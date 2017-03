“MuseiAmo”: quando il teatro ti fa innamorare del museo

di Emanuele Rebuffini

Un percorso teatrale che intende proporre al visitatore un doppio viaggio: scoprire le ricchezze conservate nei musei torinesi e scoprire il valore del bene comune e, quindi, l’importanza della tutela e della valorizzazione del nostro patrimonio culturale ed artistico.

“MuseiAmo” è un progetto pilota ideato dalle associazioni teatrali ART.Ó e Oikos Teatro che dal 2 aprile al 24 giugno per nove domeniche interesserà altrettanti musei (Museo della Scuola e del Libro, Museo Diffuso della Resistenza, Castello Malgrà di Rivarolo, Museo della Frutta, Museo Cesare Lombroso, Mufant, Museo dell’astronomia, Museo dell’anatomia umana e Museo dell’Auto): due attori, Vincenzo Valenti e Davide Motto, proporranno una visita teatrale guidata, rappresentando ogni museo attraverso teatro, musica, arte e poesia.

«MuseiAmo è un’azione teatrale interattiva che si riempie di contenuti diversi a seconda del museo interessato – spiega Vincenzo Valenti, direttore artistico di ART.Ó – al Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia-Musli prenderanno vita i signori Tancredi e Giulia di Barolo e proporremo una rievocazione teatrale della scuola dell’800, al Museo Diffuso della Resistenza ci sarà la testimonianza di una persona che all’epoca era bambino, e così via. L’intento del progetto è quello di creare una rete tra musei considerati ‘minori’, per poi in futuro allargare il progetto ad altri musei fuori Torino, rivolgendoci a un pubblico generalista, ma con una particolare attenzione ai più giovani attraverso un approccio giocoso e ludico.»

Due emissari inviati da un mandante ignoto vagano per i musei torinesi con il compito di comprare o comunque di impossessarsi dei pezzi più interessanti di storia, di arte, di scienza, di tecnologia, al fine di arricchirne la collezione personale. «Poco alla volta, però – racconta Vincenzo Valenti – si accorgono della bellezza dei musei e delle opere contenute e si rendono conto che se portano via dei pezzi, questi cessano di essere di tutti. Togliendo qualcosa alla comunità è come se la togliessero a loro stessi. Quel bene prezioso o antico è anche loro, ed è giusto che resti lì dove si trova custodito. Non riusciranno a rubare la memoria dei luoghi e si appassioneranno a tal punto da decidere di viverci dentro al museo. La nostra azione teatrale a differenza di una normale visita guidata non mira a raccontare la storia di ogni pezzo, ma vuole appassionare al museo come bene pubblico, perché la storia, la memoria e la cultura devono essere di tutti e non possono finire nelle mani di un qualche privato.»

“MuseiAmo” è un progetto realizzato in collaborazione con Turismo Torino e Provincia, Torino Musei, Città di Torino, Liceo Valsalice



Per informazioni e prenotazioni: 0125.618131 – info.ivrea@turismotorino.org

www.arto.it

www.oikosteatro.it

www.turismotorino.org