La voce “incantata” di Jacqui McShee al Folk Club

di Emanuele Rebuffini

«La sua voce è la più evidente dimostrazione dello stretto legame, non solo etimologico, tra le parole canto e incanto»: con queste parole nell’autunno scorso il Club Tenco ha voluto attribuire a Jacqui McShee il suo prestigioso Premio, ponendola accanto a personaggi quali Tom Waits, Joni Mitchell, Leo Ferré, Georges Brassens, Vinicius De Moraes, Leonard Cohen, Caetano Veloso e gli altri che nei suoi 40 anni di attività il Premio Tenco ha voluto consacrare come giganti della musica del mondo. E toccherà proprio a lei ad aprire questa sera la XXIX stagione del Folk Club, dove torna ad esibirsi dopo 17 anni, questa volta con la formazione dei Take Three, per un concerto che si annuncia come eccezionale.

Nata a Londra nel 1943, Jacqui McShee è sicuramente una delle voci più famose e autorevoli del folk revival britannico, protagonista con John Renbourn e Bert Jansch della mitica formazione dei Pentangle fondata nel 1967 e diventata, grazie all’originale mescolanza di svariate sonorità tra folk, jazz e blues, una delle più grandi folk band di tutti i tempi. Il gruppo si sciolse nel 1973, dopo sei album, anche se la McShee e Renbourn continueranno come duo.

Oltre alla carriera da solista, nell’agosto del 2003 la McShee ha dato vita ai Take Three, con i quali si presenta questa sera sul palco di via Perrone: la voce di Jacqui, alla batteria Gerry Conway dei Fairport Convention e alle tastiere Spencer Cozens, già sodale di John Martyn e Joan Armatrading.

www.folkclub.it