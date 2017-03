L’Orchestraccia, Gipo Di Napoli & BandaKadabra: canzoni e poesie sul palco dell’Hiroshima Mon Amour

di Emanuele Rebuffini

Arrivano questa sera, venerdì 24 marzo, sul palco dell’Hiroshima Mon Amour gli attori e cantanti de L’Orchestraccia, “gruppo itinerante folk-rock romano” come amano autodefinirsi, una formazione aperta che si compone in modo creativo e disordinato di attori, cantautori, musicisti, messi insieme da Marco Conidi, Edoardo Pesce e Luca Angeletti, che de L’Orchestraccia rappresentano il nucleo originario e la spina dorsale. Un progetto musicale nato tra il 2010 ed il 2013, partendo dal folk degli autori romani tra Ottocento e Novecento, con l’obiettivo di riscoprire canzoni e poesie della tradizione popolare italiana, riproposte però con una forma innovativa di spettacolo, che mette insieme musica e teatro.

«Noi facciamo teatro canzone», spiega Marco Conidi, direttore artistico de L’Orchestraccia, attore (Romanzo Criminale), cantante (due partecipazioni a Saremo) e compositore (la colonna sonora del film Nessuno mi può giudicare). «Siamo tutti originari di Roma o comunque del centro Italia, volevamo recuperare quella memoria collettiva fatta di poeti, cantanti, stornellatori, una tradizione che ogni famiglia possiede, un materiale che ha una grande forza. Ci piace mettere a confronto tra loro le tradizioni delle diverse parti del Paese. Girando per l’Italia vediamo tante similitudini, tra Pavese e Belli come tra Sciascia e Trilussa. Il che dimostra che l’Italia è un Paese breve, unito ed indivisibile”.

Il loro ultimo album, del 2016, si intitola Canzonacce. All’Hiroshima Mon Amour, L’Orchestraccia si confronterà con un’altra “banda”, i torinesi BandaKadabra: «Era il concerto che avevo in testa da tempo, volevamo fare un sorta di giro d’Italia andata e ritorno. Sarà meraviglioso, e loro faranno anche delle incursioni sui nostri brani. Ci piace la commistione tra generi, mischiamo la fisarmonica con le chitarre, il violino con le percussioni cubane, alterniamo monologhi, canzoni, rivisitazioni, cabaret, in scena ci sono diversi attori e non mancano mai gli ospiti. Il tutto, però, con un atteggiamento molto rock and roll. Raccontiamo storie della Roma papalina e storie dei rioni, ma che poi assomigliano a quelle del Nord come a quelle del Sud, il nostro non è un vero e proprio dialetto, non c’è una romanità ostentata, cerchiamo di rendere tutto molto comprensibile».

Insieme a Marco Conidi ci saranno Edoardo Pesce (attore e cantautore, ha raggiunto il successo interpretando Ruggero Buffoni nella serie tv Romanzo criminale), Luca Angeletti (attore, autore e sceneggiatore, noto al grande pubblico grazie a Scusa ma ti chiamo amore e Scusa ma ti voglio sposare al fianco di Raoul Bova) e Giorgio Caputo (attore e regista, ha interpretato il personaggio di Ricotta nella serie Romanzo Criminale e il ruolo del Gufo nella miniserie Rai dedicata a Rino Gaetano).

BandaKadabra nasce all’inizio del 2005 nel cuore multietnico di Torino, Porta Palazzo, dall’incontro di musicisti provenienti dalle realtà più disparate che, amalgamano i suoni e le diverse esperienze di ciascuno. Jazz, blues, folk, klezmer, musica bandistica e tradizionale piemontese si contaminano a vicenda sino a fondersi in uno stile di difficile definizione che passa dal balcanico al latin, tra percussioni, sax, trombe e tromboni.

L’Orchestraccia Gipo Di Napoli & Bandakadabra insieme per un concerto che si annuncia giocoso, anarchico, sorprendente.

