediche, dentiere, lingue erette, orifizi da cui fuoriescono serpenti. Arte pornografica, feticista, voyeurista? La sua prima mostra alla galleria Faber di Torino nel 1945 fu censurata per ‘oscenità’, ma non c’è nulla di erotico in quegli acquerelli espressionisti, che spiazzano e mettono a disagio con quei corpi malati, mutilati, folli che forse richiamano traumi familiari (l’internamento della madre in un sanatorio psichiatrico, il suicidio del padre dopo il fallimento dell’azienda).

Ma il primo grande periodo artistico è negli anni Sessanta quando realizza i Bricolages: dipinti in rilievo, mappe organiche, nature morte informali e materiche, realizzate assemblando materiali disparati organici ed inorganici, come artigli, unghie, denti, siringhe, cannule, materiali elettrici, occhi di vetro o plastica da tassidermista, capelli, fluidi corporei, ma anche riso e caffè. «Trattava la materia come se fosse un corpo», spiega Anna Musini che ha seguito il coordinamento curatoriale per conto della Gam, «si percepisce la visceralità che poi era il suo modo di vivere, viscerale ed appassionato».

C’è un’attrazione per ciò che è svilito, subalterno («Scelgo queste cose, dentiere, pennelli da barba, rasoi, pisciatoi, perché sono quelle che mi piacciono di più, sono quelle che soffrono di essere così, per le quali non ci sono rimedi, possibilità di cambiare»). Una pittura più viscerale e “sporca” che “povera”. Astrazione organica, sensurrealismo, arte visceral-concreta, anticipatrice delle tematiche femministe, comunque la si voglia definire quella di Carol Rama è stata un’arte così originale da renderla «non contemporanea a nessuno» (Paul B. Preciado). E infatti, pur essendo pienamente immersa nella sfera culturale e artistica della città di Torino, in particolare le frequentazioni con Felice e Francesco Casorati, Corrado Levi, Massimo Mila ed Edoardo Sanguineti, Carol Rama è stata ignorata dalla scena artistica torinese degli anni Sessanta e Settanta dominata dall’Arte povera. Questa estraneità ai grandi movimenti artistici (con l’unica parentesi, negli anni Cinquanta, dell’adesione al Movimento di Arte Concreta – MAC, che segnò la svolta verso l’astrazione) è probabilmente la causa dell’indifferenza e dell’isolamento che per troppo tempo caratterizzò la sua arte, almeno fino al 1980 quando Lea Vergine include una selezione dei suoi primi acquerelli nella mostra collettiva L’altra metà dell’avanguardia, e all’assegnazione nel 2003 alla Biennale di Venezia del Leone d’Oro alla carriera.

In mostra alla Gam troviamo i lavori degli anni Settanta, una fase creativa incentrata soprattutto sull’uso della gomma proveniente dalle camere d’aria delle biciclette (la fabbrica del padre produceva biciclette): nei suoi Organismi ancora ben definiti e vulnerabili i pneumatici sgonfiati e flaccidi vengono smembrati, lavorati come se fossero pelle, incollati sulla tela o lasciati penzolare come in Presagi di Birman (1970). Infine, la serie della Mucca pazza degli anni Novanta, quando Carol Rama, traendo ispirazione dall’epidemia bovina, riorganizza i materiali e i motivi da lei utilizzati per formare un’anatomia distorta come quella che troviamo nel capolavoro La macelleria, atto di accusa alla ‘pornografia della carne’.

Annota Carolyn Christov-Bakargiev: «La ricerca artistica di Carol Rama è in continua metamorfosi, dotata di un incessante vitalismo. Come fosse un grande schizzo, la sua opera confronta la materia in maniera dinamica e l’artista registra e incorpora elementi della realtà circostante. Emerge una figurazione spesso stravolta e visionaria dove tratti sguaiati e aggraziati coesistono. La sua arte penetra l’intensità delle emozioni viscerali dell’animo che dirompono visivamente nella sperimentazione delle tecniche che comprendono acquerelli, incisioni, l’utilizzo di diversi materiali tattili, collage di oggetti, installazioni con le camere d’aria di bicicletta. Le sue opere sono il risultato di un desiderio sempre acceso verso l’arte, verso la vita, vissute con passione e con trasporto sia concettuale sia sensoriale».

