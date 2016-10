Laura Giardino e l’insidia del colore

di Emanuele Rebuffini

Fino al 22 ottobre, la galleria Privateview ospita la personale della pittrice milanese Laura Giardino. Una giovane artista, classe 1976, ma che ha già all’attivo diverse mostre, e che a Torino ora espone i lavori più recenti e più maturi, quadri ‘ipnotizzanti’, misteriosi, che hanno come protagonisti i paesaggi urbani. La Giardino si concentra sull’elemento architettonico, la figura umana viene a mancare o assume una posizione secondaria, magari semplicemente percepita come una presenza appena andata via o che tornerà tra poco.

Spiega la storica dell’arte Elena Pontiggia: «La ricerca di Laura Giardino si inserisce in quella meditazione sulla città che nel nostro secolo, e a Milano in particolare, ha avuto una tradizione nobile e alta. La sua è una città allarmante, luogo di insidie e di appelli ingannevoli».I suoi paesaggi come i suoi interni hanno qualcosa di inquietante, suscitano uno stupore minaccioso e allarmante.

Apparentemente sembrerebbero scene serene, ordinarie, ma c’è sempre un qualche elemento enigmatico che reca disturbo, come se qualcosa stia per accadere o sia appena accaduta: un filo elettrico fuoriesce da una presa ma si interrompe all’improvviso e diventa inspiegabile, in primo piano vediamo il corrimano di una scala, ma la scala non c’è, un paio di chiavi sembra esser stato dimenticato in una porta rimasta aperta, una stanza è arredata con due poltrone e un tavolino senza altri oggetti come se un architetto distratto avesse interrotto il lavoro a metà, uno scantinato immerso nell’acqua sembra trasformarsi in una sorta di piscina.

“Realismo insidioso” lo definisce Elena Pontiggia: «Tutto appare a prima vista coerente, ma a un certo punto qualcosa incrina per sempre il senso logico dell’immagine e l’usuale diventa inspiegabile. Bastano i luoghi a esprimere quel senso di minaccia indefinita, di ostilità impalpabile, che aleggia nelle sue composizioni. Luoghi dove non accade nulla perché la vita stessa vi sta accadendo. Quello che i quadri vogliono raccontarci, insomma, è una realtà drammatica dove il dramma non nasce da un’azione, ma dalle cose stesse, dal loro semplice esistere».

Luoghi domestici e situazioni familiari appaiono come inospitali, impregnati di una violenza e di un disagio mai evidenti, come nella serie “Flood”, dove stanze, scale e seminterrati sono allagati, le cose paiono sprofondare in un fluido diventando inabitabili ed ostili. Tutto ciò Laura Giardino riesce a trasmetterlo attraverso un grande lavoro sul colore e tutta la sua pittura, per quanto concettuale e mentale, «nasce da una artigianalissima lotta, condotta corpo a corpo, con la tela, col foglio, con l’opera, in cui il colore gioca una partita cruciale».

Un colore che va visto da vicino, perché, come annota Elena Pontiggia «a un primo sguardo i suoi quadri possono sembrare incentrati sul disegno, l’architettura, l’ordine e la sintassi delle forme. Laura ama la geometria, la nitidezza del segno, la precisione della linea. Eppure, anche se il suo lavoro nasce dal disegno, non meno decisivo è il modularsi del colore. Laura gioca sulle sfumature, sui cangiantismi, sull’improvviso venir meno di un tono, come se la luce giungesse inaspettatamente a imporre le sue gerarchie. Allora, per esempio, un rosso o un viola dimostrano una propensione illegittima per il rosa. E un grigio, che sembrava così soddisfatto di condurre la sua vita decorosa e tranquilla, si impenna in capricci inauditi e vuole ornarsi di un aristocratico argento. Oppure un altro rosso, già piuttosto improbabile per un pavimento, lo diventa ancora di più – più improbabile e più rosso – accendendosi agli angoli della stanza e iniziando a bruciare in un suo quieto delirio».

Un colore che ha preziosità e raffinatezze non usuali nel panorama artistico, un colore che non è una smaltatura uniforme di una porzione di spazio, ma cambia centimetro per centimetro, assume differenti fisionomie e solo uno sguardo attento riesce a cogliere questi mutamenti di pelle del colore, queste metamorfosi interne frutto di un lavoro molto lento. «Tecnicamente si può sempre migliorare – riconosce Laura Giardino – ma c’è solo un modo, che è dipingere, dipingere, dipingere. La pittura è una pratica faticosa, è meditazione, il quadro è silenzioso, io stessa dipingo sempre in silenzio. È emozione per immagini».



www.privateviewgallery.com