Le “Ri-creazioni” di Mario Cresci a Camera

di Emanuele Rebuffini

Fino al 16 ottobre Camera-Centro Italiano per la fotografia di Torino ospita “Ri-creazioni. Immagini di energia tra memoria e futuro”, non una mostra fotografica, ma un progetto artistico in cui il fotografo Mario Cresci rilegge, reinventa, ‘ri-crea’ i materiali dell’Archivio Fotografico dell’Eni. Un incontro-confronto, come lo definisce il curatore Francesco Zanot, tra Mario Cresci e l’Archivio dell’Eni, che si trova a Pomezia e che contiene centinaia di migliaia di fotografie: «Inizialmente Cresci voleva fare una selezione di immagini e attraversarle a modo proprio, poi, di fronte a questo materiale che è molto denso, complesso e vario, ha deciso di estrarre sì delle foto, ma compiendo su ciascuna di esse un vero e proprio lavoro di rielaborazione. Le opere in mostra prendono le mosse dai materiali dell’Archivio, ma rivisti attraverso il filtro del linguaggio di Cresci così da diventare qualche cosa d’altro».

Le fotografie dell’Archivio Eni, scattate con intento scientifico e documentaristico, assumono forme inedite diventando arte astratta grazie all’intervento del fotografo ligure (nato a Chiavari nel 1942, ma vive e lavora a Bergamo), che si conferma artista sperimentale e visionario (ha partecipato a tre Biennali di Venezia, nel ’71, nel ’79 e nel 1993). “Ri-creazioni”, spiega Francesco Zanot, è «una sorta di retrospettiva sulle diverse modalità con cui si è sviluppato il lavoro artistico di Cresci sin dagli anni ‘70, dall’approccio più grafico a quello concettuale, e sul suo interesse per la fotografia come sistema di misurazione: una mostra sulla fotografia, sul suo funzionamento, il suo linguaggio e la sua grammatica». La mostra si apre con tre fotografie (Incandescenze) che ritraggono una pietra lavica ritrovata da Cresci nel corso di un viaggio in Sicilia: simile a un cuore la pietra, ora nera ora dorata, simboleggia l’energia primigenia della natura. Quella stessa energia che ritroviamo protagonista nella sesta sala (Elementa), dove le opere esprimono la potenzialità visiva degli elementi e delle forze della natura, dal mare all’aria, dalla terra al fuoco.

Con solo foto del passato riattualizzate, ma anche l’utilizzo di materiali innovativi, come le lastre di LSC (concentratori solari luminescenti) o i pannelli fotovoltaici organici (OPV), che vengono qui adoperate come fossero creta o marmo. In Luminescenze le lastre gialle di LSC sono tagliate in cerchi, quadrati e triangoli e fotografati mentre ruotano su se stessi, modificandosi così radicalmente: una riflessione sulla percezione, sulla trasformazione e sull’energia cinetica. Coesistenze è una grande installazione formata da 42 lastre di LSC posate a terra, sulle quali l’artista ha collocato oggetti di legno di uso quotidiano, poi scannerizzati realizzando la sequenza di immagini che accompagna l’installazione, azzerando i tempi storici degli elementi che la compongono, i ritrovati tecnologici, i manufatti reali del passato, le stampe della loro sagoma.

In Metamorfosi sono i pannelli fotovoltaici organici che, messi in rapida rotazione, disegnano forme astratte e multicolori: le fotografie scientifiche di test di resistenza di materiali plastici vengono rimesse in rotazione e rifotografate, trasformandosi in opere di arte astratta, caratterizzate da colori acidi e fluorescenti, che vibrano e, trascolorando, si fondono. In Ludus immagini di tralicci metallici si piegano nello spazio come origami, perdendo la loro identità originaria, oppure una lastra di LSC viene collocata sulla fotografia di una torre di estrazione o di una gigantesca cisterna nera, sovrapponendo forme geometriche come in un gioco. «Sin dagli inizi – aggiunge Francesco Zanot – il lavoro di Cresci è un vero proprio gioco con le immagini, anche se sempre finalizzato ad uno studio e ad una ricerca. La fotografia non ci fornisce solo una serie di informazioni, è un dispositivo di trasformazione della realtà e non tanto di documentazione della stessa».

La mostra si chiude nel corridoio di Camera, dove troviamo alcune pagine del diario fotografico in cui nel 1959-1960 il geologo Lauro Messori raccolse le sue esperienze in Iran tra memorie personali e appunti tecnici. Pagine che vengono reinterpretate da Cresci con una serie di interventi grafici, sovrapposizioni e note scritte, dando vita a un dialogo unico a oltre cinquant’anni di distanza.

