“Sit Down Please”: artista siediti e cammina

di Emanuele Rebuffini

Una mostra composta da 50 sedie d’artista messe in vendita per finanziare la prossima edizione di AccaAtelier in programma il 23 e 24 settembre prossimi: negli spazi di Toolbox Coworking, in via Egeo 18, verrà allestito a partire dalle ore 18.00 un cerchio di sedie personalizzate e interpretate, trasformate da oggetti di design in opere d’arte da una cinquantina di artisti, torinesi o comunque con lo studio in Torino, selezionati da Paolo Jins Gillone e Ferdi Giardini.

“Sit Down Please” non una semplice asta ma una vera e propria mostra, infatti le 50 sedie “rilette” dagli artisti – tra gli aderenti all’iniziativa ricordiamo Maura Banfo, Nicola Bolla, Domenico Borrelli, Alessandro Bulgini, Paolo Grassino, Enrico Iuliano, Nicus Lucà, Sergio Ragalzi, Turi Rapisarda, Carlo Gloria, Francesco Di Lernia, Richi Ferrero, Gosia Turzeniecka, Luisa Valentini – danno vita ad una vera e propria installazione che sarà visibile fino a lunedì 12 giugno.

«Lo scorso anno per finanziare AccaAtelier – racconta il pittore Paolo Jins Gillone – chiedemmo agli gli artisti di donare un loro lavoro di piccole dimensioni che si vendeva a 50 euro. Dopo il successo di quell’iniziativa, per sovvenzionare la prossima edizione di AccaAtelier, con Ferdi Giardini abbiamo selezionato una cinquantina di artisti che ci sembravano i più adatti ad intervenire su un oggetto di uso comune, anche se insolito, come la sedia. Cinque aziende di design (Arrmet, Flowessori, Lasedia, Midj, Zilio A&C.) hanno messo a disposizione le sedie che saranno esposte con un prezzo di partenza di 150 euro, dando così vita ad una mostra davvero speciale e ad un’occasione per diventare collezionisti d’arte a prezzi accessibili. Il ricavato andrà metà agli artisti e l’altra metà all’associazione culturale Acca che organizza AccaAtelier, evento il cui obiettivo è rendere accessibili alla gente comune gli spazi dove si crea l’arte.»

«Volevamo stuzzicare e stimolare gli artisti facendoli lavorare su un elemento molto importante come è la sedia – spiega Ferdi Giardini – nello studio di ogni artista c’è sempre una sedia, una poltrona o uno sgabello su cui ti siedi per guardare il lavoro che hai fatto e valutarlo. Grazie alla collaborazione di DOMIMAGAZINE e del suo fondatore, Giuseppe Vendramini, siamo riusciti a coinvolgere 5 aziende che si sono entusiasmate e hanno messo a disposizione del progetto 50 sedie sulle quali abbiamo chiamato a confrontarsi gli artisti da noi selezionati, dando così vita ad un bella installazione molto seduttiva.»

AccaAtelier è una festa urbana dell’arte durante la quale gli artisti aprono le porte dei loro studi per creare un rapporto diretto e senza mediazioni tra chi inventa l’arte e chi la frequenta da collezionista, appassionato o da semplice curioso. Eliminare le barriere che si sono create tra l’artista e l’utente finale che guarda è la mission dell’associazione Acca, una rete internazionale autogestita composta solo ed esclusivamente da artisti, sul modello di quanto avvenuto in altre città europee «dove intere zone sono radicalmente cambiate grazie al lavoro degli artisti – spiega Paolo Jins Gillone – che normalmente aprono i loro studi nelle aree ex industriali o periferiche dove i prezzi sono più bassi, ma poi contribuiscono alla riqualificazione di quelle zone».

www.accaatelier.com