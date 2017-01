Roberto Vecchioni al Teatro Colosseo, Custodio Castelo al FolkClub

di Emanuele Rebuffini

Domenica 22 gennaio torna sul palco del Teatro Colosseo di Torino Roberto Vecchioni con “La vita che si ama”, titolo del suo tour ma anche del suo ultimo libro (“La vita che si ama. Storie di felicità”, edito da Einaudi), una raccolta di racconti che si intrecciano con i brani del nuovo disco, “Canzoni per i figli”, ovvero le canzoni che durante la sua carriera il Professore ha dedicato al tema della partenità e della figliolanza (“Figlia”, “Le Rose Blu”, la delicata e tenera ninna nanna “Canzone da lontano”, “Un lungo Addio”, Figlio figlio figlio”…), ora riarrangiate, risuonate, ricantate e riconcepite, e dedicate ai suoi figli Francesca, Carolina, Arrigo ed Edoardo.

I brani sono tenuti insieme da un filo narrativo che parte dal racconto del “mestiere” di padre, di quell’uomo che ha insegnato “la grandezza della malinconia”, sentendosi buffo e ridicolo nell’aspettare dietro la porta che i figli tornassero a casa (“Quest’uomo”) e si conclude con un ribaltamento dei ruoli perché quello stesso uomo diventa figlio e si rivolge alla madre con la canzone “Dimentica una cosa al giorno” e il monologo profondo e toccante “Che c’eri sempre” (brano inedito), commentato musicalmente dalla chitarra e dal violino. Un’opera nuova, la colonna sonora perfetta per accompagnare la lettura di un libro pieno di memoria e di felicità, un’ouverture per percorrere attraverso l’ascolto in sequenza dei dieci brani la bellezza e la difficoltà di essere padre e di riscoprirsi infine figlio, perché, come scrive Roberto Vecchioni, “non si è felici nell’imperturbabilità, ma nell’attraversamento del vento e della tempesta”.

Roberto Vecchioni sarà accompagnato dalla “band storica”, costituita da Lucio Fabbri (pianoforte e violino), Massimo Germini (chitarra acustica), Marco Mangelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria).

Sabato 21 gennaio il FolkClub ospita il concerto del principale alfiere della tradizione della chitarra portoghese nel mondo, Custodio Castelo, considerato uno dei maggiori innovatori della tradizione del fado. Nella sua carriera ha accompagnato le più grandi cantanti di fado, dalla mitica Amalia Rodrigues a Cristina Branco, ed ha collaborato con musicisti di diverse impostazioni e culture (tra cui Richard Galliano).

Il suo ultimo album, “Maturus”, lo ha registrato con una chitarra unica al mondo, la chitarra Siamese, chiamata così poiché unisce la chitarra di Lisbona e di Coimbra nella stessa cassa di risonanza. Grazie alla straordinaria tecnica e alla bellezza dei suoni della sua chitarra, Custodio Castelo ha saputo andare oltre le barriere del fado, creando trame cromatiche che vanno dalla tradizione erudita a quella popolare. Un chitarrista capace di tenere insieme con padronanza classico e moderno tradizione e innovazione, transitando per il jazz, il fado e la fusione di stili e generi musicali.

