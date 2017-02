Ricordi Futuri 2.0: la Shoah tra memoria e arte

di Emanuele Rebuffini

“Io ero una bambina di otto anni, orfana di madre, quando mio papà mi spiegò con dolcezza che in quell’autunno non sarei più potuta andare alla mia scuola (pubblica) perché ero una bambina ebrea e c’erano leggi che mi impedivano di continuare la mia vita di prima. Quel momento, eravamo a tavola, è il momento che divide la mia infanzia tra il prima e il dopo.” (Liliana Segre)

Raccontare la deportazione e lo sterminio nei campi di concentramento nazisti attraverso documenti, interviste, installazioni multimediali ed opere d’arte contemporanea. La mostra “Ricordi futuri 2.0”, ospitata negli spazi del Polo del ‘900 fino al 9 marzo, curata da Ermanno Tedeschi e organizzata dal Museo Diffuso della Resistenza di Torino – con il sostegno. tra gli altri, della Comunità Ebraica e del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte – è una mostra interattiva di racconto e di riflessione, che, attraverso un linguaggio tecnologico immersivo ed opere ad elevato impatto emozionale, offre allo spettatore una doppia chiave di lettura: la testimonianza di chi ha vissuto direttamente la deportazione (attraverso interviste, documenti dell’epoca, filmati, fotografie) e la rielaborazione della memoria, la sua attualizzazione da parte di artisti contemporanei attraverso la pittura, la scultura e la fotografia.

«Intervistando l’artista Emilio Isgrò gli ho chiesto che cosa significasse per lui il ricordo – spiega il curatore Ermanno Tedeschi – mi ha risposto che per lui la parola ‘ricordo’ non rievoca niente, perché ricordiamo non il passato ma il presente. Siamo immersi in una tale quantità di istanze, che dimentichiamo ogni minuto cosa accade, per cui tutto ciò che stiamo vivendo diventa un ricordo futuro. Per Emilio Isgrò dimenticare il presente è pericoloso. Questo presente/futuro deve essere anche la linea guida di insegnamento per richiamare i ricordi, perché gli errori del passato non si ripetano cercando in qualche modo di comprenderli. La Giornata della Memoria non può essere solo una mera celebrazione, un esercizio commemorativo che con il passare del tempo finisce per sclerotizzarsi, ma deve sempre essere accompagnata da elementi di novità e l’arte è uno di questi elementi, perché in grado di trasmettere non solo sensazioni relative al passato, ma anche al presente e al futuro. Ecco perché abbiamo voluto realizzare una mostra non solo documentale, ma anche d’arte per ricordare la Shoah».

Il cuore della mostra è caratterizzato un’installazione multimediale costituita da due binari sui quali scorrono documenti e immagini che raccontano la vita delle famiglie prima della Shoah e che finiscono in un muro nero che sono i campi di concentramento. Il percorso espositivo alterna interviste ad illustri esponenti della cultura contemporanea come la testimone Liliana Segre, l’artista concettuale Emilio Isgrò, lo storico dell’arte, filosofo e poeta Arturo Schwarz, l’architetto Daniel Libeskind e il musicologo e pianista Francesco Lotoro, ad opere realizzate da artisti israeliani ed italiani. Dal volto riflessivo e malinconico di Primo Levi, ritratto dall’artista romana Francesca Leone, alla triste scultura di una bambina di Valerio Berruti che è il simbolo di milioni di bambini barbaramente trucidati (Come nel principio, 2016), dalle piccole impronte di bambino dell’artista torinese Barbara Nejrotti (Piccole orme di memoria, 2016) alle fotografie del Museo di Yad Vashem della torinese Bruna Biamino all’opera di Paolo Amico, realizzata con la penna a sfera, dove l’immagine grigia della nave Exodus che condusse gli ebrei in Palestina diventa colorata con gli immigrati in cerca di rifugio in Europa.

Struggente ed inquietante la scultura Shachelet (foglie cadute), dell’artista israeliano Menashe Kadishman, composta di pesanti dischi di metallo aventi le sembianze di un volto che urla: al Museo Ebraico di Berlino i dischi di metallo sono migliaia e il rumore che producono quando si cammina sopra è il lamento ed il dolore delle vittime della Shoah.

Moshe Gordon ha utilizzato un vecchio libro sul quale compare la parola Iskor (ricordo), la fotorepotrter israeliana Vardi Kahan con il progetto fotografico One Family ha ripercorso la storia della sua famiglia scampata allo sterminio, Sher Avner su una tavola di sughero disegna piccoli treni con mano infantile (Life is just a game (after Benigni), 2013), Tobia Ravà utilizza lettere e numeri per raffigurare un angolo del Ghetto di Venezia (Segreti del ghetto novo, 2013), Francesca Duscià ha dipinto la Torah (2015), lo scultore piemontese Riccardo Cordero con Tre propone un’opera snodata che contempla elementi curvi e retti in un’illuminata dialettica di vuoto e pieno, di spazio e forma, Max Tomasinelli (Parole dimenticate a memoria, 2015) e l’americano Eugene Lemay (Language, 2014) attraverso l’uso della carta e della pittura, modificando testi di vecchi libri, rappresentano la stratificazione della Memoria.

Un piccolo violino ritrovato in un campo di sterminio simboleggia l’impressionante lavoro del Maestro Francesco Lotoro, autore (nonché interprete del repertorio pianistico e direttore d’orchestra) dell’Enciclopedia KZ Musik contenente la produzione musicale concentrazionaria dal 1933 al 1945 (lirica, sinfonica, da camera,strumentale e corale, cabaret, jazz, canto religioso, popolare e tradizionale, opere incomplete o ricostruite dopo la guerra).

“La parole ‘memoria’ non è solo una parole; non è una postilla delle nostre vite. La memoria, in realtà, è alla base di tutte le esperienze. Sono le fondamenta del mondo. Senza memoria non sapremmo chi siamo, non avremmo identità, non avremmo un futuro. Pertanto, per me, la memoria è la base fondamentale della realtà, e riguarda sia il presente che il passato, che il futuro.” (Daniel Libeskind)

www.museodiffusotorino.it