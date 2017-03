Piemonte Movie: dove il cinema è “glocal”

di Emanuele Rebuffini

Dall’ 8 al 12 marzo il Cinema Massimo di Torino ospita la 16a edizione del Piemonte Movie Glocal Film Festival, la vetrina annuale delle opere cinematografiche, nello specifico documentari e cortometraggi, che vengono realizzate sul territorio piemontese da registi piemontesi o da case di produzione che hanno la loro sede a Torino o in Piemonte. Cinque giorni di proiezioni, 53 titoli, 10 documentari in concorso nella sezione “Panoramica Doc” e 20 cortometraggi in “Spazio Piemonte”, due eventi speciali, due omaggi, una rassegna sul poliziesco all’italiana, 8 anteprime: una manifestazione che cresce anno dopo anno e che conferma il buon stato di salute del cinema della nostra Regione, dove ogni anno vengono prodotti almeno una cinquantina di documentari e dove operano più di cinquanta realtà produttive.

«Piemonte Movie Glocal Film Festival è un festival che mantiene salde le radici sul territorio – spiega Gabriele Diverio, che da quest’anno è il direttore artistico – ma che ha una natura ‘glocal’ nel senso che parte da realtà che sono molto vicine al pubblico che viene in sala, filmmaker che vivono a Torino o in Piemonte, case di produzione che hanno realizzato film qui o che qui hanno la sede, ma le tematiche affrontate parlano globale, sono film girati ovunque e che trattano questioni universali. Quest’anno in cartellone abbiamo molte opere che vengono presentate al pubblico torinese per la prima volta, infatti apriamo il festival con un’anteprima nazionale, il documentario Ninna Nanna Prigioniera di Rossella Schillaci e chiudiamo con un film in anteprima regionale, Babylon Sisters del regista Gigi Roccati, una fiaba contemporanea che a ritmo di musica celebra la forza e la bellezza della multiculturalità, attraverso la storia di Kamla, da poco trasferitasi in un palazzo degradato alla periferia di Trieste abitato da immigrati dove un gruppo di donne si uniscono per salvare dallo sfratto le proprie famiglie».

Mercoledì 8 marzo, alle 21.00, ad aprire il Piemonte Movie Glocal Film Festival sarà Ninna Nanna Prigioniera della documentarista torinese Rossella Schillaci. Presentato in anteprima mondiale al Biografilm Festival lo scorso giugno, dove ha vinto il Life Tales Award | International Celebration of Lives, Ninna Nanna Prigioniera ci mostra la quotidianità di Jasmina, giovane donna che sta scontando la sua pena in carcere e che ha con sé in cella i due figli più piccoli. Il film è un ritratto intimo sulla maternità e sull’energia vitale dell’infanzia che riesce a dare colore anche al grigio di una cella. «Un documentario che tratta un tema poco noto – commenta il direttore Gabriele Diverio – quello delle donne madri che vivono in prigione e che decidono di crescere i propri figli all’interno del carcere pur di poterli avere con sé. Il film è stato girato dentro la casa circondariale Lorusso e Cutugno, è prodotto dalla Indyca Film che negli ultimi anni si è ritagliata un ruolo importante a livello nazionale ed internazionale e Rossella Schillaci è una regista che grazie al tocco delicato riesce a raccontare molto bene le storie al femminile».

Due gli omaggi: il primo al regista Carlo Ausino in occasione dei festeggiamenti dei 40 anni dall’uscita del suo Torino violenta, il secondo al regista torinese recentemente scomparso Corrado Farina. Nato a Messina nel 1938, ma torinese da sempre, Carlo Ausino entra nel mondo del cinema negli anni ‘60 e nel capoluogo piemontese gira tutta la sua prolifica produzione. “Avevo preso spunto da quattro articoli apparsi sui giornali nel giro di pochi giorni – racconta il regista – quattro storie apparentemente slegate fra loro ma che avevo trovato interessanti dal punto di vista del racconto. Mi sono messo al lavoro e ne ho ricavato una sceneggiatura”. E così nacque il film cult Torino Violenta «che ha permesso alla nostra di essere inserita in quell’elenco di pellicole che tra gli anni Settanta e inizio Ottanta hanno segnato l’economia cinematografica del Paese – ricorda Gabriele Diverio – era l’epoca dei ‘poliziotteschi’, tutte le città avevano il loro commissario violento e i loro banditi e a Torino Carlo Ausino girò questo film che dal punto di vista degli inseguimenti e della narrazione gialla non ha perso lo smalto e il brio di un tempo, e giovedì 9 marzo lo celebreremo con una festa alla presenza di Carlo Ausino e dei protagonisti del cast e della troupe».

Il secondo omaggio riguarda il regista e sceneggiatore torinese scomparso lo scorso anno, Corrado Farina a cui il Piemonte Movie Glocal Film Festival dedicherà sabato 11 marzo una proiezione speciale con il suo primo lungometraggio Hanno cambiato faccia, interpretato da Adolfo Celi e vincitore del Festival di Locarno nel 1971. «Corrado Farina è un regista poco noto perché ha realizzato solo due lungometraggi – spiega Gabriele Diverio – ma è un autore molto creativo che ha realizzato tanti corti, spot, documentari, servizi televisivi che di ‘minore’ hanno solo la durata. Un regista eclettico, ma soprattutto un intellettuale curioso e all’avanguardia, che ha innervato la sua produzione di passione cinefila, uno dei più vivaci e originali autori del nostro cinema mai abbastanza riconosciuto e ci fa piacere ricordarlo alla presenza del figlio, Alberto Farina, che è il responsabile della programmazione di Rai Movie».

Il cuore della rassegna è certamente rappresentato da “Panoramica Doc” ovvero il concorso, curato dallo stesso Gabriele Diverio, che proporrà 10 documentari così eterogenei tra loro da risultare un vero viaggio nei differenti volti del cinema documentario, tra questi segnaliamo Ombre dal fondo di Paola Piacenza in cui il giornalista Domenico Quirico racconta il dramma dei 152 giorni di prigionia seguiti al suo rapimento in Siria; Angelo Froglia. L’inganno dell’arte in cui Tommaso Magnano ripercorre la storia dell’artista ricordato per la “beffa di Modigliani”, quando nel 1984 gettò nei fossi di Livorno due teste da lui stesso modellate; Lou Soun Amis – Il suono amico in cui Luca Percivalle e Flavio Giacchero ci portano tra le Valli di Lanzo, dove si parla il francoprovenzale e il tempo è scandito dai ritmi della musica tradizionale di questa società sopravvissuta alla globalizzazione; I cormorani di Fabio Bobbio, storia di un’estate adolescenziale trascorsa a Rivarolo Canavese, fino a Tides (Maree) del torinese Alessandro Negrini, una poesia visiva che con il punto di vista del fiume Foyle, che nella città di Derry/Londonderry (Irlanda del Nord) separa cattolici e protestanti, indaga come sogni e aspirazioni possano infrangersi contro un muro, sia esso di pietra, liquido come un fiume o invisibile come la paura.

