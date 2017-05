Superpassato. Al Mef Agostino Bergamaschi indaga i segreti dell’orizzonte e gli intervalli tra le galassie

di Emanuele Rebuffini

Nelle sue opere sembra che i materiali si trasformino gli uni negli altri, il metallo diventa legno che si tramuta in madreperla, il vetro si mimetizza in gomma, ciò che è malleabile diventa rigido, ciò che è pesante leggero, ciò che è grezzo vivo: quella del ventisettenne Agostino Bergamaschi (nato a Milano nel 1990, dove vive e lavora) è una ricerca continua sulle contrazioni e dilatazioni dello spazio e del tempo, non necessariamente visibili, ma possibili e quindi reali.

“Superpassato” è la sua prima mostra personale ospitata fino all’11 giugno dal Museo Ettore Fico. Partendo dai dettagli architettonici della struttura, dalla sua geografia irregolare e dagli angoli accentuati, Agostino Bergamaschi ha realizzato una decina di opere site-specific che dialogo con gli spazi del Mef e formano come una sola installazione, unendo scultura e fotografia.

«Il titolo della mostra deriva da un saggio del filosofo Giorgio Agamben – spiega la curatrice Marta Cereda – è un concetto che allude ad un momento in cui il passato inespresso diventa un potenziale, e l’opera d’arte rappresenta l’istante in cui questo passato si trasforma, e quindi si realizza. Il punto di partenza del lavoro di Agostino Bergamaschi è sempre la quotidianità. A prescindere da ciò che poi sarà il risultato finale, un’installazione o una scultura o una fotografia, il momento iniziale è dato da tutte le cose che vede e di cui interessa, gli stimoli che provengono da fonti diverse o le letture di cui si nutre. Un saggio filosofico come quello di Agamben, oppure un particolare del Giudizio Universale di Giotto nella Cappella degli Scrovegni, laddove due angeli reggono la volta celeste che viene arrotolata come un cartiglio, come se raccogliessero tutto il materiale celeste e terrestre per una nuova creazione. Caratteristica principale del suo lavoro è la sperimentazione dei materiali e l’abbinamento tra materiali di origine e con funzioni differenti. Assistiamo ad un flusso continuo che porta un materiale a diventare altro senza soluzione di continuità, così vediamo la gomma abbinarsi alla madreperla e al legno di palissandro. Una grande attenzione alle tecniche di sviluppo e ai processi di produzione industriale che consentono di trasformare questi materiali in opere d’arte.»

Formatosi all’Accademia delle Belle Arti di Brera, allievo di un grande artista contemporaneo come Gianni Caravaggio, Agostino Bergamaschi prende le mosse dalle più svariate influenze della quotidianità. Elementi che scandiscono la sua vita di tutti i giorni – dalle letture, alle immagini dei maestri della storia dell’arte, fino alla facciata del palazzo dove lavora – sono interpretati e declinati in sculture e fotografie caratterizzate da una forte sperimentazione con i materiali, in particolare quelli di uso industriale, e talvolta i suoi lavori fanno pensare all’Arte Povera, in particolare a Pier Paolo Calzolari o a Giovanni Anselmo «un artista immediato e complesso al tempo stesso». «Parto sempre da un qualcosa che ho letto o che ho visto o che mi è stato detto. Talvolta da un’opera fatta in precedenza. In occasione di una residenza d’artista alla Galleria Massimodeluca avevo realizzato un’opera in cui immaginavo di arrotolare un cielo schiacciato da due barre di ferro. Andando a Padova a visitare la Cappella degli Scrovegni, noto gli angeli che arrotolano la volta celeste. Quella coincidenza mi ha molto colpito. Così è nata la ricerca che mi ha portato a realizzare opere come “Contemporaneamente”, “Intervalli visibili”, “L’intervallo tra due galassie”, “I segreti più sottili dell’orizzonte”. Nel mio lavoro la scelta dei materiali è molto importante, il materiale e l’idea sono un qualcosa di inscindibile, e per la mostra al Museo Ettore Fico mi sono molto divertito a sperimentare, affidandomi alle sensazioni che i materiali mi suscitano.»

Agostino Bergamaschi prende in considerazione il principio stesso dell’atto creativo inteso come gesto generatore di immagini e forme, individuando il momento di collisione tra l’esperienza estetica e l’origine di tale gesto. Nelle sue opere ricerca un sottile e ordinato squilibrio tra forma e immagine dando vita a una trama di sensazioni e percezioni che sfociano in una vera e propria esperienza in cui l’immagine è continuamente resa presente allo scopo di scaturire in un nuovo immaginario.

«Il titolo della mostra al Museo Ettore Fico – spiega Agostino Bergamaschi – mi è stato suggerito da un saggio di Giorgio Agamben, Signatura Rerum. Il “Superpassato” è una sorta di ‘passato alla seconda’, un momento in cui accade tutto insieme, passato e presente e futuro non sono più scanditi cronologicamente, non sono un qualcosa che è avvenuto, che avviene e che avverrà ma tutto accade come in un unico tempo».

www.museofico.it