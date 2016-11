“Smith & Wesson” in scena alle Fonderie Limone

di Emanuele Rebuffini

Cascate del Niagara, anno 1902. Tom Smith, meteorologo, e Jerry Wesson, pescatore, non hanno nulla a che vedere con i fondatori della famosa fabbrica di pistole. Sono una copia sgangherata di truffatori e falliti, ma pacifici, in attesa di incontrare una giovane giornalista, Rachel, a cui raccontare una storia memorabile che segni il loro riscatto. Scritto da Alessandro Baricco per la regia di Gabriele Vacis, “Smith & Wesson” va in scena alle Fonderie Limone di Moncalieri fino al 4 dicembre (coproduzione dello Stabile di Torino con lo Stabile del Veneto).

Uno spettacolo che è un po’ una riunione di famiglia, dal momento che coinvolge artisti tra di loro legati da tempo: Baricco e Vacis da vent’anni condividono progetti comuni (da Novecento alla Scuola Holden), Natalino Balasso (Tom Smith) è stato protagonista di diversi spettacoli diretti da Gabriele Vacis, Fausto Russo Alesi (Jerry Wesson) è stato allievo di Vacis alla Civica Paolo Grassi di Milano, Mariella Fabbris (la Signora Higgins) è una delle fondatrici del Laboratorio Teatro Settimo, mentre Camilla Nigro (Rachel) si è diplomata alla Scuola per Attori dello Stabile di Torino.

Sullo sfondo di questa commedia a quattro voci, l’immensità delle cascate, un luogo mitico che rammenta agli uomini la grandezza cui aspirano, ma irraggiungibile per le esistenze comuni costrette a fare i conti con le miserie e le piccolezze umane.

«Una compagnia di vecchi amici – la definisce Gabriele Vacis – per uno spettacolo il cui cuore sta in una frase: la miseria è un’invenzione degli uomini, mentre la grandezza è la normalità della natura. Smith e Wesson sono due simpatici farabutti, cinici, un po’ meschini ed inconcludenti. Due sconfitti, che hanno bisogno di qualcuno che ricordi loro che hanno comunque delle possibilità. Quel qualcuno è Rachel, ed è grazie a lei se ritrovano per un attimo la loro energia vitale. Sono personaggi in qualche modo beckettiani: come Vladimiro ed Estragone che aspettano l’arrivo di Godot, solo che in questo caso Godot/Rachel arriva e li fa risvegliare».

«Baricco ha disseminato il testo di difficoltà per il regista, trabocchetti e tranelli – prosegue Vacis – ma anche se è uno spettacolo denso, al tempo stesso è leggero e divertente, e agli attori spetta trovare l’equilibrio tra l’ironia e la verità del dramma. E poi “Smith & Wesson” parla della nascita del turismo, che è avvenuta proprio alle cascate del Niagara all’inizio del secolo scorso. In quel momento si verificò la trasformazione delle persone in consumatori e dei viaggiatori in turisti. I viaggiatori sono persone curiose, devono mettersi a rischio, sono coraggiosi, i consumatori e i turisti hanno bisogno di essere protetti, che qualcuno salvaguardi i loro consumi».



www.teatrostabiletorino.it