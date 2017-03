Street Vinyls. Quando l’arte è in copertina

di Emanuele Rebuffini

1967. La band di Lou Reed e John Cale pubblica il suo primo album, “Velvet Underground & Nico”. A firmare la copertina di uno dei dischi più potenti, trasgressivi ed inquietanti della storia del rock è niente meno che Andy Warhol, che aveva accolto Lou Reed e soci nella sua factory consigliando di coinvolgere la cantante tedesca Christa Päffgen, in arte Nico. Quel disco è entrato nella storia della musica non solo per i brani, da Sunday Morning a Femme Fatale a Venus in furs, ma anche per la copertina provocatoria quanto geniale: l’adesivo rimovibile di una banana gialla su fondo bianco che celava una banana rosa. Ora quella copertina si può ammirare alla Square 23 Art Gallery (Via San Massimo, 45) che fino al 1 aprile ospita la mostra “Street Vinyls”, realizzata in collaborazione con il Teatro Colosseo e Xora (dopo Torino la mostra andrà a Milano).

Un cinquantina di pezzi originali, il cui valore può variare dai 30 fino ai 14mila euro a seconda dell’edizione, del numero di copie e delle condizioni della copertina come del vinile. “Street Vinyls” propone un’esplorazione del mondo dei dischi d’autore spaziando negli ultimi 30 anni di lavori artistici sulle copertine di vinili create, disegnate e colorate da grandi artisti, con particolare attenzione al mondo della street art. Dai maestri della Pop Art come Andy Warhol e Jean-Michel Basquiat all’espressionismo di Robert Rauschenberg, dal graffitismo di Keith Haring ai writers americani come Futura 2000 e Rammellzee fino ai più contemporanei quali Banksy, Kaws, Space Invader. E ancora: Obey, JR, Dface, Blu, Borondo, Nychos, Faith47.

Rock, pop, soul, jazz, dance, punk, hip-hop, elettronica, classica: un intero mondo discografico ha realizzato nella fruttuosa chimica fra musicisti e artisti uno nuovo modello di creatività. «Della copertina realizzata da Andy Warhol per i Velvet Underground abbiamo in mostra una seconda edizione, infatti la prima è quasi introvabile, poi nelle edizioni successive la banana ‘sbucciabile’ scomparve sia per i costi che richiedeva sia per le polemiche che suscitò – spiega Andrea Spoto, curatore della mostra insieme al titolare della Square 23 Art Gallery Davide Loritano – dall’altra parte l’idea della riproducibilità all’infinito dell’opera d’arte si sposa benissimo con il disco. La mostra nasce da un comune interesse verso la street art e già da alcuni anni collaboriamo con Square 23 Art Gallery nel progetto dei murales realizzati sulle facciate del Teatro Colosseo che ospitano opere di Zedz, Peeta, Never Crew e Bordalo Segundo. La street art nacque come un’arte popolare, ma negli ultimi anni i prezzi hanno cominciato a lievitare, talvolta contro la stessa volontà degli artisti, quindi è diventato costoso collezionare questo tipo di opere. Per questo parallelamente si è sviluppato un mercato di collezionismo orientato sui dischi: le copertine sono diventate un modo per poter acquistare un’opera di street art senza doverla strapagare».

Tra i pezzi più interessanti in mostra certamente la copertina che Robert Rauschenberg realizzò su richiesta di David Byrne, appassionato d’arte e collezionista, per l’album dei Talking Heads “Speaking in Tongues”, e che nel 1983 gli valse un Grammy Award; quindi Jean-Michel Basquiat che firmò le copertine del gruppo punk californiano Off! e quella per il writer e musicista Rammellzee, ideatore del Gothic Futurism, una campagna in difesa delle lettere dell’alfabeto che si danno battaglia l’una contro l’altra e combattono ogni standardizzazione.

Quindi la copertina che Keith Haring disegnò per il disco di Sylvester “Someone like you”, fino arrivare alle opere di Bansky, sia quella per l’album “Think Tank” dei Blur (i Blur sono di Bristol come Bansky, e nel 2003 gli commissariarono non solo la copertina ma anche dei murales per pubblicizzare l’uscita del disco), sia quella realizzata per la band norvegese di musica elettronica Röyksopp, un disco a tiratura limitata la cui peculiarità sta nel fatto che il disegno in copertina non è stampato ma realizzato a spray con la tecnica dello stencil.

