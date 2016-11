Paratissima 2016: un viaggio tra le stelle dell’arte

di Emanuele Rebuffini

Seicento creativi emergenti, 220 opere di artisti affermati, 8 sezioni, più di 20 mostre, 14 gallerie italiane ed internazionali, ma soprattutto ben 50.000 visitatori: la 12° edizione Paratissima ha riscosso un grande successo, confermandosi come uno degli appuntamenti più apprezzati nell’affollatissimo week end torinese dell’arte contemporanea. Nata nel 2005 come manifestazione off di Artissima, la kermesse ospitata anche quest’anno a Torino Esposizioni ha saputo consolidarsi come autorevole vetrina della creatività emergente, affinando una propria identità che la distingue dalla altre numerose fiere torinesi, acquistando una dimensione sempre più internazionale, proponendo opere che guardano ad un collezionismo giovane, ed andando oltre i confini dell’arte contemporanea in senso stretto, esplorando anche design e moda, seppur con il rischio di provocare una certa confusione che rende difficile orientarsi tra le troppe proposte.

L’edizione 2016 di Paratissima ha voluto proporre un “viaggio tra le stelle” dell’universo artistico: alle stelle era infatti dedicata la mostra centrale, Space Appeal. Il richiamo siderale, a cura di Francesca Canfora, direttore artistico di Paratissima, e Cristina Marinelli, dove la stella di Gilberto Zorio dialogava con i paesaggi dell’artista astronauta Michael Najjar, i disegni del visionario illustratore olandese Karel Thole (autore delle copertine Urania), con i poster della Nasa, le mappe cosmiche di Enrico De Paris con l’astronave di Luisa Valentini, un omaggio alla serie culto Star Trek.

Moltissime le mostre. Da Hic e Nunc, dove Giorgio Tentolini, vincitore del Premio Paratissima 2015, riflette sul ‘qui e ora’ che si manifesta inesorabile e crudele, in ogni tempo e luogo, fissando lo sguardo su profili sconosciuti, immobilizzati non nell’atto straordinario, ma nell’istante che lo precede, a Nizza prima dell’arrivo del camion, come ad Aleppo, prima di un raid aereo, alle 9 mostre curate dai 17 giovani curatori di N.I.C.E. (New Independent Curatorial Experience), alle 7 mostre della sezione Nophoto, tra le quali la personale di Franco Pagetti Les Voiles d’Alep/Syrie, realizzato in Siria all’inizio del 2013, che mostra il dolore e le ferite del conflitto siriano attraverso i veli colorati che occupano le strade della città distrutta di Aleppo, Zompi di Gabriele Galimberti, ovvero i selfie dell’artista scattati in giro per il mondo che immortalano un salto, Futuristic Archaeology del fotografo sudcoreano Daesung Lee, una riflessione sul cambiamento climatico che minaccia la desertificazione in Mongolia, Danesland di Giulia Mangione che esplora i concetti di nazionalità e identità nel contesto culturale dei sobborghi e delle zone rurali in Scandinavia, e Working Holiday Visa: Australia di Gabriele Duchi.

Anche l’artigianato è stato protagonista a Paratissima, in particolare nello spazio curato da Confartigianato Torino che con l’esposizione L’artigianato che sorprende ha proposto le opere realizzate da 5 aziende associate, mentre nella sezione Fashion sono sfilate le collezioni di Maria Viorica Giurgiu (Crea Stile), Grillo (Torino sartoria), Marika Guida (Collezione privata) e Fabrizio Picardi.

E tra artigianato e moda si muove uno dei protagonisti di Paratissima 2016: l’architetto e designer Hussain Harba che non ha presentato la sua nuova linea di preziose borse, Home (tra le modelle anche la fashion blogger ed ex velina Elena Barolo), ma era presente nella sezione Design con la poltrona Leaves, esemplare unico realizzato con un tessuto che riprende il disegno delle foglie d’autunno e braccioli in legno, una silhouette sinuosa, essenziale ed elegante. “L’idea di realizzare la poltrona Leaves – spiega Hussain Harba – è nata durate una passeggiata al parco del Valentino, in un giorno d’autunno, ammirando gli alberi e le foglie rosse e marroni. Raccolsi diverse foglie, le portai in studio, le assemblai e le fotografai. Quindi realizzai un tessuto esclusivo in tela 100% cotone che riproduceva le fotografie, utilizzando legno massello toulipier per l’intelaiatura e i braccioli. Una poltrona che guarda alla natura e che, attraverso la scelta dei materiali, vuole coniugare l’estetica con l’etica, il bello con la sostenibilità.”

www.paratissima.it