Musica e trincee. “Lo Steinway” di Massimo Ottoni

di Emanuele Rebuffini

Prima guerra mondiale, fronte italo-austriaco. Nel corso di una ricognizione i soldati austriaci trovano in un rudere un vecchio pianoforte, uno Steinway e lo portano nella trincea dove un ex concertista inizia a suonare. La musica fa dimenticare la distanza tra i soldati nemici, dando vita a una sorta di non belligeranza, creando fratellanza tra i combattenti e facendo tacere momentaneamente i fucili. Una breve tregua, prima che l’orrore della guerra travolga tutto, lasciando dietro a se solo morti, rovine e un pianoforte distrutto.

Massimo Ottoni (Ascoli Piceno, 1984), giovane regista specializzatosi in animazione al Centro Sperimentale di Cinematografia di Torino animatore classe 1984, con il cortometraggio “Lo Steinway” (17’) ha realizzato un vero gioiello di animazione, un’intensa ballata di pace. Prodotto dall’Istituto Luce-Cinecittà, con il Centro Sperimentale di Cinematografia e il contributo di Film Commission Torino Piemonte, “Lo Steinway” è stato presentato al Seeyousound International Music Film Festival, nella sezione 7 Inch, il concorso riservato ai cortometraggi. Tratto da un racconto di Andrea Molesini, che è anche lo sceneggiatore del corto, scandito da brani classici e dalle intense musiche originali di Fabio Barovero, “Lo Steinway” è un film struggente, amaro e malinconico, dove Massimo Ottoni dimostra una grande abilità nel gestire diversi stili d’animazione: una parte realizzata con la tecnica della stopmotion, con pupazzi costruiti con legno, alluminio e plastilina che hanno richiesto molti mesi di lavoro, e una parte in disegni animati, alternando così il realismo più duro della vita in trincea con una parte più lirica, ovvero i ricordi e i sogni dei soldati.

«Lo Steinway sceglie di non mostrare la guerra nella sua iconografia più classica, tragica e violenta – spiega Massimo Ottoni – ma mette in scena la naturale tendenza dell’uomo alla fratellanza e alla gioia di vivere in relazione ad un’innaturale e insensata barbarie. Il ritrovamento di un pianoforte, riporta gli uomini a provare sentimenti e a vivere dinamiche che sembravano dimenticate nella vita lontano dal fronte. Dietro ogni momento di gioia, dietro ogni sorriso la falce della guerra dondola invisibile pronta ad abbattersi in tutta la sua crudele assurdità. L’arte e la musica consentono di superare barriere nazionali e divisioni culturali ed i soldati si aggrappano a quel barlume di umanità rappresentato dalla condivisone di qualche cosa di comune che è la creazione artistica e l’amore per la musica».

Intanto, sabato 4 febbraio con la cerimonia di premiazione al Cinema Massimo si è chiusa la terza edizione del Seeyousound International Music Film Festival, il primo festival in Italia dedicato interamente al cinema a tematica musicale diretto da Maurizio Pisani, che in nove giorni ha proposto ben 72 titoli distribuiti tra le tre sezioni in concorso e le due rassegne internazionali.

Per il concorso, Long Play, ovvero la sezione relativa ai lungometraggi, il premio è andato al film Oleg y las raras arte del cineasta spagnolo-venezuelano Andrès Dunque, maggio al leggendario ed eccentrico compositore russo Oleg Nikolaevitch Karavaychuk, cresciuto sotto il regime di Stalin e che per sfuggire alle persecuzioni del KGB trovò la sua via di fuga nella musica per il cinema.

Nella sezione 7 Inch, il premio è stato assegnato a Superimpose di Daniel Kaufman, un affresco sonoro incentrato sull’incontro con artisti sconosciuti scovati su YouTube.

Se il concorso per i videoclip è stato vinto da Gosh di Jamie XX diretto da Romain Gavras, il premio per il pubblico è andato Born to be blue del regista canadese Robert Budreau, film che racconta un frammento della vita del jazzista Chet Baker, il ritorno sulle scene dopo un’assenza prolungata, una fase critica, creativa, tormentata. Un Ethan Hawke sopra le righe interpreta Chet Baker, supportato da un cast ben diretto da Budreau (con una bravissima Carmen Ejogo). Un racconto intimo e lirico, come il jazz suonato da Baker.

www.seeyousound.org