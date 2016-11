The Others, l’arte emergente è nomade

di Emanuele Rebuffini

Fino al 6 novembre l’ex Ospedale Maria Adelaide di Torino ospita la sesta edizione di The Others la prima fiera italiana dedicata all’arte emergente internazionale. In un percorso che si snoda tra i corridoi che collegano i diversi corpi del piano terra dell’ex presidio ospedaliero, in Lungo Dora Firenze 87, The Others propone 29 espositori italiani e internazionali (dalla marocchina Ke’ch collective di Marrakech alla londinese l’étrangère alle torinesi Riccardo Costantini e Febo e Dafne), 150 artisti, unendo anche quest’anno gallerie e realtà non profit focalizzate sulla promozione e sullo sviluppo del panorama artistico emergente: gallerie emergenti, centri no profit, spazi espositivi, fondazioni, collettivi di artisti o curatori e artist-run spaces.

Curata da un comitato formato da Bruno Barsanti, Ludovica Capobianco e Greta Scarpa, giovani curatori con esperienze in Italia e all’estero, fedele alla propria natura “nomade”, aperta e multiforme, la Fiera cambia location, e dal carcere ‘Le Nuove’ si trasferisce presso un ospedale da poco dismesso: uno spazio non convenzionale per una kermesse dinamica, attenta alla trasversalità dei linguaggi, alla contaminazione tra discipline e generi, e con l’occhio puntato sulla produzione artistica delle generazioni più giovani.

E il “Nomadismo Culturale” è il tema scelto per questa edizione: un luogo di scoperta e di incontro, che vuole promuovere il circolare di idee, di stimoli intellettuali, l’apertura e la fluidità tra culture, ponendo al centro della riflessione i parametri culturali che contraddistinguono la contemporaneità: mobilità, flessibilità, spirito di adattamento, dinamismo, eterogeneità, cosmopolitismo, contaminazione culturale, autonomia.

Un corridoio dell’ex Ospedale ospiterà, poi, la seconda edizione di Exhibit, ovvero sculture, installazioni e interventi multimediali realizzati da 11 artisti. L’esposizione vuole evocare quella che dovrebbe sempre essere la dimensione e la condizione dell’arte: senza confini e senza limiti di formato, superando l’idea stessa di stand espositivo.

www.theothersfair.com