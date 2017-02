Robert Mapplethorpe: 98 capolavori alla Galleria Franco Noero

di Emanuele Rebuffini

Nell’autoritratto del 1983 brandisce un coltello che diventa protesi acuminata del suo braccio, come alla costante ricerca di un qualcosa, in una posa che unisce curiosità a minaccia: Robert Mapplethorpe è protagonista alla Galleria Franco Noero di un’importante e articolata mostra che attraverso 98 raffinate e potenti fotografie rigorosamente in bianco e nero ripercorre la carriera, dall’inizio degli anni Settanta alla fine degli Ottanta, di un artista geniale e straordinario, quanto anticonformista e controverso.

“Sono ossessionato dalla bellezza. Voglio che tutto sia perfetto, e naturalmente non lo è. E questo è un mondo difficile, perché non si è mai soddisfatti”. Nato nel Queens nel 1946 in una famiglia cattolica di origini irlandesi, Robert Mapplethorpe frequenta il Pratt Institute di Brooklyn, nel 1973 espone le sue “Polaroids” nella prima personale presso la Light Gallery di New York, nel 1975 realizza la celebre copertina dell’album “Horses” di Patti Smith, per poi scandalizzare tutti con i contenuti esplicitamente erotici e sadomaso di “Portfolio X”. Nel 1988 il Whitney Museum lo consacra dedicandogli una retrospettiva, l’anno dopo Robert Mapplethorpe muore a causa dell’Aids.

Ospitata fino all’11 febbraio nell’aulica sede della galleria Franco Noero in Piazza Carignano 2, e realizzata in collaborazione con la Robert Mapplethorpe Foundation, la mostra è una sequenza di associazioni, somiglianze e contrasti declinati nelle composizioni e nei generi cari all’artista newyorkese, dai ritratti di noti personaggi fotografati seduti (David Hockney, Jennifer Jakobson, Stella Astor, Rose Lambton) alle conturbanti e allusive fotografie di fiori, i ritratti di Patti Smith e Marianne Faithfull, l’architettura e la scultura classica, i nudi maschili e femminili, la serie con protagonista la culturista Lisa Lyon e quelle dedicate ai modelli preferiti dall’artista, Milton Moore e Dennis Speight.

Un viaggio che spazia dalla freschezza adamantina dell’occhio giovanile dell’artista negli Settanta, caratterizzati da una insaziabile curiosità nutrita dalla fame di scoperta, ai momenti più stratificati e sofisticati degli anni Ottanta, venati di sottile edonismo e sapiente raffinatezza. Nei suoi scatti si rivela costantemente una profonda passione per la scultura classica in dialogo con una acuta conoscenza della stessa: la precisione formale e stilistica è il terreno su cui Robert Mapplethorpe dimostra la sua abilità di cogliere l’inaspettato e creare un senso di misterioso stupore, nel contrasto mozzafiato tra luce e ombra.

Ogni momento catturato dall’artista rivela un senso magico del peso e del movimento, nell’esibizione di posture forzate e corpi tesi che imitano la solitudine delle nature morte. Il desiderio evidente di Robert Mapplethorpe di trattare esseri umani e oggetti inanimati con la medesima intenzione, rivelando una verità interiore attraverso la sensazionale percezione della sua visione e della sua approssimazione prostetica, la macchina fotografica, conduce a una magistrale modulazione di severi toni bianchi e neri che si fondono in un campo di lievi ombre di grigio in continuo mutamento.

