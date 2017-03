Le “Orchidee” di Pippo Delbono alle Fonderie Limone

di Emanuele Rebuffini

“Nonostante hanno strappato a questo cuore troppo amoroso legami che lo univano al battito del mondo, non hanno permesso che l’odio incidesse questo cuore di uomo”. Fino a domenica 26 marzo le Fonderie Limone di Moncalieri ospitano “Orchidee” di Pippo Delbono.

Uno spettacolo che è memoria personale e storia teatrale e che nasce da un’assenza, la morte della madre, per parlarci delle tante assenze di questi tempi confusi, tempi di morte della cultura del linguaggio finanche del teatro, tempi in cui tutti siamo orfani di fede politica, umana, spirituale.

Quasi un antropologo dei sentimenti, Pippo Delbono porta avanti la sua ricerca teatrale sempre condotta tra arte e vita, e crea uno spettacolo di grande forza ed emozione, malinconico ed irriverente, un flusso di immagini, suoni, parole, movimenti di corpi, vistosi costumi teatrali, tra Shakespeare ed i Deep Purple, Čechov e Joan Baez. Uno spettacolo in cui “immagine e parola, gestualità e musica, impianto scenico costituiscono un insieme di grande forza. Un continuo dentro e fuori fra teatro, vita, televisione, fotografie, cinema, invenzione” (Maria Grazia Gregari, L’Unità). “Orchidee è reinvenzione di corpo e parola che si fa carne, si avvoltola, si amalgama e si scompiglia, inebria la platea che balla, dissolvendo i confini e imprimendo negli occhi e nel cuore di chi guarda il mistico transito della morte nel brusio scombussolato della vita” (Francesca Motta, Il Sole 24 Ore).

Il titolo, “Orchidee” nasce da una conversazione ascoltata da Pippo Delbono, in cui una signora raccontava ad un’amica di tenere in casa due orchidee, una vera e una finta, perché erano talmente simili che solo al tatto si potevano distinguere. «L’orchidea è un fiore dalla ricca simbologia, un fiore bello, nobile, regalarlo è un gesto di eleganza. Cresce selvaggiamente, ognuna è diversa dall’altra, c’è perfino un tipo di mantide religiosa che quando attacca gli insetti assume le sembianze dell’orchidea. Un fiore ingannevole, che porta dentro tante complessità, per cui mi sembrava il nome giusto per parlare di questo tempo così complicato, difficile da raccontare, con tante sfaccettature.»

Lo spettacolo nasce dalla scomparsa di tua madre, si chiude con le mani di tua madre che stringono le tue, ma si sviluppa come una somma di assenze…

«È molto forte l’assenza di mia madre, quindi “Orchidee” è un viaggio mio personale, ma che parla di altre assenze. C’è un’assenza della cultura, un’assenza dell’incontro. Ci siamo allontanati dall’andare al cuore delle cose. È anche un viaggio dentro al linguaggio, alla morte del linguaggio. E dentro al senso del teatro: che senso ha oggi rappresentare, quando il mondo ha assunto una teatralità totalmente diversa dalla drammaturgia? In “Orchidee” c’è anche un’assenza di scena, di scenografia, un vuoto che però viene riempito dalla danza, dalla presenza delle persone, dalle parole, dal cinema, dalle fotografie, dalla musica. Un contenitore vuoto che via via si riempie di linguaggi narrativi. Mi piace viaggiare attraverso linguaggi differenti.»

Il nostro tempo come un tempo confuso e di decadenza…

«Il nostro Paese si è come seduto. Noi siamo figli delle grandi rivoluzioni, abbiamo conosciuto i fermenti del grande cinema, della pittura, della musica, ma abbiamo perso la voglia di metterci in discussione. Anche a teatro lo spettatore sceglie lo spettacolo che ‘riconosce’, in cui si ‘ritrova’. C’è un bisogno di rassicurazione che la cultura non dovrebbe mai assecondare. L’arte non deve mai rassicurarti e nel momento in cui lo fa cessa di essere cultura e diventa chiusura. Questo è un momento di incontri, di persone che arrivano dal mondo, pensiamo all’immigrazione e alla xenofobia che viene alimentata. È il momento di aprirsi, non di chiudersi, e la cultura deve allenarti ad aprire lo sguardo. Puoi vederti tutte le pièces che vuoi, ma se esci come eri entrato, allora quel tipo di teatro o di cinema non è servito a niente, è solo intrattenimento. C’è un tempo per l’intrattenimento e c’è un tempo per aprire gli occhi.»

L’arte, il teatro, non bastano a salvarci?

«Dipende di che arte si sta parlando, se è un’arte che ci apre, che ci fa vedere il senso profondo dell’essere umano, allora sì. L’arte è sempre un rapportarsi con la vita e con la morte, non può esserci un artista che non si rapporti con la coscienza del morire. Tutta l’arte, tutta la pittura e tutta la musica devono aiutarci ad acquisire lucidità sulla nostra condizione. L’artista è uno che ti fa ritornare alla tua condizione fragile di essere che vive e che muore, che è felice e che diventa potente, che perde la lucidità quando comanda, che si smarrisce nelle passioni e nei deliri amorosi, nell’avidità e nella collera, ma che può anche perdersi nell’umanità. Se l’arte è questo, allora sì, può far ritornare quello che in questo tempo manca: manca l’essere umano.»

In un’intervista hai affermato che si salva la fede…

«La fede è un qualcosa che ci proietta oltre la nostra cultura, è un percorso che va oltre quello che sono io e che porta a credere in qualcosa che è più grande di noi. Migliaia di anni fa si pregava la natura inconoscibile, il mistero dell’universo, del cielo, l’incomprensibile a cui tu ti affidi. Con la preghiera, con la fede, ti affidi a qualcosa che è più grande di te. Purtroppo le fedi si sono trasformate in religione ed hanno perso il senso della spiritualità. Non sono un cattolico, pratico il buddismo dove non esiste un dio, una trasposizione fuori da te come nei monoteismi. Ma come uomini ci siamo sempre affidati a un dio che preghiamo perché ci salvi e ci aiuti. L’atto di fede è un atto di umiltà, un inchinarsi di fronte a un qualcosa che non capiamo, a cominciare dal nostro vivere e dal nostro morire.»

“Orchidee” è uno spettacolo ricco di citazioni teatrali e musicali…

«La mia formazione è molto musicale, sono figlio della musica, e quindi in “Orchidee” c’è Joan Baez, i Depp Purple, Enzo Avitabile, ma anche musiche che vengono dalla tradizione popolare polacca. C’è un lungo lavoro, come tutti i miei spettacoli, che poi sono viaggi musicali che ti fanno incontrare un rock ancheggiante o una musica che ricorda le tradizioni arcaiche di qualche Paese. E poi ci sono le parole dei grandi poeti, Shakespeare, Romeo e Giulietta, Amleto ed Ofelia, c’è Il giardino dei ciliegi. Ma c’è quello che per me è il succo, l’essenza di questi autori e di queste storie. Romeo e Giulietta è il grido di un amore che diventa morte, il giardino dei ciliegi è la paura di lasciare un luogo. Sono partito da questi testi che sono diventati ‘culturali’, quindi hanno perso il loro senso, li ho scorporati dal contesto e in questo modo diventano preghiere poetiche che allo spettatore suonano come parole di oggi, non perché attualizzate, ma perché senti che vivono sulla tua pelle. Antonin Artaud diceva di fare teatro per gli analfabeti. Così a me non piace il teatro colto e per i colti, mi piace che il teatro sia per gli ultimi. Un teatro per chi è disposto a viaggiare e a mettersi in discussione.»

www.teatrostabiletorino.it

www.pippodelbono.it