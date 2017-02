QXQ. Rebaudengo secondo Fabio Bianco e Debora Ughetti

di Emanuele Rebuffini

Geometrie di facciate, balconi, finestre e rampe di scale, mercati e murales, il Parco Sempione, la storica torre dell’istituto salesiano e la nuova stazione ferroviaria Torino Rebaudengo: la biblioteca Primo Levi, in via Leoncavallo 17, fino al 27 febbraio ospita la seconda tappa del progetto collettivo “QXQ” promosso dall’associazione DistretTO Fotografico, ovvero 34 mostre che raccontano fotograficamente i 34 quartieri di Torino documentandone i cambiamenti avvenuti, le trasformazioni in atto, i problemi ancora aperti. Dopo Falchera, ora è il quartiere Rebaudengo ad essere raccontato attraverso una trentina di fotografie realizzate da Fabio Bianco e Debora Ughetti.

Sito nella periferia nord di Torino, tra Falchera e Barriera di Milano, all’incrocio tra i corsi Grosseto e Vercelli, il quartiere Rebaudengo ha il suo centro nella omonima piazza dove sorge il complesso dell’oratorio e delle scuole salesiane, realizzato tra il 1929 ed il 1934.

«Ho cercato di valorizzare quei particolari che non sempre è facile cogliere – spiega Debora Ughetti, 37 anni, di Pinerolo, fotografa per passione – così da suscitare curiosità e spingere le persone ad andarli a vedere. Sono stata affascinata dalle geometrie dei palazzi, infatti passeggiando per il quartiere ho trovato una grande varietà di costruzioni, diverse tipologie di fabbricati, da quelli bassi ante guerra ai palazzi degli anni Sessanta fino a quelli più recenti degli anni novanta. Le ristrutturazioni hanno cambiato il volto del quartiere e dopo le Olimpiadi è stata realizzata una stazione ferroviaria completamente nuova. Certamente la parte più importante della zona è l’istituto salesiano, un edificio di una certa importanza, ma oltre all’architettura ho cercato di raccontare anche la vita del quartiere, per esempio un piccolo mercato in via di estinzione che gli abitanti chiamano la Fossa.»

«Ho fotografato il quartiere in diversi step, facendomi guidare dall’istinto dal momento che non conoscevo la zona – racconta Fabio Bianco, 35 anni, di Chieri, anche lui appassionato di fotografia – mi sono soffermato sulle angolazioni più strane dei palazzi, in particolare quegli degli anni Sessanta poi ristrutturati, quindi i murales, la torretta storica dell’istituto Rebaudengo, ma il mio sguardo non è solo architettonico, infatti ho realizzato foto al Parco Sempione, in questo caso usando il colore. L’obiettivo è far venire voglia di andare a vedere questi luoghi, offrendo una prospettiva diversa. Se l’oratorio salesiano è il cuore storico del quartiere, il nuovo cuore è la stazione: per me è stata una vera sorpresa, una struttura nuovissima, tecnologicamente avanzata, che non penseresti di trovare in una zona di periferia.»

Il progetto “QXQ” si è così concretizzato in una mostra itinerante che sta attraversando la città quartiere per quartiere, tracciando una cartografia per immagini, puntando l’obiettivo prevalentemente sull’architettura e sui particolari meno conosciuti dei diversi luoghi. «L’associazione DistretTO Fotografico è nata un anno fa, siamo una trentina di soci – spiega il vicepresidente Fabio Schirripa – e ciascuno ha scelto un quartiere, così è nato questo progetto collettivo ed itinerante, 34 mostre collaterali dove ogni mostra è dedicata ad un quartiere, proponendo gli scatti con cui il fotografo lo ha raccontato, che alla fine verranno poi raccolti in un volume. L’obiettivo è quello di documentare Torino come è oggi, descrivere l’evoluzione e la trasformazione che la sta cambiando, per rendere visibili anche a chi non è del posto tutti i lavori e gli sforzi compiuti (e tuttora in atto). I quartieri cambiano, Torino cambia, e attraverso la fotografia cerchiamo di raccontare ogni angolo della città, promuovendo così attraverso la fotografia il territorio cittadino.»

«Grazie alle nostre fotografie, ogni quartiere viene a godere di un servizio dedicato, mirato ad evidenziare e promuovere l’unicità che lo caratterizza, a mostrare cosa è cambiato o non è cambiato, a raccontare gli scorci un po’ nascosti. Valorizzare tutti i quartieri di Torino, rappresentandoli con uno sguardo nuovo, diverso da quanto visto fino ad ora, facendo scoprire anche quei luoghi che nelle cartine e guide turistiche più tradizionali non sono certo indicati. Il progetto parte dal Nord di Torino, dalla Falchera e dal Rebaudengo, per poi proseguire in tutti i quartieri, perché ci è sembrato opportuno non iniziare dal centro per spostarsi verso la periferia, ma, al contrario, partire da quei quartieri che abitualmente vengono considerati come degradati.»

Questi i trenta fotografi che hanno partecipato al progetto “QXQ”:

Alessandro Bostica, Alessandro Starace, Alice Godone, Andrea Rivetti, Barbara Boccardo, Chiara Arlotta, Domenico Gervasi, Elisa Appendino, Enrico Romano, Fabio Schirripa, Fabio Bianco, Debora Ughetti, Federico Anzellotti, Francesco Gigante, Vilma Tarable, Francesco Saponara, Marco Carulli, Maurizio Villasco, Nicola Cianci, Paola Ragazzi, Paolo Dipasquale, Rachele Barile, Raffaella Albery, Roberta Donda, Rosa Gattuso, Sara Sansoè, Stefano Cuccu, Stefano Capano, Stella Coppolino, Tonello Abozzi.

www.distrettofotografico.com