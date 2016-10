Storie su misura. Filippo Fonsatti racconta la nuova stagione dello Stabile

di Emanuele Rebuffini

Sarà Il giardino dei ciliegi di Anton Čechov, per la regia di Valter Malosti, l’11 ottobre ad inaugurare il cartellone 2016-2017 del Teatro Stabile di Torino. Una stagione che, sotto la direzione artistica di Mario Martone, si presenta particolarmente ricca con 14 produzioni, 34 spettacoli ospiti, grandi attori e registi (Giovanna Mezzogiorno, Cristina Comencini, Roberto Andò, Giuseppe Battiston, Maddalena Crippa, Iaia Forte, Marco Tullio Giordana, Leo Gullotta, Roberto Herlitzka, Antonio Latella, Gabriele Lavia, Umberto Orsini, Filippo Timi, Michele Riondino, Mario Perrotta, Pippo Delbono…), molto William Shakespeare (Misura per misura, La tempesta, Giulio Cesare, Come vi piace) e molto Eduardo De Filippo (Il sindaco del rione sanità firmato Mario Martone, Natale in casa Cupiello, Questi fantasmi!), dando spazio ai grandi classici come alla creatività contemporanea.

«Questi sono i due pilastri di riferimento del nostro repertorio e del nostro impegno produttivo – spiega Filippo Fonsatti, che dello Stabile è il direttore – siamo un teatro nazionale che deve svolgere funzioni plurime e tra queste non possiamo certo sottrarci dal proporre al pubblico, anche ai giovani che per la prima volta si affacciano al teatro di prosa, i classici del repertorio italiano ed europeo che sono i costituenti fondamentali della nostra identità culturale occidentale. Nelle produzioni come nelle ospitalità, si possono trovare i grandi autori, da Čechov a Shakespeare, da Pirandello a De Filippo, i cui lavori sono da vedere e rivedere, ma non ci siamo mai sottratti all’attenzione alla drammaturgia contemporanea, a partire da Smith & Wesson che è una novità di Alessandro Baricco (22 novembre – 4 dicembre), per continuare con tanti altri autori novecenteschi come Natalia Ginzburg (17 novembre – 2 dicembre), della quale celebriamo in scena i cento anni dalla nascita, ma anche autori viventi e giovani proprio per non interrompere quel filo di creatività continua che deve legare la scena alla realtà».

Non a caso avete scelto lo slogan “Storie su misura”

Ci sembrava che in qualche modo lo spettatore andasse richiamato sul fatto che non facciamo astrattamente teatro inseguendo i gusti, magari capricciosi, di un direttore artistico, ma cerchiamo di intercettare, come rabdomanti, le esigenze di formazione culturale, sociale e civile del nostro pubblico e della nostra comunità, così da offrire un prodotto ‘su misura’, senza però fare sconti a nessuno o indulgere ad una dimensione più commerciale. Su misura per la nostra comunità, sia per il repertorio sia per gli artisti, in molti casi nati o formatisi o trasferitisi nella nostra città.

Il Teatro Stabile è una “fabbrica” che fa committenza, creatività e genera occupazione

Il Teatro Stabile è un presidio culturale permanente che apre il sipario oltre 500 volte l’anno, quindi mediamente due volte al giorno. La nostra attività non si limita certo agli spettacoli che vanno in scena, ma svolgiamo molte altre funzioni, dalla formazione con la scuola per gli attori che è riconosciuta come un’eccellenza nazionale, il centro studi che fa ricerca, è aperto al pubblico e collabora con l’Università, e poi la funzione di conservazione e valorizzazione di due monumenti meravigliosi quali sono il Carignano e il Gobetti, senza dimenticare le Fonderie Limone che sono un meraviglioso esempio di architettura ed archeologia industriale rifunzionalizzata. Abbiamo anche la funzione di coordinamento di tutto il sistema teatrale torinese insieme alla Città, per riuscire in qualche modo a gestire e governare le strategie di sviluppo sul territorio. Una presenza capillare e non solo nel centro cittadino: ora in tanti vogliono soddisfare questa sete istituzionale di periferie, ma mi piace ricordare che le Fonderie Limone sono gestite dall’inizio degli anni 2000, da tempi in cui le periferie non erano di moda, e oggi è un polo di eccellenza di produzione di teatro e di danza in un’area che è considerata periferica dai tre Comuni di Torino, Moncalieri e Nichelino.

Uno degli eventi clou sarà Il Nome della rosa (23 maggio-11 giugno) nell’adattamento drammaturgico di Stefano Massini che è anche l’autore della Lehman Trilogy (dal 9 al 20 novembre)

Credo sia un bel segnale che un autore quarantenne come Massini di fatto apra e chiuda la programmazione dello Stabile. Umberto Eco negli ultimi anni si era incrociato con Massini e aveva condiviso l’idea di portare in scena questo romanzo meraviglioso. Purtroppo se ne andato prima che potessimo concretizzare quell’idea e ci è sembrato che mettere in scena il suo testo fosse il modo migliore per ricordarlo, peraltro in quel Teatro Carignano da lui frequentato assiduamente durante gli anni universitari.

Il 43% dei vostri abbonati ha tra i 18 e i 35 anni, e registrate una crescita sia negli abbonamenti sia negli spettatori

Anche quest’anno siamo in crescita rispetto all’anno precedente, che era già in crescita rispetto agli anni prima e parliamo di una crescita del 5% al 10 % ogni anno. Sono numeri di una certa rilevanza che ci dicono che funziona bene il marketing mix, ovvero la qualità del nostro prodotto, il modo di promuoverlo e comunicarlo e anche il rapporto tra la qualità e prezzo. Ci inorgoglisce poi un il progetto “Un posto per tutti”, realizzato in collaborazione con la Fondazione Crt, che consente a chi ha un basso reddito, grazie ad un contributo specifico, di aggiudicarsi un abbonamento gratuito. Abbiamo già ricevuto 700 domande di adesione su mille abbonamenti a disposizione, e crediamo che questo costituisca un abbattimento delle barriere di accesso. Affinché la bellezza del teatro, intesa come categoria morale oltre che estetica, diventi accessibile alle fasce deboli o ai cittadini che magari provengono da Paesi lontani e che non hanno il teatro come priorità nel bilancio familiare.

Dal 18 al 23 aprile al Gobetti andrà in scena il “Ritratto d’Italia” di Leopardi

Mario Martone è stato il primo a “sdoganare” Giacomo Leopardi sulla scena teatrale con l’intuizione di portare in scena le Operette morali che nel 2011 aprirono le celebrazioni per i 150 anni dell’unità d’Italia. Quello spettacolo ha fatto da germe per il film di Martone Il giovane favoloso con Elio Germano, e per quella sorta di Leopardi renassaince che si è diffusa in modo contagioso anche in Europa ed America. Il ritorno di un attore e registra straordinario come Fabrizio Falco a lavorare su un testo di Leopardi è una speranza, vuol dire quella generazione di artisti coglie la forza straordinaria del pensiero leopardiano, e riportare le riflessioni amare e pessimistiche del poeta sulla società del suo tempo nel contesto contemporaneo ci fa capire quanto fosse profetico e quale lucida consapevolezza avesse Leopardi di questo nostro Paese afflitto da tanti problemi allora come oggi.

