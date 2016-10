Piero Gilardi, l’arte come ecologia della politica

di Emanuele Rebuffini

«Mentre l’odierna devastante crisi sembra condurre il postcapitalismo liberista all’implosione, si aprono lentamente gli spazi per la costruzione di un’alternativa politica globale, i cui punti di forza sono la cosiddetta conversione ecologica del modello produttivo-estrattivo e la costituzione di una nuova democrazia per la gestione di tutti i beni comuni, compresa la conoscenza e il lavoro cooperativo. L’Arte oggi può e deve corroborare questa costruzione politica»: curato da Tommaso Trini per Prearo Editore, il volume “La mia biopolitica” raccoglie scritti e interventi elaborati in mezzo secolo di attività artistica, politica ed intellettuale di Piero Gilardi (Torino, 1942). Protagonista dell’Arte Povera, famoso per i ‘tappeti-natura’, realizzati a partire dalla metà degli anni Sessanta, sculture in poliuretano espanso che riproducono in modo realistico frammenti di ambiente naturale, Gilardi è sempre stato un borderline, un artista ibrido difficilmente etichettabile che si è mosso tra Land Art, arte relazionale, Bio-arte, senza mai separare il lavoro artistico dalla militanza politica, dalla contro-cultura degli anni Sessanta (i comitati di quartiere, il lavoro con i pazienti psichiatrici, le animazioni nei cortei) fino all’impegno nel movimento No Tav. «Il filo rosso di tutta la mia ricerca artistica è quello del rapporto tra arte e natura. Quando oggi parliamo di natura facciamo riferimento a un modello biocentrico che è la bussola di tanti giovani artisti che lavorano sulla natura in maniera socializzante.»

Biopolitica è termine coniato da Michel Foucault alludendo l’ipercontrollo, anche sul corpo degli individui, dell’allora nascente capitalismo neoliberista. Ma biopolitica ha anche un senso positivo. Non solo reincanto per la natura e il mondo, ma creazione di zone dove la natura viene rispettata attraverso un lavoro comunitario. Questo è lo spirito dei gruppi che fanno agricoltura biologica o permacoltura. La situazione politica generale è bloccata e non possiamo vedere oggi con chiarezza un cambiamento politico sociale generale, quindi al movimento ecologista non può bastare il conflitto e la denuncia delle politiche distruttive del capitalismo estrattivo, ma servono esperienze e pratiche completamente alternative».

Nel 1963 la sua prima mostra alla Galleria L’Immagine si intitolava “Macchine per il futuro”. L’interesse per le nuove tecnologie, accanto a quello per la natura, è stato sempre presente nel suo lavoro.

Negli anni ‘60 avevamo la guerra alle spalle, una volontà di ricostruzione e un desiderio di progresso che passava anche attraverso l’apprezzamento delle tecnoscienze e della cibernetica. Poi l’automazione ha modificato le modalità di produzione espellendo forza lavoro. Anche la rivoluzione informatica e la democrazia elettronica hanno acceso molte speranze in noi artisti, anche se ora vediamo gli effetti distorsivi delle reti. Così per le biotecnologie: presentano dei rischi come vediamo nell’operato delle multinazionali in agricoltura, ma c’è uso positivo che è quello riparativo. L’ambiente è talmente compromesso dall’inquinamento che bisogna ricorrere ad esse per un riequilibrio.

Anche il Pav, il Parco Arte Vivente di Torino, nato nel 2002, è un’ibridazione di arte e tecnologia.

È una istituzione che ha una dimensione artistica, ma lavora come un incubatore di coscienza ecologica che trasmette al pubblico delle conoscenze, anche attraverso la bellezza delle opere, contribuendo alla crescita della coscienza ecologica. Qui si realizzano installazioni di senso ecologico, come Apiaria, uno spazio fisico dove le persone incontrano le api, le vedono ingrandite sullo schermo, assaggiamo il miele, sono circondate dai fiori.

Lei parla di arte come co-creazione.

Nel ‘68 e nel decennio seguente caldo di lotte politiche, pensavamo che bisognasse completamente dissolvere la struttura mercantile e le gerarchie istituzionali del sistema dell’arte, e che tutti dovessero diventare artisti. Parlavamo di auto-creazione nel senso che le persone, i gruppi, i quartieri urbani dovevano autocreare la loro arte senza continuità con la storia dell’arte che è stata storia di artisti spesso al servizio del potere. Oggi, invece, tutte le esperienze artistiche sono basate su un rapporto di intersoggettività tra l’artista e i partecipanti. L’arte è intimamente politica. Certo, ci sono settori che lavorano in modo molto estetizzante, ma gli artisti ecologici sono tutti attivisti e normalmente c’è un impegno politico e sociale molto forte.

Parigi sta celebrando l’Art Pauvre con una grande mostra, dove è presente anche una sua opera. Che rapporto ha avuto con gli altri esponenti dell’Arte Povera? E perché nel ’69 per qualche anno ha abbandonato l’attività artistica?

Agli inizi avevamo la sensazione di essere pionieri isolati e non riconosciuti dall’ufficialità. Poi nel ‘68 al festival di Amalfi ci fu uno scontro teorico. Alcuni proponevano di non appoggiarsi più sul mercato e sul sistema delle gallerie, ma di autogestirsi creando delle cooperative. Ci fu la rottura, e con Michelangelo Pistoletto ci siamo tuffati nel sociale, lui con il gruppo teatrale dello Zoo, io con i murales collettivi, l’arte relazionale e le animazioni nei quartieri. Con alcuni artisti ho avuto rapporti soprattutto nelle occasioni politiche, per esempio nel 1991 in occasione della guerra del Golfo abbiamo fatto una mostra al Castello del Valentino e con il ricavato abbiano finanziato borse di studio a favore di studenti iracheni. Una scelta per rompere quel muro di odio di cui oggi paghiamo il prezzo.

In che cosa si può concretizzare oggi l’impegno politico di un artista?

In due direzioni. Partecipare ai movimenti comunitari per creare delle pratiche alternative verdi, dall’apicoltura urbana agli orti urbani, e continuare a lavorare sulla conoscenza. Sappiamo ancora troppo poco del collasso ecologico, vediamo come tra la gente ci sia una grande difficoltà a capire il ciclo lungo delle modifiche ambientali che si misurano in decenni. Anche noi artisti dobbiamo approfondire le tematiche ambientali e cercare, anche scientificamente, delle alternative. Oggi il movimento ecologista è una minoranza, ma deve diventare gramscianamente egemone tra i popoli.