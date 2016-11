“La Sesi”: la passione del flamenco al Teatro Vittoria

di Emanuele Rebuffini

La Sesi, ovvero la passione per il Flamenco. Ventisette anni (quasi), torinese, una laurea in neuroscienze, Cecilia Boglione, in arte La Sesi, questa sera, venerdì 18 novembre, sarà protagonista sul palco del Teatro Vittoria di Torino con uno spettacolo speciale, che si intitola semplicemente “La Sesi”, frutto dell’inteso lavoro condotto da questa giovane bailaóra sin da quando, a 13 anni, ha mosso i primi passi nel tempio della danza andalusa a Torino, l’Accademia Arte y Flamenco di Monica Morra. Le vacanze a studiare in Spagna e l’Erasmus in Andalusia, la vittoria del Concurso International Flamenco Puro in tutte le categorie, l’insegnamento all’Accademia, quindi il ruolo da solista nella Compagnia Arte Y Flamenco e, nel 2015, la scelta di trasferirsi in Spagna, a Siviglia, per continuare il suo perfezionamento.

Ecco quindi giunto il momento di uno spettacolo tutto suo, un progetto speciale che permetta a questa giovane bailaóra di raccontarsi in prima persona, dimostrando tutto il suo talento, lo spessore, la qualità di movimento e una componente espressiva autentica.

Lo spettacolo si intitola semplicemente “La Sesi” (in Spagna la chiamano così), ed è un racconto del ‘viaggio’ intrapreso. Cecilia non esce quasi mai di scena, indossa un solo abito capace di trasformarsi davanti agli occhi degli spettatori attraverso accessori specifici legati alla tipologia della danza. Un susseguirsi di quadri che raccontano non già un’esperienza vissuta o un testo, ma una specifica caratteristica del suo sfaccettato carattere: il bisogno di ordine e allo stesso tempo la voglia di stravolgerlo, la necessità di condividere, ma anche di viaggiare sola; una sensibilità rara e peculiare, abilmente nascosta da una corazza di perenne ironia e solarità. E ancora, il difficile rapporto con l’Amore, perché la danza per lei è così indispensabile, e ha un tale potere, da venire prima di ogni altra cosa.

La accompagnano in scena due chitarre (Jordi Flores e Nuccio Nobile), tre voci (Mercedes Cortes, Inma Rivero e Jose Salguero) e una percussione (Carlos Merino), un bailaór (il maestro Ramon Martinez), tutti in arrivo dalla terra andalusa, e cinque ballerini della compagnia Arte y Flamenco. La direzione dello spettacolo è di Monica Morra.

“La Sesi” è il sogno di una ragazzina che si fa concreto, è il frutto di sacrifici e sudore, è la magia dell’arte che prende corpo sul palcoscenico.

www.lasesiflamenco.com