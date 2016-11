Sabbia e zolfo. L’arte simbolica e bifronte di Jonatah Manno

di Emanuele Rebuffini

In una stanza disabitata d’inverno, decorata da macchie di muffa e salmastro, sul pavimento in ceramica industriale, un vecchio tecnigrafo è ricoperto di zolfo, mentre mattoni di cemento, vetri e plastica, che sembrano esser stati portati dal mare sulla battigia, danno vita ad una scultura. Il giovane artista pugliese Jonatah Manno (Lecce, 1976) è stato protagonista di una residenza presso lo spazio-progetto Cripta747 da cui è nata una personale ospitata nei locali di via Quittengo 41/b. Dopo una decina di anni trascorsi a Berlino, Manno ha deciso di far ritorno in Puglia. «Avevo bisogno di spazio, così lo scorso anno sono tornato a sud. Ho scelto di vivere, per ora, vicino ad una spiaggia. Ho iniziato a studiare arte al liceo poi ho continuato Brera. Berlino mi affascinava per il suo spirito decadente e desolato, poi quando è diventata una città interessante per l’arte e la cultura contemporanea l’ho lasciata. Vi ho trascorso parecchi anni prima di tornare in Italia. Devo dire però che gli studi più formativi li ho condotti per conto mio». Al centro della ricerca artistica di Jonatah Manno c’è la trasformazione dei materiali ed il loro valore multiplo, la mutazione del paesaggio e l’occupazione temporanea che l’uomo fa dello spazio, il simbolismo tradizionale in ambito esoterico e teosofico, l’antropologia come sistema olistico di interazione tra l’uomo e ciò che lo circonda. Mediante l’impiego di elementi chimici come lo zolfo, prodotti industriali, materie polimere e cementi, dà vita ad opere che sono simboli aperti, piattaforme dialogiche passibili di svariati significati.

Come nell’installazione “Thousand thousand slimy things”, realizzata in origine sulla spiaggia con blocchi di cemento, acqua di mare e vetri per la chimica. «Il paesaggio era parte dell’opera, invece per ricrearla in galleria ho sostituito il paesaggio naturale con due grate presse da una struttura per immigrati abbandonata da anni e che sorge a ridosso del mare». Grate corrose e arrugginite dal vento e dalla salsedine, che alludono più che al fenomeno delle migrazioni «all’idea di trasformazione e provvisorietà del reale».

Così nel disegno della serie Landscapes, dove un paesaggio della costa presenta tracce di architetture a testimonianza dell’operato dell’uomo che dà forma e misura alla natura, «paesaggi immaginari, dove l’uomo non è presente ma dominano le tracce del suo passaggio»; mentre due tondi realizzati con la tecnica dello smalto di vetro su rame alludono alla sublimazione dei materiali, alla loro trasformazione per mezzo del fuoco.

Di grande impatto è l’installazione “These cities were all fantasies”, ovvero un paesaggio di zolfo attivo che si erge su un tecnigrafo per architettura Zucor degli anni ‘60, illuminato da una lampada: «Lo zolfo secondo la tradizione ermetica, al contrario del mercurio, è fissità e stabilità che si realizza solo mediante la luce, infatti la scultura è illuminata dalla lampada che è parte integrante del tecnigrafo. Utilizzo spesso oggetti trovati che poi associo ad altre immagini o materiali. Sono molto attento al simbolo perché a differenza dei testi e degli insegnamenti orali non muta nel tempo, in più essendo per definizione un ‘Mettere insieme’ il simbolo tiene conto di chi lo osserva».

Fondata a Torino nel 2008 da Elisa Troiano, Renato Leotta, Alexandro Tripodi e Marianna Orlotti, Cripta747 prende il nome dalla sede iniziale, nei sotterranei della galleria Umberto I a Porta Palazzo, ma dalla primavera del 2016 si è trasferita nel distretto di via Quittengo 41/b, a ridosso dello Scalo Vanchiglia, un’area gestita dall’associazione Variante Bunker e che sarà fortemente interessata dall’ambizioso progetto di trasformazione urbanistica ed architettonica di Torino Nord noto come Variante 200.

Cripta747 è uno spazio-progetto, un art-space che organizza mostre, residenze, performances ed altri eventi seguendo tutti gli aspetti della produzione contemporanea. «Abbiamo conosciuto Jonatah Manno nel 2011 – spiega Elisa Troiano– in occasione di Artissima Lido, una sezione off di Artissima che riuniva spazi-progetto provenienti da tutta Italia. Manno era stato presentato da Brown Project Space di Milano, una realtà che ora non esiste più. Nel titolo della mostra realizzata a Torino si fa riferimento alla testa di Giano Bifronte, che è il signore delle porte, controlla ciò che succede dentro e ciò che succede fuori, contiene in sé i propri opposti. Alcune delle opere in mostra nel nostro spazio sono state realizzate durante la residenza, altre in precedenza, e in questo modo si è creato un collegamento tra il luogo di origine dell’artista, le sue spiagge, e Torino».

www.cripta747.it

www.jonatahmanno.com