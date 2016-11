Lehman Trilogy. Al Teatro Carignano l’ultimo Ronconi

di Emanuele Rebuffini

Vincitore di 5 Premi Ubu, l’ultimo spettacolo con regia firmata da Luca Ronconi, “Lehman Trilogy”, va in scena al Teatro Carignano fino al 20 novembre. Scritto da Stefano Massini (uno tra i più importati autori di teatro contemporaneo), con un grande cast, che comprende Massimo Popolizio, Fabrizio Gifuni, Massimo De Francovich, Paolo Pierobon ed il giovane Fabrizio Falco, Lehman Trilogy ripercorre 160 anni di storia del capitalismo attraverso la saga dei fratelli Lehman che da commercianti di cotone divennero potenti banchieri d’affari. Un testo che parla non solo di economia, delle ascese e delle cadute del mondo degli affari, dei successi, dei collassi e dei processi degenerativi della finanza, ma di cultura, di filosofia di vita, di storia americana degli ultimi due secoli, tra guerra e mutamenti sociali e familiari, denaro e banche. Una partitura drammaturgica dove le voci dei contemporanei si intrecciano con quelle dei predecessori, in un andamento quasi epico pieno di ritmo e di ironia.

Diviso in due parti autonome (“Tre fratelli” e “Padri e figli”), lo spettacolo, che dura circa cinque ore, inizia con l’11 settembre 1848, anno in cui Henry Lehman (detto la Testa, interpretato da Massimo De Francovich) lascia un paesino della Baviera per sbarcare a New York, fino 15 settembre 2008, giorno in cui si verifica il più pesante fallimento finanziario della storia americana. In una polifonia di voci e in un’alternanza di generazioni, le vicende degli spregiudicati banchieri si intrecciano con quelle delle piantagioni del Sud, del commercio del cotone, della guerra di Secessione, delle due guerre mondiali, della crisi del 1929, degli indici Nasdaq e Dow Jones, fino alla dissoluzione del sogno capitalistico nei titoli subprime.

Lo spettacolo, prodotto dal Piccolo Teatro di Milano, si è aggiudicato il Grand Prix du Syndacat de la Critique 2014 e 5 Premi Ubu nel 2015: migliore spettacolo, migliore testo, migliore attore protagonista (Massimo Popolizio), migliore scenografia, migliore attore under 35 (Fabrizio Falco).

