Music comes alive. Al via il Seeyousound festival

di Emanuele Rebuffini

La musica prende vita al Cinema Massino di Torino dal 27 gennaio al 4 febbraio con la terza edizione del Seeyousound International Music Film Festival, il primo festival in Italia dedicato interamente al cinema a tematica musicale. «Il nostro festival parla di tutte le possibili intersezioni tra il cinema e la musica – spiega il direttore Maurizio Pisani – quest’anno abbiamo aumentato i giorni di programmazione, e accanto ai film in concorso nelle tre categorie dei lungometraggi, corti e videoclip, ci sono due rassegne. Un grande sforzo per un festival indipendente che non vive di contributi pubblici, ma solo di risorse messe da sponsor privati e fondazioni».

72 titoli, tre sezioni in concorso e due rassegne internazionali fuori concorso. La prima, intitolata Into the groove, propone 6 film e intende presentare al pubblico torinese «quanto di meglio c’è nella produzione di cinema musicale – aggiunge Maurizio Pisani – si tratta di pellicole molto ‘pop’ che raccontano la realtà attraverso la forza e l’impatto della musica, un viaggio provocatorio e inaspettato attraverso emozioni forti. Sei titoli che fanno sognare, arrabbiare, sorridere, commuovere perché raccontano storie vere e profonde». Born to be blue di Robert Budreau il film che narra la drammatica e affascinante storia di Chet Baker, magistralmente interpretato da Ethan Hawke, alla biografia dell’artista islandese Bjork raccontata a partire dall’ultimo album Vulnicura attraverso un lungo viaggio dall’Islanda a Londra, da Parigi a New York, i musicisti che diventano soldati per liberare la loro terra dal terrore nei giorni della caduta di Mu’ammar Gheddafi (Stronger than bullets del regista californiano Matthew Milan); una donna davanti al mare scopre la musica come strumento di riscatto e affermazione di una nuova identità in una avventura divertente che ha per protagoniste musiciste un po’ improvvisate fra Israele e Palestina (The promised band della regista americana Jen Heck); gli sloveni Laibach, la prima rockband della storia ad esibirsi in Corea del Nord (Liberation Day). E Piano della regista lituana Vita Maria Drygas che ci porta tra le barricate della guerra civile in Ucraina, dove un pianoforte salvato da una studentessa del Conservatorio, Antuanetta Miszczenko, appare in piazza Maidan e diventa il simbolo della rivoluzione ucraina.

La seconda rassegna, intitolata Trans-Global Express, attraverso 6 film propone un viaggio alla scoperta di nuovi paesaggi sonori policentrici, policromatici e sempre più ibridi, oltre i confini del mercato, degli stereotipi e dei pregiudizi, dall’Africa alle Primavere arabe, da Cuba a Quito, «celebrando la costruzione di ponti fra le culture – come illustra la curatrice Juanita Apreaz Murillo – perché l’innovazione può nascere soltanto dalla contaminazione e dalla consapevolezza che la cultura non è né statica né immutabile». «Tutti film – aggiunge Maurizio Pisani – che raccontano come la cultura musicale sia costantemente in un grande vortice che la porta a mischiarsi e a generare nuovi generi e nuove correnti musicali. Abbiamo visto modificarsi tutti i generi musicali più conosciuti, oggi non si parla più di jazz, rock, reggae, ma si parla di commistioni tra le sonorità e le radici di queste musiche».

Venendo al concorso, Long Play, ovvero la sezione relativa ai lungometraggi, propone 10 titoli che hanno come fil rouge il successo, la ricerca dell’affermazione, l’ascesa e la caduta. Protagonisti di queste vicende sono la band più famosa del Sol Levante, gli X-Japan, che secondo Gene Simmons dei Kiss “se fossero nati in America, sarebbero la più grande band del mondo” (We Are X), l’emblematica figura di James Lavelle, beniamino del trip-hop (The Man From Mo’Wax), Adrian Borland e i The Sound, band cult della new wave britannica (Walking in the Opposite Direction), il leader di una band psichedelica danese come Baby Woodrose (Born To Lose, History of Lorenzo Woodrose), un pianista russo che componeva per il cinema (Oleg y las raras arte), la vicenda di un violinista di Bollywood in cerca di fama (The Violin Player), quella di un soldato israeliano che, persa la memoria, crede di essere una rockstar (Everything is broken up and dances), quella di un’adolescente alle prese con i social (Dryads: girls don’t cry), o ancora quella di un musicista che cerca di emergere nella scena hip hop newyorkese (Beatbox). Ma soprattutto l’atteso documentario che partendo dal compositore John Cale indaga il nostro rapporto con il silenzio (In Pursuit of Silence di Patrick Shen).

Il concorso riservato ai cortometraggi, 7 Inch, propone solo 10 titoli perché si è scelto di alzare l’asticella della qualità. In questa sezione – oltre a Midnight of my life di Phil Davis con Martin Freeman che interpreta Steve Marriott, uno dei più noti cantanti britannici leader negli anni Sessanta degli Small Faces – troviamo gli unici due film italiani del festival: Lo Steinway produzione torinese diretta da Massimo Ottoni, che vede la musica protagonista nelle trincee della Prima Guerra Mondiale, quasi una versione animata e musicale di Torneranno i pirati di Ermanno Olmi, e Inagibile di Giulia Natalia Comito e Tommaso Cassinis che racconta attraverso la storia di un musicista il trauma di chi vive la devastante esperienza di un terremoto.

Infine, Soundies, il concorso dei videoclip, con 40 titoli che portano in sala il meglio della produzione mondiale, dai Chemical Brothers ai Moderat ai Radiohead, ma anche Raphael Gualazzi, Max Gazzè e Verdena. «Nato come alternativa all’esibizione live – evidenzia Federica Ceppa, curatrice della sezione – il clip, divenuto oggetto promozionale per aumentare le vendite dei dischi e le date dei concerti, oggi è uno strumento di comunicazione importantissimo: si comunica per immagini e la comunicazione non è più quella dell’artista, bensì quella del suo pubblico che usa il codice del clip stesso per raccontare uno stato emozionale e per condividerlo con il mondo».

www.seeyousound.org