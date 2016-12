Lamiere, colori, geometrie: l’astrattismo empatico di Ted Larsen

di Emanuele Rebuffini

Fino al 31 gennaio la galleria Privateview ospita per la prima volta in Europa la mostra personale di Ted Larsen, esponente del nuovo Minimalismo americano.

Nato nel 1964 a South Haven (Michigan, USA), Ted Larsen da diversi anni risiede a Santa Fe, in New Mexico. Le sue opere sono presenti in molte collezioni pubbliche e private e in diverse istituzioni museali internazionali, tra cui il New Mexico Museum of Art di Santa Fe e l’Edward F. Albee Foundation di New York. La sua tecnica si avvale di una raffinata capacità manuale applicata a materiali di recupero, in equilibrio tra pittura, ready-made e scultura astratta, e i lavori realizzati per la mostra torinese (tutti inediti e tutti pezzi unici) comprendono sculture e installazioni di varie dimensioni e sono altamente rappresentative della ricerca artistica di Larsen le cui radici affondano nel Minimalismo americano, importante corrente artistica che ha avuto tra i suoi rappresentanti Donald Judd, Sol Lewitt, Dan Flavin, Fred Sandback e Richard Serra, e alla quale negli ultimi anni anche a Torino sono state dedicate significative rassegne, dalla retrospettiva di John McCracken al Castello di Rivoli alla più recente mostra organizzata da Camera che ha messo a confronto le fotografie di Edward Weston con le opere di alcuni fra i maggiori esponenti della Minimal Art.

«Le opere di Ted Larsen sono oggetti a metà strada tra pittura e scultura, sono oggetti altri che non afferiscono del tutto né all’una né all’altra categoria – spiega la curatrice Paola Stroppiana – vivendo a Santa Fe, dove c’è una comunità artistica molto viva, ha avuto modo di frequentare John McCracken ed altri esponenti della scuola del Minimalismo. Nelle sue opere troviamo molti riferimenti concettuali e stilistici, in particolare gli Specific Objects di Donald Judd, anche se in una chiave assolutamente contemporanea e con una visione che guarda al futuro. Per questo Silvia Borella e Mauro Piredda hanno scelto Ted Larsen per la terza personale della loro galleria in quanto appassionati della corrente del Minimalismo più attuale».

Le sculture sono frutto di un lavoro complesso, articolato in più fasi: prima il recupero di pezzi di lamiera dai depositi di rottami, poi il lavoro in studio e la costruzione dei singoli elementi (forme geometriche poligonali solide dalle innumerevoli declinazioni) che compongono le opere, realizzate in legno di compensato, assemblate con silicone e ricoperte in ultimo con le lamine recuperate. Forma-colore-linea-composizione sono elementi attentamente calibrati e vengono collocati nello spazio con estremo rigore. Ciò che conta per Ted Larsen è l’esperienza visiva, senza voler aggiungere significati, interpretazioni, implicazioni didascaliche, ma lasciando libero lo spettatore.

«Per Ted Larsen l’incontro visivo che avviene tra lo spettatore e l’opera è un momento privato, in cui l’artista lascia il passo e cessa di occuparsi della sua opera – aggiunge Paola Stroppiana – per questo si astiene dal dare riferimenti didascalici o di significato, se non nei titoli, che aprono un altro mondo concettuale. Infatti, pur trattandosi di oggetti astratti non opta per titoli altrettanto astratti o codici seriali, ma ricorre a giochi di parole, ironici ossimori, riferimenti colti, ma sempre in duplice copia come se fossero un nome e cognome: Hard Curve, Voodoo Science, True Fiction, Half Empty, Same Difference, Awfully Good. Per cui è come se gli oggetti venissero ad assumere una loro personalità e per questo possiamo parlare di astrattismo empatico».

Patchwork giocosi realizzati grazie all’accostamento di pezzi di recupero di metallo di scarto, sculture caratterizzate da un accentuato purismo delle forme, curve, linee, quadrati, triangoli, cerchi, spigoli, rientranze, vernici color pastello recanti i segni delle “vite” passate (lo smalto è abraso, graffiato, usurato) e che richiamano le carrozzerie delle auto e gli oggetti di design degli anni Cinquanta. «Ted Larsen nasce come pittore – ricorda Paola Stroppiana – ma le opere in mostra a Torino appartengono ad una fase successiva della sua ricerca, dove l’aspetto scultoreo diventa quasi predominante, infatti presentano una volumetria molto spiccata senza togliere nulla all’approccio rigoroso al colore. Per lui il colore è fondamentale, ma non interviene sul colore che trova, non lo modifica, se non attraverso una grande sapienza di accostamenti che non sono certo casuali, ma molto ben calibrati. Tutti i materiali che adopera sono di recupero, vengono dagli sfasciacarrozze, sono parti metalliche di oggetti degli anni Cinquanta, Sessanta o inizio anni Settanta. Non oltre, perché le lamiere delle automobili dopo gli anni ‘70 erano ricoperte da polimeri riflettenti la luce, mentre le superfici delle sculture di Ted Larsen sono tutte opache. Troviamo, infatti, le tonalità in voga in quei decenni, dal verde menta all’arancio, oggi non più utilizzate. I lavori di più piccole dimensioni sono il frutto di una riflessione intima dell’artista, presentano un equilibrio di forme che regge qualsiasi proporzione, senza venire assorbiti dagli spazi. Sono il frutto di un lavoro faticoso, artigianale, che prevede il taglio delle lamiere, la loro riduzione in pezzi e poi il riutilizzo quasi a mosaico. Ma, al tempo stesso, c’è un ragionamento elaborato, una precisa costruzione mentale: opere solo apparentemente semplici, dove la semplicità è data dall’equilibrio delle forme e delle geometrie raggiunto attraverso un lavoro molto concettuale, molto studiato».

www.privateviewgallery.com