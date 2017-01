Realismo, neorealismo e realtà. Trent’anni di storia italiana al Museo Ettore Fico

di Emanuele Rebuffini

261 scatti d’epoca che compongono un grande affresco visivo, in banco e nero, dei gramdi cambiamenti sciali, economici e di costume, che hanno attraversato il nostro Paese dagli anni Trenta alla fine degli anni Sessanta. La mostra “Realismo, neorealismo e realtà. Fotografie in Italia 1932-1968”, ospitata dal Museo Ettore Fico fino al 29 gennaio, propone un’ampia selezione di fotografie provenienti dalla Collezione Guido Bertero, una fra le più importanti raccolte internazionali di fotografia italiana vintage. Curata da Andrea Busto, direttore del Museo Ettore Fico, la mostra è una delle più interessanti rassegne fotografiche ospitate nella nostra città negli ultimi anni. Attraverso gli scatti dei più importanti fotografi italiani e non solo, da Berengo Gardin a Giacomelli, da Migliori a Patellani, da Ghirri e Fontana, ma anche Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Paul Strand, David Seymour e Walker Evans, la mostra racconta un pezzo di storia d’Italia suddivisa dieci capitoli, i cui titoli richiamano film o opere letterarie legate al Neorealismo, da Paisà di Roberto Rossellini del 1945 a La Dolce vita di Federico Fellini del 1960, da Poveri ma belli di Dino Risi (1957) a Misera e nobiltà di Mario Mattioli (1954).

«Sono gli anni del sorgere del Fascismo, della marcia su Roma, della nascita della moda, delle distruzioni della Seconda Guerra Mondiale, della povertà, delle migrazioni da sud a nord, della ricostruzione del Dopoguerra e del boom economico – scrive Andrea Busto nel catalogo – anni di fondamentale importanza che hanno ridefinito il carattere e l’identità di una nazione frammentata dal conflitto internazionale e dalle differenti realtà culturali. Un periodo d’oro per l’arte, la letteratura, il design, la moda e la fotografia con cui l’Italia si impose nell’immaginario collettivo internazionale.Un processo messo in atto proprio dai linguaggi ‘neorealistici’ di artisti come De Biasi o Cresci e nel cinema da registi come Rossellini, De Sica, Visconti, Germi, Castellani e Lattuada. È il racconto del cambiamento della Sicilia di Enzo Sellerio, della Puglia di Mario Giacomelli, dell’Emilia di Nino Migliori fino ai ritratti dei braccianti di Fosco Maraini e dei minatori di Federico Patellani. Ora, più che mai, possiamo rileggere questo momento storico come un percorso non concluso, dove le etnie sono mutate ma le istanze, le problematiche e le urgenze restano le stesse. Gli esodi, le trasformazioni urbanistiche, il cambiamento religioso, la fragilità dei confini, l’evoluzione culturale e quella economica, ieri come oggi, sono stati un problema nevralgico per il nostro Paese che risulta ancora come luogo di passaggio, di transito, di spostamenti e di innesti di popoli che, in un continuo anelito di pace e di bisogno di benessere, utilizzano l’Italia come una via verso quel “sogno” che è racchiuso in una sola parola: libertà».

Un’antologia esaustiva di un trentennio che racconta il mondo rurale e quello operaio, la guerra e la pace, il glamour ed il provincialismo, lo sbarco degli Alleati e le lotte di classe, gli immigrati con le valigie di cartone e il mondo della moda e del cinema, i braccianti e i minatori, le tradizioni e i cambiamenti, e non manca nessuno dei grandi fotografi italiani, come Ando Gilardi, Federico Patellani, Ferdinando Scianna, Pietro Donzelli, Fosco Maraini, Gianni Berengo Gardin, Mario Cresci, Enzo Sellerio, Mario De Biasi (la splendida Gli italiani si voltano, 1954), Nino De Pietro (sua la foto Viva il comunismo, 1955), il torinese Stefano Robino, ma anche i ‘paparazzi’ come Tazio Secchiaroli, senza dimenticare le fotografe come Lisetta Carmi con la sua serie sui travestiti del 1965, Carla Cerati con l’indagine sugli ospedali psichiatrici (1968) o Chiara Samugheo con le “invasate” del 1955.

«Con l’avvento delle avanguardie storiche, all’inizio del Novecento, il mezzo principale di documentazione della vita divenne la fotografia – spiega Andrea Busto – perché la pittura e la scultura mutarono radicalmente riservandosi un ruolo autoriflessivo in cui confluirono idee e ricerche atte a indagare tematiche lontane dalla realtà e più in sintonia con istanze filosofiche ed esistenziali. Il lento e progressivo allontanarsi della pittura dalla realtà – iniziato con il Cubismo e poi ribadito da tutte le forme legate all’astrazione, per circa sessant’anni, dall’inizio del Novecento fino agli anni Settanta – lasciò alla fotografia il ruolo di testimone della vita e del trascorre del tempo. Poi anch’essa assunse un ruolo più intellettuale e indipendente. Dagli anni Settanta in poi anch’essa si adeguerà alle ricerche concettuali e, seppur sempre ben rappresentata in tutti i campi del fotogiornalismo e della documentazione del reale, si adeguò scindendosi in due filoni: quello del documento e quello dell’opera d’arte per l’arte».

Non a caso la mostra si chiude con il 1968, quando si verifica un lento dissociarsi della fotografia come documento di registrazione della quotidianità da quella d’autore destinata a ricoprire un ruolo decisamente autoriale. «A partire dal 1968 gli artisti, già inseriti in contesti galleristici di ricerca, si appropriarono del mezzo fotografico utilizzandolo per documentare performance, happening, installazioni in luoghi chiusi o aperti, circoscritti o immensi, antropomorfizzati o selvaggi. Il fotogiornalismo perse l’aggressività e il senso innovativo che lo caratterizzò nei decenni precedenti, così come il cinema documentaristico e neorealista venne definitivamente soppiantato dall’avvento delle cineprese famigliari e poi dai telefoni cellulari che con le loro fotocamere resero tutti cineasti e fotoreporter».

