Tommy Emmanuel al Teatro Colosseo

di Emanuele Rebuffini

Il chitarrista e percussionista australiano Tommy Emmanuel è ritenuto uno dei più importanti ed influenti maestri della chitarra acustica a livello mondiale, capace di ridisegnare e sconvolgere uno stile chitarristico che, proprio grazie alle sue straordinarie performance live, ha cominciato ad appassionare ed emozionare musicisti, appassionati e neofiti.

A pochi mesi dall’uscita dell’ultimo album “It’s never too late”, domenica 2 ottobre Tommy Emmanuel, accompagnato dai suoni eccezionali del giovane musicista statunitense Andy McKee, sarà in concerto al Teatro Colosseo di Torino, aprendo il cartellone del teatro di via Madama Cristina e la stagione dell’associazione culturale Radar.

Famoso per la raffinata tecnica del fingerpicking, ovvero il pizzicamento delle corde senza l’uso del plettro, Emmanuel è riuscito a fondere la chitarra classica con svariate sonorità (country, western, blues, folk, musica spagnola ed elettronica) in ritmi di assoluta originalità, ottenendo un successo clamoroso in tutto il mondo, non solo per l’abilità tecnica, ma per l’impatto scenico ed emozionale dei suoi concerti. Tra le collaborazioni ricordiamo Eric Clapton, Tina Turner e Dodi Battaglia, il chitarrista dei Pooh con cui ha registrato un album, partecipando anche al tour del 2000 della band italiana.

Sul palco sarà accompagnato dallo strepitoso Andy McKee, che alla fine del 2006 con la performance live della canzone ‘Drifting’ ha raggiunto oltre 54.000.000 visualizzazioni su YouTube.

Energico, meticoloso nella cura della struttura della canzone, attento al contenuto melodico e capace di trasformare magicamente le corde d’acciaio della sua chitarra in una grande orchestra attraverso il suo uso di accordature alterate, tapping, percussioni e una personalissima tecnica a due mani, McKee è considerato uno degli artisti più originali e non a caso è stato chiamato ad aprire i concerti di Prince e dei Dream Theater.

