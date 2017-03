Petrolio. L’arte “residuale” di Cosimo Veneziano

di Emanuele Rebuffini

«Che funzione ha oggi l’artista? Come può creare nuove immagini dal momento che siamo continuamente bombardati da immagini diffuse tramite i social? Forse nascondere, sottrarre, non fare più vedere può essere un modo per dare elevazione alle immagini che un artista produce». Cosimo Veneziano (1983, originario di Moncalieri, ma vive e lavora in Inghilterra) è protagonista di una mostra personale che si sdoppia in due prestigiose sedi, il Museo Ettore Fico (fino al 16 aprile) e la galleria Alberto Peola (fino al 1 aprile).

“Petrolio /Appunti” è una riflessione sul ruolo della scultura nello spazio pubblico nella società contemporanea e sul valore iconografico e simbolico che le immagini assumono nel processo di creazione della propaganda politica. Il titolo della mostra non è solo un richiamo all’opera di Pier Paolo Pasolini («un libro complesso che mi ha aiutato a capire come la cultura influenzi l’economia e la politica»), ma al Medio Oriente e ai drammatici conflitti che attraversano quest’area del mondo con la criminale distruzione di monumenti ed opere d’arte, una memoria visiva ed un patrimonio culturale che ci appartengono in quanto esseri umani. Il petrolio è fonte preziosa, motore del nostro mondo, esattamente come lo è la cultura.

Secondo la curatrice Elena Forin «Cosimo Veneziano indaga il vasto universo di immagini che costituiscono il patrimonio sociale, architettonico e urbano del nostro tempo. All’interno di tale linea, l’indagine sulla natura dei monumenti e sulla loro identità contemporanea è diventata uno snodo centrale della sua ricerca continuamente sollecitata dalle molteplici distruzioni operate da regimi terroristici e dai cambiamenti economici che hanno inaspettate e sorprendenti ricadute sul panorama urbano. Quale peso può avere la distruzione di un patrimonio riconosciuto come collettivo? Quali effetti ha nel nostro immaginario e in quello dei posteri la ‘cancellazione’ di monumenti in seguito ad azioni distruttrici come quelle avvenute in Siria, Libia o Iraq? E come vivere in un contesto caratterizzato da edifici che si trasformano improvvisamente in vere e proprie architetture fantasma?».

Il filo rosso della sua produzione artistica sta nel cancellare, nascondere, coprire, decontestualizzare le immagini. Nelle opere della serie Petrolio, i disegni su tela di un toro androcefalo e di antiche sculture dell’epoca assiro-babilonese sono parzialmente coperti dal feltro. Il gruppo di sculture in ceramica dal titolo Membrana è composto da riproduzioni di parti di statue greche e romane sulle quali Cosimo Veneziano ha operato una deformazione attraverso un processo di stratificazione materica, contrapponendo l’originaria fisionomia frontale della statua a quello che doveva essere l’aspetto della parte esterna del calco. Monochrome II sono colature di gomma siliconica realizzate partendo da una matrice di dipinti su tela, che raffigurano volatili, la gomma andando ad occultare il disegno sottostante lo ha trasformato in una sorta di stampo, dando vita ad un qualcosa che sta tra la pittura e la scultura.

«La scultura nei luoghi pubblici ha un valore simbolico molto forte – spiega Cosimo Veneziano – sono opere destinate a rimanere per anni, se non secoli, all’interno dei luoghi in cui viviamo. Una scultura, che ha un valore artistico, può assumere un valore fortemente politico ed in quanto tale essere oggetto di distruzione. Nella serie Petrolio ho disegnato un monumento, un bassorilievo, un elemento scultoreo che poi ho coperto con del feltro industriale, un materiale che viene utilizzato per gli imballaggi, facendo emergere solo una parte del disegno, un frammento, alludendo così alla censura e alla distruzione. Membrana, invece, è un lavoro che fa riferimento al valore simbolico della scultura occidentale. In occasione della visita del presidente iraniano Hassan Rouhani ai Musei Capitolini mi aveva colpito l’occultamento delle statue femminili, quindi ho realizzato dei calchi in ceramica di parti di statue di Veneri greche, che sono il simbolo della bellezza artistica occidentale. I calchi normalmente venivano realizzati in gesso, mentre ho optato per un materiale che ha un valore scultoreo molto forte, la ceramica”.

Giorni di un futuro passato è una serie di tele di grandi dimensioni, che assomigliano a stendardi, sulle quali Cosimo Veneziano ha disegnato figure umane armate di martello, richiamando le immagini usate dalla propaganda delle rivoluzioni politiche del passato ed evidenziando l’enfasi celebrativa posta sull’atto di distruzione che sottende ai processi di rottura della continuità storica e politica. «Giorni di un futuro passato è per me un lavoro di snodo. Nella propaganda dei grandi movimenti politici come nei video dell’Isis c’è sempre una persona con un martello in mano, quasi un elemento ancestrale, anche nella versione moderna del martello pneumatico. Anche qui c’è distruzione, però operata in funzione della costruzione di un nuovo futuro».

«Cosimo Veneziano è un artista che non è legato ad un unico mezzo espressivo – aggiunge Elena Forin – alterna linguaggi visivi differenti a seconda del progetto che sta portando avanti, spesso c’è il disegno, c’è la scultura , c’è l’installazione. Nella sua ricerca si accosta al presente cercando dei residui. Residui di quello che rimane di atti distruttivi. Da un lato il movimento dell’uomo teso a eliminare, dall’altro il tentativo di partire da ciò che resta per ragionare sull’assenza e sul valore di quello che ci è stato tolto e abbiamo perso».

www.museofico.it

www.albertopeola.it