Tex Willer & Enrique Breccia. Le tavole del maestro argentino in mostra da Art&Co.Mix

di Emanuele Rebuffini

Fino all’11 febbraio lo spazio Art&Co.Mix (via F. Ozanam, 7) ospita “Enrique Breccia! e…Tex Willer!”, una selezione delle tavole che Enrique Breccia, uno dei più acclarati maestri della scuola argentina, realizzò per il Texone “Capitan Jack”, pubblicato nel 2016, su testi di Tito Faraci. In quell’albo speciale Aquila della Notte si confronta con un personaggio realmente esistito, Kintpuash, detto Capitan Jack, capo della tribù pellerossa dei Modoc che in California si scontrarono con l’esercito statunitense.

Un racconto grafico che trasuda epicità: indiani maestosi ed enigmatici, balordi senza speranza e tracotanti ufficiali dell’esercito statunitense, coraggiosi comprimari, atmosfere notturne con nebbie che serpeggiano attorno a picchi rocciosi scolpiti dal vento nei millenni…La regìa dell’immagine è degna di un Sergio Leone: primi piani di estrema intensità, grandi vignette dal taglio verticale che si spalancano come abissi sotto i piedi dei protagonisti (e del lettore), il volo ricorrente di un falco, una civetta percepita tra le fronde degli alberi, il sole che abbaglia, la luna che rischiara boschi di tragedie, e foglie, migliaia di foglie che si muovono nel vento…La natura come imparziale spettatore del dramma della Storia e, in tutto questo, Tex Willer e Kit Carson a fare da ago della bussola trascinandoci in un’avventura densa di umanità.

Nato a Buenos Aires nel 1945, Enrique Breccia alla fine degli anni ‘60 firma con Héctor G. Oesterheld una biografia su Che Guevara, realizzando poi straordinari adattamenti a fumetti di romanzi famosi come L’isola del tesoro e Moby Dick, collaborando con la Dc Comics e la Marvel e scrivendo graphic novel tra le quali Lovecraft, per la Vertigo.

In “Capitan Jack”, Enrique Breccia penetra nell’universo willeriano declinandolo secondo la sua arte, con precisione e realismo, ritraendo spesso i volti dei personaggi al limite del grottesco e spiazzando i lettori più tradizionali: un Tex così non si era mai visto, il volto aquilino, le guance scavate, gli zigomi pronunciati…

Un lavoro magistrale che trasuda poesia in ogni pagina e che permette di apprezzare tutta l’abilità del disegnatore argentino, che costruisce le tavole con soluzioni tecniche efficaci e spettacolari, tra neri profondi, tratti marcati, tratteggi certosini e bianchi abbacinanti, regalando una maestosa interpretazione di Tex Willer, fatta con rispetto e gratitudine verso l’editore Sergio Bonelli, senza tradire la propria indelebile cifra stilistica.

