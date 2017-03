Mario Merz Prize: da “Divine Mother” a “Transversal diptych”, in mostra le opere dei cinque finalisti

di Emanuele Rebuffini

Francesco Arena, Petrit Halilaj, Gili Lavy, Shahryar Nashat e Suha Traboulsi: sono i cinque giovani artisti finalisti della seconda edizione del Mario Merz Prize, selezionati da una giuria internazionale composta dall’artista Marisa Merz, da Nicholas Cullinan (Direttore della National Portrait Gallery di Londra) e dalla curatrice indipendente Claudia Gioia. Le loro opere sono esposte alla Fondazione Merz fino al 21 maggio. «Il Mario Merz Prize non è un premio ad un’opera specifica ma all’artista, al suo percorso – spiega Beatrice Merz, presidente della Fondazione e curatrice del percorso espositivo – noi selezioniamo gli artisti e poi loro scelgono le opere da esporre, quelle che maggiormente li rappresentano. L’intento del Premio è quello di far emergere un’idea di ciò che è l’arte contemporanea nella sua più forte attualità. Quello che accomuna i cinque artisti finalisti, anche quando trattano l’attualità, è una sorta di ironia, in alcuni più silente in altri più evidente, una narrazione che strizza l’occhio, più che una posizione di scontro o di rottura.»

Per creare le sue opere Francesco Arena (Brindisi, 1978) inizia dalla storia, in particolare dai fatti politici e sociali che hanno caratterizzato il recente passato. Episodi, molte volte nascosti o messi a tacere, che nelle sue opere acquisiscono una nuova vita grazie alle forme sintetiche e metaforiche delle sue sculture. «Francesco Arena è il primo italiano ad essere selezionato per questo Premio – sottolinea Beatrice Merz – è un artista minimale, essenziale, anche quando usa materiali come la pietra o il granito. In mostra è presente con due lavori, il primo, Transversal diptych, è un dittico formato da una grande lastra di granito, che attraversa orizzontalmente una parete che divide due stanze, sulla quale è incisa una frase di Susan Sontag, da una parte ‘banalità incessante’ e dall’altra ‘terrore inconcepibile’. Arena ama le citazioni e ha diviso non solo la lastra ma anche la frase in due parti, Il secondo lavoro è un omaggio all’autoritratto di Alighiero Boetti, un’asta in bronzo alta 166 centimetri – che è esattamente l’altezza dell’artista – sulla cui sommità è posta una bacchetta di incenso. Arena lavora molto con i numeri, tutte le misure delle sue opere fanno riferimento a dei numeri che non sono mai casuali ma hanno un loro significato.»

Ad accogliere il visitatore alla Fondazione Merz è Divine Mother, un video di Gili Lavy (Israele, 1987), artista che lavora principalmente realizzando film, che prendono la forma di grandi installazioni. Le sue opere esplorano costantemente il rapporto tra credenze, religione e identità, interrogandosi sull’effetto che il tempo e i rituali hanno nel creare e nel distruggere. «Questa opera è stata girata in un monastero femminile di Gerusalemme, parla di un funerale, tratta il tema della morte, ed è un lavoro ricco di riferimenti dove la religione è solo un aspetto laterale, è piuttosto una riflessione sulla ritualità presente nelle nostre azioni come nell’architettura.»

Anche lo svizzero Shahryar Nashat (Ginevra,1975, ha partecipato alla Biennale di Venezia nel 2005 e nel 2011) utilizza il mezzo del video ma come una sorta di estensione del corpo fisico, e si muove tra le forme, facendo spesso riferimento alla scultura classica, alla storia dell’arte e alla cultura popolare. Nei suoi lavori, velati di sensualità e umorismo, mette in scena un incontro multisensoriale tra immagini e oggetti. L’artista si concentra sull’inosservato e sull’indesiderato, presentando il corpo nel dettaglio e al di là degli ideali che tradizionalmente gli sono stati assegnati. «Nashat è probabilmente il più complesso tra i cinque artisti, utilizza diversi materiali e diverse simbologie, il suo video, Present Sore, è di grande impatto, è allestito dentro ad una stanza tutta rosa ed è forte il contrasto tra l’ambiente, le due panche dipinte, e le immagini molto corporali.»

Una scuola elementare kosovara ricostruita con tanto di banchi e graffiti: Abetare, l’installazione di Petrit Halilaj (Kosovo, 1986) è segnata dallo sradicamento e dal trauma ed è profondamente legata al suo Paese d’origine. L’esperienza in età infantile della guerra e della fuga della propria famiglia si riflette in opere che spesso partono da un racconto personale per poi approfondire tematiche più ampie, come il concetto di famiglia, di memoria e storia, di identità culturale e sessuale. Senza indugiare nel nostalgico, la sua pratica poetica e spesso ironica, si traduce attraverso i media più diversi: da delicati disegni su carta, quaderni d’artista e collaborazioni, a film, performance, sculture e grandi installazioni che riempiono lo spazio espositivo. Petrit Halilaj si è formato all’Accademia di Belle Arti di Brera, nel 2013 ha rappresentato il Kosovo alla Biennale di Venezia e nel 2015 si è tenuta una sua personale all’Hangar Bicocca. «Nelle sue opere si intrecciano la storia personale e quella del suo Paese. Ha recuperato i banchi di una scuola elementare e ha tradotto tutti i disegni, che sono stati incisi nel tempo sui banchi, in sculture d’acciaio, creando così un modo fantastico, che è quello dei ragazzi: ci sono fiori, simboli, scritte, perfino l’orario delle lezioni e anche dei riferimenti politici.»

Suha Traboulsi è nata in Africa (Sierra Leone, 1969), ha origini palestinesi, ma vive e lavora in Svizzera. Il suo lavoro è contrassegnato da un forte individualismo, trascende ogni definizione e caratterizza una enigmatica e molto apprezzata produzione artistica. Riproduce opere di artisti illustri, giocando sul concetto di falso e di apparenza ingannatrice. «Si confronta con la storia dell’arte e della pittura araba, realizza pareti che sono trompe-l’œil. Il suo è un lavoro work in progress, alla Fondazione Merz ha realizzato una finta parete su cui ha riprodotto disegni di Khalil Gibran, mentre in altre occasioni ha dipinto direttamente su delle casse adibite al trasporto delle opere d’arte.»

Il vincitore del Mario Merz Prize sarà scelto dal pubblico e da una giuria composta da Manuel Borja-Villel (Direttore del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid), dall’artista Lawrence Weiner, da Massimiliano Gioni (Direttore Artistico del New Museum di New York e della Fondazione Trussardi di Milano) e da Beatrice Merz. Al vincitore sarà commissionata una mostra personale alla Fondazione Merz di Torino e al Zentrum Paul Klee di Berna. Il vincitore della prima edizione del Mario Merz Prize è stato l’artista egiziano Wael Shawky.

www.fondazionemerz.org

www.mariomerzprize.org