Tra memoria e canzoni. Guccini si racconta al Teatro Colosseo

di Emanuele Rebuffini

Lo aveva annunciato in occasione dell’uscita de “L’ultima Thule”, nel 2013: non canterò più, questo disco è il mio congedo. E Francesco Guccini non è uomo da annunciare ritiri per poi ripensarci. Sabato 22 ottobre tornerà sul palco, ma per raccontarsi. E lo farà ripercorrendo l’Italia dal dopoguerra ai giorni nostri, tra ricordi e aneddoti, parlando di letteratura, di gialli, di fumetti, di Storia e di storie, quelle che hanno intrecciato una carriera lunga ed intensa.

Un incontro condotto dall’ironico e accattivante Massimo Cirri, voce storica di Caterpillar. Si parlerà anche della raccolta “Se io avessi previsto tutto questo – Gli amici, la strada, le canzoni”, ovvero la monumentale opera omnia che racconta i suoi quarant’anni di carriera attraverso inediti riscoperti, rarità, duetti, collaborazioni, grandi successi e live mai pubblicati prima, e del recente libro di racconti “Un matrimonio, un funerale, per non parlar del gatto” (Mondadori). Chi lo ha visto e sentito almeno una volta in concerto, sa bene come Guccini sia uno straordinario ed ironico affabulatore, che mai scade nella banalità che contraddistingue molti artisti quando si mettono a fare i maîtres à penser.

Comunque, sabato sera al Teatro Colosseo non mancheranno le canzoni. Ci penseranno i Musici, ovvero i musicisti che hanno accompagnato Guccini nei suoi innumerevoli concerti, un lungo tour durato 40 anni: Juan Carlos Flaco Biondini (Voce e Chitarre), Vince Tempera (Pianoforte e Tastiere), Antonio Marangolo (Sax), Pierluigi Mingotti (Basso) e Ivano Zanotti (Batteria). Ovviamente, per una serata da tutto esaurito.

