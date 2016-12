Preferisco così. Il Folk Club ricorda Gianmaria Testa

di Emanuele Rebuffini

«Preferisco così senza troppo rumore come quando si sta soli dietro una porta a guardare che spiove». Sarà un emozionante momento di festa, un concerto omaggio ad un grande artista, ma soprattutto ad un grande amico, quello che andrà in scena al FolkClub questo sabato sera. “Preferisco così” – questo il titolo dell’evento – vedrà sul palco di via Perrone tre meravigliose voci femminili (Maria Pia De Vito, Patrizia Laquidara e Bia) insieme ad un gruppo di grandi musicisti che hanno lavorato con Gianmaria Testa (Giancarlo Bianchetti, Philippe Garcia, Nicola Negrini, Rita Marcotulli e Furio Di Castri).

«Da sempre il concerto di Natale del FolkClub vuole essere un evento speciale, un qualcosa di particolare rispetto alla programmazione ordinaria – spiega Paolo Lucà – quando a maggio è mancato Gian abbiamo subito pensato di organizzare un omaggio e, d’accordo con la sua compagna e manager Paola Farinetti, il concerto di fine anno ci è parso il momento ideale per ricordare quel rapporto di straordinaria amicizia e di stima reciproca che legava Gianmaria Testa al FolkClub. Gian qui si è esibito 25 volte e nel 2008 fece addirittura quattro serate consecutive, ognuna diversa dall’altra. Però non ce la sentivamo di ascoltare le sue canzoni cantate da una voce maschile. Una voce troppo peculiare, un modo di cantare troppo personale, unico, e affidare le sue canzoni ad un interprete maschile rischiava di stravolgerle. Quindi abbiamo voluto fossero delle donne a riproporre i suoi brani».

Ad aprire la serata sarà la cantautrice brasiliana Bia, che vive in Canada, che ha in repertorio numerosi brani di testa tradotti in portoghese: una scelta naturale visto che l’ultima volta che Gianmaria Testa calcò il palco del FolkClub fu in occasione di un’ospitata nel concerto di Bia. Poi sarà la volta di una delle voci più versatili e raffinate del panorama italiano, Patrizia Laquidara, infine la grande cantante e compositrice napoletana Maria Pia De Vito (darà invece forfait la siciliana Olivia Sellerio a causa di problemi di salute che le impediscono di viaggiare).

Ad accompagnarle saranno Giancarlo Bianchetti alla chitarra, Philippe Garcia alla batteria, Nicola Negrini al contrabbasso, insieme a due straordinari musicisti provenienti dal mondo del jazz: Rita Marcotulli e Furio Di Castri.

Tutti i musicisti partecipano a titolo gratuito, e il ricavato della serata, sarà devoluto all’Associazione Libera di Don Luigi Ciotti, amico da sempre di Gianmaria Testa.

www.folkclub.it