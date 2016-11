“Un bès”. Il Ligabue di Mario Perrotta al Teatro Gobetti

di Emanuele Rebuffini

«Questo m’interessa di Antonio Ligabue: la sua solitudine, il suo stare al margine, anzi, oltre il margine – oltre il confine – là dove un bacio è un sogno, un’implorare senza risposte che dura da tutta una vita. Voglio avere a che fare con l’uomo Antonio Ligabue, con il Toni, lo scemo del paese. Mi attrae e mi spiazza la coscienza che aveva di essere un rifiuto dell’umanità e, al contempo, un artista, perché questo doppio sentire gli lacerava l’anima: l’artista sapeva di meritarlo un bacio, ma il pazzo, intanto, lo elemosinava. Voglio stare anch’io sul confine e guardare gli altri. E, sempre sul confine, chiedermi qual è dentro e qual è fuori»: Un bès è il primo capitolo della trilogia che Mario Perrotta ha dedicato al pittore naïf Antonio Ligabue, uno spettacolo poetico, profondo, emozionante, che nel 2013 è valso a Perrotta il Premio Ubu, il più ambito riconoscimento del teatro italiano, come Migliore Attore Protagonista.

Solo sul palcoscenico, di fronte a tre grandi cavalletti, Mario Perrotta traccia disegni a carboncino sui fogli bianchi, e con straordinaria forza performativa dà corpo e parola al ‘matt’, allo scemo di Gualtieri, un essere tormentato che vaga tra gli argini del Po e le nebbie della Bassa mendicando un bès, un bacio. Nato in Svizzera, figlio di padre ignoto, abbandonato dalla madre naturale, affidato a una contadina con cui condividerà una vita di stenti tra le montagne, ricoverato in manicomio, espulso, costretto a vivere da reietto in un paesino emiliano. Nel suo monologo Perrotta fa propria la strana parlata di Ligabue, un miscuglio di tedesco, italiano sconnesso e dialetto emiliano, ricuce i brandelli di una vita marginale, solitaria e selvatica segnata da abbandoni e derisioni, ci porta dentro al mondo visionario ed inquietante del pittore, capace di trasformare i propri deliri ossessivi in fantastiche colorate visioni. E ci racconta il disperato bisogno di amore del ‘diverso’, dell’uomo ‘sbagliato’, circondato da un piccolo mondo ostile che lo rifiuta, condannandolo ad una via crucis di dolori ed esclusioni. Presentato al festival teatrale di Racconigi “La fabbrica delle idee” nel 2013, ora “Un bès – Antonio Ligabue” è in scena al Teatro Gobetti fino al 13 novembre per la stagione dello Stabile di Torino.

Uno spettacolo di intensa passione teatrale, un fiume di parole, un’ininterrotta narrazione che prende il via quando, timido ed esitante, Perrotta-Ligabue si presenta tra il pubblico a mendicare un bacio, sottolineando l’estenuante bisogno di amare ed essere amato.

«Un bès… Dam un bès, uno solo! Che un giorno diventerà tutto splendido. Per me e per voi.

Provo a chiudere gli occhi e immagino: io, così come sono, con i miei 40 passati, con la mia vita – quella che so di avere vissuto – ma senza un bacio, Neanche uno. Mai. Senza che le mie labbra ne abbiano incontrate altre, anche solo sfiorate. Senza tutto il resto che è comunione di carne e di spirito, senza neanche una carezza. Mai. E allora mi vedo – io, così come sono – scendere per strada a elemosinarlo quel bacio, da chiunque, purché accada».

