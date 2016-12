Stile Brueghel: l’età dell’oro della pittura fiamminga

di Emanuele Rebuffini

«Gli artisti della famiglia Brueghel sono narratori di fatti e di storie. Nelle loro opere c’è la rappresentazione della realtà e il racconto della vita quotidiana per come effettivamente si svolge; ci sono contadini che per la prima volta diventano soggetto del quadro mentre sono piegati dalla fatica del vivere, insieme a ubriachi e mendicanti. Ma insieme alle passioni più umili, c’è la varietà della vita, l’esplosione dell’allegria e della festa, c’è il gioco del corteggiamento, ci sono i riti matrimoniali e le tradizioni tramandate da generazioni davanti al fuoco o durante un banchetto. Le abitudini e i comportamenti dei contadini, ritratti soprattutto nei momenti di festa come matrimoni e danze, diventano metafora dell’intera esistenza» (Sergio Gaddi). Fino al 19 febbraio la Reggia di Venaria Reale ospita “Brueghel. Capolavori dell’arte fiamminga”, 115 tra dipinti, disegni ed incisioni che ripercorrono 150 anni di storia e di genio visionario della più importante e prolifica famiglia di artisti fiamminghi, i Brueghel. Cinque generazioni di artisti dall’eccezionale talento, operanti tra il XVI ed il XVII secolo, dal capostipite Pieter Brueghel il Vecchio ai figli Pieter Brueghel il Giovane detto degli Inferi e Jan Brueghel il Vecchio detto dei Velluti per la sua straordinaria perfezione pittorica, quindi Jan Brueghel il Giovane (figlio di Jan Brueghel il Vecchio) fino al pronipote Abraham Brueghel, soprannominato il Fracassoso. Paesaggi fluviali, allegorie, nature morte, scene bibliche attualizzate, soggetti sacri e mitologici, disegni di borghi, città e porti, scene che raffigurano il popolo mentre balla, beve, scherza, suona e perfino mentre paga le tasse: tutti gli stili e le tendenze dell’epoca d’oro della pittura fiamminga trionfano nelle opere dei Brueghel.

Nella prima metà del Cinquecento Anversa è la capitale commerciale dell’occidente, fulcro di spedizioni, viaggi, traffici, fiere che hanno determinato l’affermazione di una nuova dinamica classe sociale, la borghesia. Qui Pieter Brughel il Vecchio apre la propria bottega, creando un linguaggio figurativo unico, destinato a diventare una sorta di “marchio di fabbrica” e a influenzare in modo radicale l’arte europea (alla Reggia di Venaria troviamo esposte La resurrezione del 1563 ed il Paesaggio con la parabola del seminatore realizzata con Jacob Grimmer nel 1557).

Mentre in Italia il Rinascimento vede l’esaltazione ideale dell’uomo, nelle Fiandre, anche per effetto della riforma protestante e delle teorie calviniste, l’attenzione si sposta sempre più verso il primato della Natura, che da semplice sfondo della rappresentazione diventa soggetto vero e proprio dell’opera d’arte. Pieter Brughel il Vecchio è un maestro nella raffigurazione del paesaggio, ma nelle sue opere non c’è solo ricchezza visiva, cura del dettaglio e bellezza compositiva; infatti esplora la condizione umana con tutte le sue contraddizioni e debolezze, le abiezioni e i difetti. Il popolo minuto diventa così protagonista dell’arte.

Affascinato dalla pittura visionaria di Hieronymus Bosch (in mostra troviamo I Sette peccati capitali 1500-1515), Brueghel è meno severo e più distaccato nel suo giudizio morale sugli umani, posa lo sguardo su un’umanità semplice, libera ma al tempo stesso schiava dei bisogni. Rappresenta la normalità e la concretezza dell’esistenza umana, racconta la vita vera di soldati e cacciatori, di viaggiatori e mercanti, di contadini e ubriachi. Non si sofferma sulla grandiosità delle virtù, bensì sugli aspetti più popolari e realistici, anche quelli più crudi, brutali e volgari, con tono umoristico e caricaturale. «Lo divertiva osservare come i contadini mangiano, bevono, ballano, saltano, fanno festa, insomma vivono i loro momenti di gioia che l’artista attraverso il colore riusciva a rendere con grazia e ironia. Sapeva caratterizzare magistralmente la natura contadina» (Karel van Mander).

Una rivoluzione realista che ritroviamo nelle opere di Pieter Brueghel il Giovane, che seppe sfruttare al meglio la notorietà del padre di cui riprese le idee e le tecniche per riproporre molti dei soggetti e delle composizioni inventate dal capostipite, come dimostrano quattro straordinari ed emblematici oli esposti alla Venaria: la chiassosa e carnale Danza nuziale all’aperto (1610), Le sette opere di misericordia (1616), La sposa di Pentecoste (1620-1623) e La trappola per uccelli (1601), una delle scene più celebri della pittura fiamminga. In una sublime atmosfera invernale, la precarietà di uomini, donne e bambini che pattinano sul fiume gelato, incuranti del fatto che il ghiaccio potrebbe cedere, è simile all’inconsapevolezza degli uccelli che si posano sotto l’apparente riparo di una tavola di legno che invece diventa trappola mortale, azionata dalla mano del cacciatore attraverso la fune che parte dalla finestra sullo sfondo.

«La vera rivoluzione rappresentata dai suoi dipinti del mondo contadino risiede non solo nella scelta del soggetto, ma anche e soprattutto nel fatto che per la prima volta in essi l’uomo viene visto in una maniera del tutto particolare, vale a dire nella sua esistenza storica, è una presenza viva che necessariamente presuppone un passato e un futuro. Per la prima volta l’uomo acquista in Brueghel una pienezza dell’essere di cui la dimensione temporale è parte integrante» (Andrea Wandschneider). Senza dimenticare la particolare abilità di Pieter Brueghel il Giovane nelle allegorie, e lo dimostrano l’Allegoria dell’amore (1648 -1650) e l’Allegoria dell’udito (1645 -1650).

Tra le opere più importanti segnaliamo Riposo durante la fuga in Egitto (1602 – 1605) e Paesaggio fluviale con bagnanti (1595 – 1600) di Jan Brueghel il Vecchio, mentre di Jan Brueghel il Giovane è esposta la bellissima versione delle Tre grazie con cesto di fiori realizzata nel 1635 insieme a Frans Wouters, la grande tela del Paesaggio boscoso con la Vergine e il Bambino, san Giovannino e un angelo (1645 – 1650), che trasmette lo stupore e il senso del limite umano di fronte alla potenza degli elementi di un mondo minaccioso ma attraente, e le Ninfe dormienti spiate da un satiro (1640), realizzata con Jan van Boeckhorst, una summa di ciò che era lo “stile Brueghel” ovvero l’attenzione per i dettagli, i tocchi sgargianti e minuziosi, i colori smaglianti, la vena fantasiosa.

Ma i grandi canestri floreali non sono solo un’esaltazione dell’armonia e della bellezza, infatti portano sempre in sé l’idea della vanitas, della caducità delle cose terrene destinate a perire, come nella Natura morta con fiori in un cesto e in un vaso d’ argilla (1640 – 1645), dove il vaso è un’urna cineraria. Autori di pregevoli nature morte furono anche Abraham Brueghel (pronipote di Pieter Brughel il Vecchio), presente in mostra con la Grande natura morta di frutta in un paesaggio (1670), ed Ambrosius Brueghel autore di piccole composizioni quali Natura morta con fiori (1660 – 1665) e Vaso con tulipani e dalie (1645 – 1650). Senza dimenticare i lavori di quel gruppo di artisti strettamente legati alla famiglia Brughel tanto da essere definiti “Les Bruegheliens”, primo tra tutti Marten van Cleve che realizza tra il 1558 e il 1560 la straordinaria serie di sei tavole del Matrimonio contadino, ma anche La Parabola del buon pastore (1578), il Paesaggio invernale con la Strage degli innocenti (1570), la Coppia di contadini assalita dai briganti (1576) e l’incantevole tavola Villaggio fiammingo con contadini al lavoro nei campi (1565) frutto della collaborazione con Jacob Grimmer.

Alla Reggia della Venaria Reale troviamo anche Paolo Fiammingo, pittore nordico naturalizzato italiano in cui confluiscono con maestria la lezione della pittura rinascimentale italiana, il colorismo veneto e il gusto per i particolari e per il paesaggio tipico della pittura fiamminga. Diana e le Ninfe spiate da Atteone (1580) è un’ampia lastra di rame tagliata in grande spessore secondo la tecnica cinquecentesca, che vede Atteone trasformato in cervo e divorato dai suoi stessi cani, come punizione per aver spiato la dea Diana e le sue ninfe mentre erano intente a riposarsi presso un fiume. La scena è ambientata in un fitto bosco, ogni foglia è indagata con perfezione millimetrica, ed i sensuali e slanciati corpi nudi sono avvolti con drappi dai colori elettrici e vibranti.

La mostra “Brueghel. Capolavori dell’arte fiamminga” è curata da Sergio Gaddi ed Andrea Wandschneider ed è prodotta e organizzata da Arthemisia Group.

www.lavenaria.it